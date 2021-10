Câți bani a câștigat Andreea Marin la TVR: “Salariul era mic, cu jumătate de normă”. Cine a ajutat-o să se îmbogățească

Vedeta a dezvăluit recent câți bani câștiga în perioada în care era la cârma emisiunii „Surprize, surprize”, de la TVR, unde a stat o perioadă foarte lungă de timp.

Fosta soție a lui Ștefan Bănică nu avea un salariu prea mare, asta și pentru că lucra cu jumătate de normă. abia se întreținea în perioada studenției.

Andreea Marin susține că a reușit să câștige mai bine abia după ce a primit un pont din partea regretatului om de televiziune Valeriu Lazarov. Așa a ajuns să-și facă o firmă și peste ani să lucreze în lumea publicității.

ADVERTISEMENT

Andreea Marin, adevărul despre salariul de la TVR. Câți bani câștiga

„La TVR Iași salariul era la început mic, de reporter cu jumătate de normă. La știri aveam un singur sacou al meu, galben, cel cu care apăream zi de zi la premiile Oscar. Cei de acolo m-au numit «Lady în Yellow», crezând că e o strategie de imagine, de fapt.

Apoi, la Surprize, aveam un salariu mult sub cel al prezentatoarei programului similar din alte țări.

ADVERTISEMENT

Dar Lazarov mi-a spus: «Eu nu voi plăti mai mult, aceasta e piața din România și nivelul de aici, dar te voi învăta cum să îți folosești mintea și potențialul să câștigi altfel adițional. Fă-ți o firmă și vei vedea că poți».

Așa am făcut. La început, doar salariul intra prin firmă, apoi ușor, ușor am învățat că pot fi un bun comunicant. Am început să lucrez cu lumea publicității, cu firme mari la nivel internațional.

ADVERTISEMENT

Am devenit eu însămi producător, creator, am făcut școală în America pentru a învăța mai mult și lucrurile au crescut în timp. M-am dezvoltat”, a declarat Andreea Marin pentru .

Andreea Marin, despre proiectele din prezent

În momentul de față, e are un loc special unde pune la cale filmări și ședințe foto profesionale. În plus, a revenit pe sticlă după ani de pauză.

ADVERTISEMENT

Vedeta prezintă emisiunea „Nu există nu se poate”, la TVR 2, face foarte multe reclame și ajută companiile de tot felul să crească.

De asemenea, Andreea Marin este ambasador UNICEF, acolo unde în ultima perioadă a avut grijă de cei infectați cu noul tip de coronavirus. Bruneta a ajutat la strângerea de medicamente sau alte produse.