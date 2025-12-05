News

Câți bani a câștigat Ana Ciceală la botezul copilului său. Candidata la Primăria Capitalei are o relație cu un fost senator

Ana Ciceală este unul dintre candidații discreți la Primăria Capitalei, atunci când vine vorba de viața sa personală. Puțină lume știe, de exemplu, că partenerul ei e un cunoscut fost senator
Daniel Coltuc
05.12.2025 | 12:50
Ana Ciceală, candidata care merge la dezbaterile elctorale pentru Primăra Capitalei cu metroul, are o relație cu fostul senator și activist Mihai Goțiu
Ana Ciceală, candidata SENS pentru Primăria Capitalei, este una dintre surprizele acestei campanii electorale. Chiar dacă a acumulat destul de mult capital electoral, sunt puține lucruri care se știu cu adevărat despre viața personală a Anei Ciceală.

Cine e Ana Ciceală și cum a ajuns la 8,4% în sondajele pentru Primăria Capitalei

Ana Ciceală are 42 de ani, este din Craiova și a absolvit cursurile Facultății de Filosofie din București, unde a fost admisă fără examen, doar pe baza rezultatelor foarte bune de la concursurile de olimpiadă din liceu.

Cele mai recente sondaje realizate de AtlasIntel o creditează pe Ana Ciceală, candidata SENS la alegerile locale parțiale, cu o intenție de vot de 8,4%. Ciceală spune că nu se retrage, cu toate că procentajul pe care îl deține ar putea să încline balanța pentru oricare din primii patru candidați considerați favoriți. Tânăra politiciană a declarat însă, că ”voturile oamenilor nu sunt amanetate, nu sunt niște saci de voturi care unii politicieni îi pot plimba de la un candidat la celălalt”.

Ana Ciceală a înființat USB alături de Nicușor Dan

Despre Ana Ciceală se știe că este unul dintre fondatorii USB (Uniunea Salvați Bucureștiul), alături de Nicușor Dan. Formațiunea s-a transformat, ulterior, în USR. Între 2017 și 2019, ea s-a luptat cu Gabriela Firea, la acea vreme primar general și a reușit să demonstreze în instanță că multe dintre companiile municipale funcționează fără proceduri legale

Din 2020 și până în 2024, candidata SENS a făcut parte din echipa de consilieri ai PMB, iar la recentele alegeri locale a candidat la sectorul 3, unde a obținut 16,3%, însă a fost învinsă de Robert Negoiță.

Cine este iubitul Anei Ciceală

Despre viața personală a Anei Ciceală se cunosc puține lucruri. Potrivit stirileprotv.ro, candidata SENS la Primăria Capitalei are o relație cu fostul senator USR Mihai Goțiu, în prezent activist de mediu și jurnalist. Aceeași sursă menționează că cei doi au împreună o fiică de șase ani.

Declarația de avere completată în noiembrie 2024 indică însă venituri încasate de Ana Ciceală din salarii, chirii, donații sar și dar de botez. Ce-i drept, suma nu este una prea mare, fiind posibil ca fosta consilieră să fi preferat un eveniment mai intim. Ea a încasat, cu titlul de daruri de botez, 5.000 de lei și 1.100 de euro. În total, aproximativ 2.100 de euro primiți cu această ocazie. Rubrica de venituri este completată cu o donație de 2.500 de lei, o indemnizație de consilier general (16.400 de lei pe an), un contract de drepturi de autor (470 de lei) și o chirie (17.799 de lei).

Ana Ciceală deține un apartament de 50 mp pe care l-a achiziționat în 2011 prin contract de vânzare-cumpărare. Ea nu a mai declarat alte bunuri, conturi bancare sau datorii. Veniturile lui Mihai Goțiu nu apar în declarația de avere a Anei Ciceală, cei doi nefiind căsătoriți.

Câți bani câștigă Ana Ciceală: ”Ne descurcăm”

”Ca orice familie, ne ajutăm reciproc și ne gospodărim bugetele care pot varia ca aport de la an la an.

N-am descurcat cu veniturile partenerului meu, venitul modic din chirii, până de curând indemnizația de consilier.

Ne descurcăm, nici mai bine, nici mai rău – cum se descurcă cea mai mare parte a celor care trăiesc în București și cheltuie o mare parte a veniturilor pe chirie, educația copilului, alte necesități cotidiene și lunare ale costului vieții.

Fostul senator Mihai Goțiu lucrează de acasă

Cunosc cât se poate de direct problemele locuirii în Capitală și la cât au ajuns prețul chiriilor ori al apartamentelor, lipsa locurilor din grădinițele de stat, costurile cu utilitățile, costul accesului la diferite modalități de a petrece timpul liber, mai ales cu copilul.

Pentru ca suntem 3 persoane, cu un copil mic, si am avut nevoie de spatiu in plus. Partenerul meu lucrează de acasa”, a declarat Ana Ciceală pentru DeFapt.ro.

