Lovitură de proporţii! Câți bani a câștigat, de fapt, Gigi Becali la FCSB în 2025. Raportul financiar care uimește toată România

ADVERTISEMENT

Campioana ultimilor două sezoane nu o duce senzațional din punct de vedere sportiv, însă (vă rog să vă puneți centurile de siguranță!) are un an fiscal ieșit din comun. Rapoartele financiare proaspete și calde arată forță financiară a clubului care a dominat fotbalul intern în ultimii doi ani și, până la urmă, succesul modelului Gigi Becali pe piața autohtonă. Vă țineți bine? Îi dăm drumul!

Cum arată veniturile FCSB-ului în 2025

În 2025 FCSB a înregistrat venituri de aproape 140 milioane lei, adică aproximativ 28 milioane EUR! Pentru fotbalul românesc este o sumă record, care arată potențialul financiar al FCSB, coroborat cu o participare de succes în cupele europene.

ADVERTISEMENT

Venituri operaționale

Vorbim despre anul financiar 2025, așadar vă rog să țineți cont că în analiza asta prindem și primăvara europeană a sezonului trecut. Ei bine, în cazul FCSB nu doar sumele absolute sunt remarcabile; și structura veniturilor este unică, cu .

Ticketing-ul a adus în 2025 23.4% din venituri – 32.7 milioane lei. Atât suma, cât și procentul reprezintă un record absolut în Superliga. Și spun asta fără dubii înainte de a vedea rapoartele celor de la Rapid și Dinamo. Absolut remarcabil! Nu avem defalcarea sumelor din ticketing, dar o pondere importantă o au încasările din cupele europene, acolo unde FCSB a ajuns în primăvară. Așadar, în aceste sume prindem primăvara sezonului trecut și prima parte a sezonului curent de Europa, aceasta este explicația încasărilor-record.

ADVERTISEMENT

Din ce a făcut bani Gigi Becali la FCSB

Activitățile comerciale nu există în mod tradițional la FCSB; nu cunosc explicația și nu putem decât specula pe subiect. Aceasta este o realitate a ultimilor 4 ani. Totuși, categoria “alte venituri” a explodat in 2025: 10.4 milioane lei și 7.46% din venitul total.

ADVERTISEMENT

Sponsorizările contribuie cu 12% la totalul veniturilor operaționale, iar suma (16.7 milioane lei) se datorează tot competițiilor europene. De remarcat faptul că, spre comparație, Craiova a încasat mai mult la acest capitol, cu performanțe mai mici în Europa. Dacă modelul Gigi Becali e unul de succes în fotbal, aparent sponsorii sunt mai reticenți în a se asocia cu acest model decât în alte părți.

ADVERTISEMENT

Cel mai mare contribuitor la veniturile din 2025 este, cum spuneam, UEFA. FCSB a încasat în 2025 nu mai puțin de 63 milioane lei (!!!), adică o sumă care depășește veniturile totale ale majorității cluburilor de prima ligă. Enorm pentru România. Aceasta este recompensa financiară pentru un sezon de cupe europene prelungit până în primăvară – premii, plus market pool. Absolut remarcabil!

Ce cheltuieli a avut Gigi Becali la FCSB în 2025

Surpinzător, cheltuielile operaționale au crescut și ele, mai mult decât ne-am fi așteptat poate. Cheltuielile de exploatare au explodat la 53.5 milioane lei (de la 38.7 în anul precedent). Dar cea mai importantă creștere se înregistrează la capitolul salarii, acolo unde FCSB este o adevărată bestie a primei ligi – 71 milioane lei (peste 14 milioane EUR!), în creștere de la 39.1 milioane lei.

ADVERTISEMENT

Cu toate acestea, deși cuantumul salariilor este enorm pentru România, raportul salarii/venituri este excepțional (51%!!!) datorită veniturilor foarte mari.

Așadar, FCSB a reușit să atinga performanța sportivă de excepție din 2025 reușind în același timp o performanță financiară excepțională, fără a destabiliza clubul cu cheltuieli nesustenabile. Atenție însă – pentru a păstra acest trend, FCSB are nevoie (disperată practic) să se califice în Europa din playout, altfel raportul salarii/venit se va prăbuși, ducând clubul într-o zonă de atenție.

FCSB transferuri, balanță financiară

Rezultatul net este negativ în 2025, pentru că FCSB nu a înregistrat vânzări, cheltuind în schimb pentru transferuri.

Pierderile înregistrate la capitolul transferuri au dus astfel rezultatul financiar net în zona 0, în ciuda încasărilor uriașe din 2025. Și, judecând după rezultatele din sezonul curent, au reprezentat o cheltuială, mai degrabă decât o investiție.

Finanțarea clubului FCSB

Elementele de bilanț care ne arată modul în care clubul este finanțat sunt capitalul social, datoriile la societăți din cadrul grupului și alte părți legate (împrumuturi de la acționari) și creditele. Le luăm pe rând.

Capitalul social se păstrează constant la 33.6 milioane lei. Pe fondul încasărilor record, clubul nu a avut nevoie de finanțare; astfel soldul creditelor a scăzut în ultimii doi ani de la 64 milioane lei la doar 37 milioane lei în 2025. Împrumuturi acționar nu există, iar capitalul propriu e pozitiv, 16.6 milioane lei.

Aceasta este imaginea unul club solid financiar, cu venituri mari, credite în scădere și capital propriu (valoarea reală a firmei) în zona pozitivă. FCSB arată bine din punct de vedere financiar, dar exista un risc important. Neparticiparea în cupele europene ar atrage după sine un dezechilibru important (vezi importanța veniturilor UEFA și ticketing). Iată de ce .