Sport

Câţi bani a câştigat David Popovici după aurul de la Settecolli! Organizatorii au făcut publice sumele

David Popovici a câştigat medalia de aur în proba de 100 de metri liber la Settecolli. Organizatorii au făcut publice sumele care le revin câştigătorilor, care sunt departe de a fi atractive.
Marian Popovici
28.06.2026 | 07:30
Cati bani a castigat David Popovici dupa aurul de la Settecolli Organizatorii au facut publice sumele
CORESPONDENŢĂ DIN ROMA
David Popovici, după victoria la 100 de metri liber la Settecolli. Sursa: FANATIK / Mihai Antonio Vasile
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David Popovici a câştigat aurul în proba de 100 de metri liber la Settecolli, cea mai veche competiţie internaţională de nataţie. Dar, spre deosebire de renumele competiţiei, banii pe care îi câştigă sportivii la această întrecere nu sunt un punct de atracţie.

Cum se împart banii de la Settecolli! Plata pentru fiecare cursă şi bonusul celor mai buni

Organizatorii au făcut publice sumele pe care le obţin câştigătorii la Settecolli. Sunt două sisteme diferite de plată. Din bugetul de premiere de 90.000 de euro, o parte importantă merge către top 10 înotători din întreaga competiţie, pe baza punctajului obţinut. Iar celălalt pilon este plata pentru locul ocupat în fiecare cursă.

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Aşadar, primii 10 înotători de la Settecolli 2026 pe baza criteriilor World Aquatics IPS, vor primi sume cuprinse între 3000 de euro (locul 10) şi 15.000 de euro (locul 1), după cum urmează:

  1. 15.000 de euro
  2. 12.000 de euro
  3. 9000 de euro
  4. 7000 de euro
  5. 6000 de euro
  6. 5000 de euro
  7. 4500 de euro
  8. 4000 de euro
  9. 3500 de euro
  10. 3000 de euro

Al doilea pilon prevede plata pentru fiecare probă în parte. Câştigătorii iau 500 de euro pentru victorie, 300 de euro pentru medalia de argint şi 200 de euro pentru medalia de bronz. Acestor sume se adaugă un bonus de 500 de euro pentru fiecare record al competiţiei.

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Câţi bani a câştigat David Popovici la Settecolli

David Popovici este unul dintre marile nume care participă la Settecolli. Pentru medalia de argint în proba de 50 de metri liber, înotătorul român şi-a asigurat 300 de euro. Apoi, pentru succesul de la 100 de metri liber, Popovici a încasat 500 de euro, plus încă 500 de euro pentru recordul competiţiei, 47,26 de secunde.

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Românul este favorit în proba de 200 de metri liber, unde mai poate să îşi asigure 1000 de euro (500 de euro pentru victorie şi 500 de euro pentru un eventual record). Iar, dacă se va impune, Popovici va fi pretendent pentru premiile importante acordate pentru top 10 înotători de la Settecolli, chiar şi pentru bonusul de 15.000 de euro.

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  • 90.000 de euro este fondul total de premiere la Settecolli 2026 
  • 15.000 de euro ia cel mai valoros înotător de la competiţia italiană
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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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