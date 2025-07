Câți bani a câștigat Carlos Alcaraz, după ce s-a calificat în finală la Wimbledon 2025. Ibericul a urcat în topul all-time

Organizatorii de la Wimbledon au anunțat o a premiilor pentru ediția din 2025, iar Carlos Alcaraz a primit o sumă de bani semnificativă după ce a ajuns din nou în finală.

Calificarea în finala de la Wimbledon 2025 i-a adus o sumă importantă de bani lui Carlos Alcaraz

Cap de serie numărul 2, , după aproape 3 ore de joc, și se poate încorona la Wimbledon pentru al treilea an consecutiv.

Până la marea finală, Alcaraz și-a asigurat un premiu de 1,76 milioane de euro pentru accederea în ultimul act, o sumă cu adevărat impresionantă. Cu acești bani, spaniolul a ajuns la peste 47 de milioane de euro câștigați din tenis în întreaga carieră.

El l-a devansat pe Daniil Medvedev și a urcat pe locul 6 în clasamentul all-time al veniturilor din tenis, profitând că rusul a încheiat rapid conturile la Wimbledon 2025. Înaintea sa în această ierarhie se află Novak Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer, Andy Murray și Alexander Zverev.

Carlos Alcaraz ar putea ajunge la un câștig de 3,5 milioane de euro la actuala ediție a turneului londonez dacă se va impune în finală și își va trece în palmares titlul cu numărul 6 de Grand Slam.

Pe cine vrea adversar în finală

După victoria cu Taylor Fritz și calificarea în ultimul act, Carlos Alcaraz a evitat cu eleganță un răspuns când a fost întrebat pe cine ar prefera adversar în finală dintre Novak Djokovic și Jannik Sinner.

”Acesta este unul dintre cele mai palpitante meciuri pe care le avem în turneu acum. Ca mare fan al tenisului, voi încerca să-l urmăresc cât mai mult posibil. Nu vreau să mă gândesc la duminică acum.

Vreau doar să mă bucur de acest moment și de faptul că am ajuns în a treia finală consecutivă. Va trebui să mă gândesc la duminică, voi urmări și cealaltă semifinală și vom vedea”, a declarat el, conform .

Alcaraz s-a plâns de căldură

Tenismenul spaniol a mărturisit că nu este interesat de seria excelentă de 24 de victorii consecutive pe care o are și a vorbit despre condițiile extrem de dificile din timpul semifinalei cu Fritz.

”A fost un meci foarte greu, ca întotdeauna când joc împotriva lui Taylor. Și a fost și mai greu din cauza condițiilor: a fost incredibil de cald astăzi. Sunt foarte mulțumit de tot ce am făcut astăzi. Mi-am învins emoțiile: să joci aici într-o semifinală nu este ușor. Sunt foarte mândru de cum am rămas calm și am gândit limpede. Sunt mulțumit de nivelul meu de astăzi.

Nu mă gândesc deloc la seria de victorii sau la rezultate. Acesta este visul meu: să pășesc pe aceste terenuri frumoase și să joc tenis în cele mai frumoase turnee din lume. La asta încerc să mă gândesc în fiecare turneu și de aceea încerc să aduc bucurie pe terenuri”, a spus Carlos Alcaraz.