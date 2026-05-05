Câți bani a câștigat, de fapt, șeful Hidroelectrica, criticat de Bolojan pentru bonusurile uriașe. Compania vrea să majoreze bugetul pentru prime în 2026

ADVERTISEMENT

Premierul Ilie Bolojan a criticat recent conducerea celei mai mari companii de stat, Hidroelectrica, pentru faptul că a acordat bonusuri uriașe în loc să facă investiții, iar premierul a menționat aici bateriile de stocare, care să conducă la scăderea prețului energiei pentru consumatori. La finalul lunii mai, acționarii Hidroelectrica urmează să aprobe bugetul companiei pentru anul 2026, iar suma alocată pentru bonusurile angajaților ar urma să crească cu 6 milioane în plus. Rămâne de văzut dacă statul, care este acționar majoritar, va accepta propunerile de cheltuieli pentru anul în curs, în special după declarațiile premierului.

Cresc bonusurile la Hidroelectrica în 2026

La următoarea Adunare Generală a Acționarilor de la finalul lunii mai, acționarii companiei vor vota și asupra aprobării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2026. Dacă anul trecut Hidroelectrica a plătit bonusuri în sumă totală de 68,8 milioane lei, în propunerea de buget pentru anul în curs această sumă ar urma să crească la 74,9 milioane lei (o creștere de 8,86% față de anul precedent). Mai mult, în estimările pentru anii 2027 și 2028, această sumă ar urma să crească la 81,7 milioane (+9,02%) și 84,8 milioane lei.

ADVERTISEMENT

Această creștere a bonusurilor are loc în contextul în care veniturile totale ale Hidroelectrica sunt prognozate să crească cu 18,11% în 2026 față de 2025 (ajungând la peste 11,9 miliarde de la 10,1 miliarde în 2025). În plus, numărul mediu de salariați rămâne relativ constant, cu o ușoară creștere prognozată de la 3.544 (2025) la 3.560 (2026), iar câștigul mediu lunar pe salariat este estimat să crească de la 17.087 lei la 17.712 lei (+3,66%).

În 2026, în timp ce cheltuielile de personal sunt estimate să crească ușor, de la 780 la 808 milioane lei, profitul net al Hidroelectrica este așteptat să ajungă la 4,3 miliarde lei, de la 3,9 miliarde în anul 2025. Practic, Hidroelectrica își majorează bugetul pentru bonusuri în condițiile în care se așteaptă la o creștere semnificativă a profiturilor. Spre comparație, Metrorex, o altă companie de stat care depinde

ADVERTISEMENT

Rămâne de văzut dacă bugetul companiei va fi aprobat în această formă, mai ales în lumina declarațiilor recente făcute de către premierul Ilie Bolojan. Sigur, în acest moment nu este clar dacă liderul PNL va mai fi premierul României la finalul lunii mai, însă în scenariul în care acesta rămâne în fruntea Guvernului până la acea dată există posibilitatea ca statul, care este principalul acționar al companiei, să nu aprobe propunerea de buget în formatul actual.

ADVERTISEMENT

„Gândiţi-vă că Hidroelectrica în aceşti ani a făcut puţine investiţii. Au preferat să facă profituri, pentru că oricum apa în România curge de la deal la vale, deci trece prin hidrocentrale, prin baraje, în loc să facă investiţii. Dar au preferat să ia bonusuri de performanţă în fiecare an pentru profiturile pentru care nu s-au zbătut de 150.000 – 180.000 de euro, pe lângă salariile mari pe care le au”, a declarat zilele trecute premierul Ilie Bolojan.

ADVERTISEMENT

Șeful Hidroelectrica, indemnizație de peste două milioane de lei în 2025

Bogdan Badea, CEO-ul Hidroelectrica, care a ajuns în , a negat, într-o declarație pentru , că ar fi primit vreun bonus de 180.000 euro. Mai mult, el s-a plâns că salariile conducerii sunt mult peste cele oferite de către firmele private din Energie și că, din această cauză, compania a pierdut patru directori în acest an. „Nu suntem ONG”, a concluzionat șeful Hidroelectrica, subliniind că nu dorește să intre în polemică cu premierul României.

