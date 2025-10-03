Câți bani a câștigat, de fapt, Gigi Becali din Europa în ultimii 5 ani. Suma este una uriașă

, însă campioana României păstrează șanse reale de calificare în primăvara europeană. Pentru Gigi Becali, obiectivul este clar: încă un sezon de vis, așa cum s-a întâmplat în stagiunea precedentă, când echipa a ajuns până în optimile competiției.

Câți bani a încasat Gigi Becali din Europa în ultimii 5 ani

Dincolo de performanțe, parcursul roș-albaștrilor în Europa aduce mereu și beneficii financiare majore. UEFA răsplătește participarea și rezultatele cu sume consistente, iar în ultimii cinci ani, FCSB a strâns o adevărată avere doar din participarea la cupele europene. FANATIK vă prezintă cifrele oficiale.

Gigi Becali a luat deja peste 7 milioane de euro în acest sezon de la UEFA

În actuala ediție de Europa League, FCSB a încasat deja 7,4 milioane de euro. Calificarea în faza grupelor i-a adus clubului 4,31 milioane de euro, la care se adaugă 870.000 de euro din market pool și 1,28 milioane de euro din coeficient. În plus, victoria cu Go Ahead Eagles din prima rundă a adus încă 450.000 de euro, iar restul banilor au provenit din rezultatele din preliminarii.

Câți bani a luat FCSB după ce a ajuns în optimile Europa League

Sezonul precedent a fost unul de vis pentru FCSB: echipa a ajuns până în optimile Europa League, unde a fost eliminată de Lyon. Parcursul excelent a adus încasări substanțiale —

„Ce emoții să mai am? Emoții de calificare? Gata! Nu mai am emoții. Acum totul depinde de ce vrea Dumnezeu. Mai e vorba de emoții?! Eu am vrut în Europa ca să luăm bani. Și am luat peste 15 milioane de euro. Mai putem să luăm 3-4 milioane dacă ne calificăm, dar asta ține de ce vrea Dumnezeu”, declara Gigi Becali pentru .

Au fost și ani proști pentru Gigi Becali

Stagiunea 2023/2024 a fost, contrar așteptărilor, dezastruoasă din punct de vedere financiar: după ce a trecut de CSKA Sofia în turul 2 preliminar al Conference League, FCSB a fost eliminată în turul 3 de Nordsjælland, cu 0-2 la general. Conform schemei de plată UEFA, încasările s-au ridicat la aproximativ 780.000 de euro.

În sezonul 2022/2023, roș-albaștrii au ajuns în faza principală Conference League, într-o grupă cu West Ham, Anderlecht și Silkeborg. Deși rezultatele au fost modeste (doar două puncte), calificarea și participarea în grupă au adus clubului aproape 4 milioane de euro, iar cele două puncte obținute au generat un bonus suplimentar de circa 330.000 de euro. La acești bani se adaugă și alți 630.000 de euro din coeficient și market pool.

Sezonul 2021/2022 a fost unul slab: FCSB a fost eliminată în turul 2 preliminar de Șahtior Karagandy, la loviturile de departajare, iar încasările din acea campanie au fost de aproximativ 474.000 de euro — mult sub sumele obținute în ediția de anul acesta.

Gigi Becali putea să îl cumpere pe Drăgușin cu banii de la UEFA

Pe scurt, dacă adunăm încasările primite de la UEFA în ultimii cinci ani, rezultă o sumă în jur de 28,5 milioane de euro. Dacă includem și veniturile din bilete (partide cu casa închisă pe Arena Națională) și alte încasări match-day, totalul sare ușor de 35 de milioane de euro.

În ultimii cinci ani, UEFA a virat în conturile FCSB aproximativ 30 de milioane de euro. Vorbim de bani suficienți pentru achiziția a peste 400 de apartamente în București. Dincolo de real estate, aceeași sumă putea fi direcționată către o academie de fotbal modernă, cu terenuri, baze de pregătire și condiții de nivel occidental, un proiect care să asigure clubului un flux continuu de jucători formați intern și care să elimine problemele legate de regula U21.

În plan sportiv, cei 30 de milioane ar fi permis și câteva transferuri de anvergură din campionate puternice, care l-ar fi putut ajuta să își îndeplinească visul de a juca în Champions League.

Ce loc ocupă FCSB în clasamentul câștigurilor europene

Vom analiza poziția pe care FCSB s-a clasat în clasamentul cluburilor cel mai bine plătite de UEFA în ultimele cinci sezoane și putem observa detalii interesante. În stagiunea 2021/2022, bucureștenii au fost doar pe locul 195, deoarece au fost eliminați prematur din cupele europene. Atunci, CFR Cluj a încheiat pe locul 86, cu peste 5 milioane de euro încasate.

În sezonul 2022/2023, roș-albaștrii au încheiat pe locul 86, cu 4,9 milioane de euro încasate de la UEFA. Stagiunea următoare, 2023/2024, a fost mai slabă, iar forul european a răsplătit echipa din capitală cu doar 780.000 de euro, echivalentul locului 147 în ierarhia celor mai bine premiate cluburi.

Totuși, stagiunea precedentă a fost una istorică. FCSB a încheiat pe locul 64 în clasamentul celor mai bine premiate echipe pentru performanța în cupele europene, iar Gigi Becali speră să își rotunjească veniturile și în actuala ediție de Europa League.

Cum s-au comparat veniturile cu Dinamo, Rapid, CFR Cluj și Universitatea Craiova

FCSB este, evident, echipa din România cu cele mai multe venituri obținute în urma participării în cupele europene. Roș-albaștrii au strâns aproape 30 de milioane de euro de la UEFA. Dinamo și Rapid, rivalele din capitală, nu au luat niciun eurocent de la forul european, deoarece nu au reușit să ajungă în preliminarii.

Ardelenii de la CFR Cluj au încasat aproximativ 13 milioane de euro de la UEFA în ultimii cinci ani, însă echipa din Gruia a ratat calificarea în cupele europene în ultimele sezoane, iar situația financiară a clubului a devenit precară. Universitatea Craiova a încasat 4,6 milioane de euro în ultimii cinci ani, însă grosul venitului a venit în acest sezon, când oltenii au prins faza principală a Conference League, care a venit la pachet cu 3,1 milioane de euro.

Avere Gigi Becali

. Latifundiarul din Pipera câștigă anual milioane de euro cu FCSB, însă un sezon ratat nu îi dă prea multe bătăi de cap, conturile sale fiind uriașe.

Omul de afaceri deține 15 hectare de teren în Ilfov, 50 de hectare în Vâlcea, 90 de hectare de teren intravilan și extravilan în Pitești, dar și alte terenuri în București și în restul țării.

Concret, în cifre, Gigi Becali are o avere de peste un miliard de euro și este cel mai bogat român în sumele cash. Mitică Dragomir, fostul președinte LPF, spune că latifundiarul din Pipera l-a întrecut chiar și pe Ion Țiriac.

„Cash, da (n.r. — are mai mulți bani Gigi Becali decât Ion Țiriac). Cred că sunt acolo, la bătaie (n.r. — averile totale). Țiriac are proprietăți mai multe. El știe să se și distreze, are avioane, pleacă la vânătoare… Gigi nu are nicio distracție, nimic! Știi care e singura lui distracție? Fotbalul! Nu are decât bucuria religioasă. Și sportul. Dacă se lasă de sport, nu o mai duce 5 ani. El știe treaba asta. Îi dă adrenalină, speranță de viață”, spunea Mitică Dragomir, în exclusivitate pentru FANATIK.