În fapt, la ultima ședința AGA de la finalul lunii aprilie a fost aprobat și raportul de remunerare. Aici apar sumele exacte plătite către conducerea companiei. În cazul lui Bogdan Badea, documentele companiei arată că acesta a încasat 2,3 milioane lei. Concret, acesta a încasat 784.593 lei, remunerație fixă anuală brută, la care s-a adăugat 1.518.268 lei – remunerația variabilă (deci CEO-ul Hidroelectrica a încasat peste 300.000 euro bonusuri). Asta înseamnă că, per total, în anul 2025, șeful Hidroelectrica a încasat 191.000 lei/ lună, adică circa 38.000 euro. Este cea mai mare indemnizație .

ADVERTISEMENT

În ceea ce privește remunerația fixă a șefului Hidroelectrica, raportul companiei arată și cu cât i-a scăzut indemnizația lunară în urma „reformelor lui Bolojan” (în vara anului trecut, premierul a anunțat reducerea indemnizațiilor în cadrul companiilor de stat până la de 5 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată). În cazul lui Bogdan Badea asta a însemnat o reducere a indemnizației lunare de la 65.748 lei la 54.790 lei.

CEO-ul Hidroelectrica a subliniat că nu dorește să intre în polemici cu premierul Ilie Bolojan, spunând că datele companiei sunt publice în ceea ce privește rezultatele financiare ale companiei. În ultimii doi ani, profitul net al Hidroelectrica a scăzut semnificativ (aproape 50%), însă acest lucru a venit în contextul scăderii prețurilor odată cu depășirea crizei energetice din 2022 și 2023. Datele din propunerea de buget arată că criticile premierului nu sunt fără fundament.

Mai exact, Hidroelectrica pare să fi realizat investiții de 874 milioane lei în 2025 în condițiile în care anul anterior ținta fusese stabilită la 1,79 miliarde lei. Scorul final, în funcție de care a fost plătită indemnizația variabilă, obținut de șeful Hidroelectrica a fost de 104,18%, ceea ce înseamnă că, pe hârtie, conducerea companiei a „supra-performat”. Așa cum FANATIK a scris recent, valoarea

Bani pentru foștii șefi ai companiei numiți politic

Bugetul companiei pentru anul 2026 arată o sumă imensă plătită pentru indemnizațiile conducerii, nu mai puțin de 18 milioane lei. Începând cu acest an însă aceasta ar urma să nu mai depășească valoarea de 10,3 milioane lei. Aici este cel mai probabil efectul plafonărilor impuse prin reformele instituite de Ilie Bolojan, care a plafonat și indemnizațiile variabile pe care le pot plăti companiile de stat. (Hidroelectrica nu a precizat la cât se vor ridica aceste indemnizații în anii următori).

Suma de 18 milioane reprezintă totalul cheltuielilor pentru toate organele de conducere și control, însă remunerația strictă a celor 5 membri ai Directoratului pentru 2025 a fost de 11,2 milioane (sumă care include salariile fixe, bonusurile și compensațiile celor plecați).

Așa cum arată și documentul de mai sus (captură din Raportul de remunerare pe 2025), foștii directori ai companiei au primit și ei 1,57 milioane lei. Așa cum FANATIK a scris recent, (mai multe detalii ). Guvernul României a acționat sperând să nu piardă banii din PNRR, și a organizat în grabă noi procese de selecție pentru circa 40 de administratori din CA-urile companiilor din Energie. Mare parte din bani au rămas pierduți, după ce și noile concursuri s-au dovedit la fel de problematice, iar statul român le-a plătit tuturor despăgubiri pentru a renunța la mandate.

A fost și cazul foștilor directori de la Hidroelectrica. Așa cum arată și documentul companiei, Karoly Borbely a primit 24 de indemnizații lunare despăgubire, adică peste 1,57 milioane lei. Vorbim practic de o sumă mai mare decât indemnizația variabilă a actualului CEO al companiei.