Câți bani a câștigat din YouTube vloggerul polițist Tavi Perțea. ”Este prea mic salariul?”

Polițistul cu 130.000 de fani pe Youtube le-a explicat urmăritorilor cum a ajuns să câștige 41.000 de lei în 2021 din vlogging.

Câți bani câștigă vloggerul polițist Tavi Perțea

Vloggerul a explicat că și-a deschis contul pe Youtube la începutul pandemiei, iar în primele opt luni din 2020 nu a câștigat niciun leu. Primii bani au început să vină de la începutul anului 2021.

Perțea a explicat că suma adunată, 41.000 de lei, este aproximativ jumătate din câștigurile realizate din meseria de bază, cea de polițist.

”Pentru a ajunge polițist am stat patru ani în liceul de Poliție, apoi am mai stat trei ani de zile în Academia de Poliție. Ulterior am fost polițist, de multe ori mi-a fost pusă viața în pericol și câștig maximum 6.000 de lei.

Pe Youtube, singurul risc e să fiu jignit în comentarii, în rest nu am niciun risc. Ceva nu pușcă. Undeva nu se leagă lucrurile. Este prea mare venitul din Youtube sau este prea mic salariul de polițist?”, își întreabă Tavi Perțea fanii de pe Youtube.

Octavian Perțea este fost adjunct al Poliției Beiuș, iar acum ofițer în cadrul Biroului Rutier din Oradea şi vlogger.

Pe canalul de Youtube al polițistului, bărbatul le oferă sfaturi șoferilor despre cum să conducă fără să încalce legislația, așadar încearcă să-și responsabilizeze fanii atunci când se urcă la volan.

În 2020, Perțea publica pe Youtube un video care a ajuns să fie viral. În acel moment, polițistul publica un videoclip prin care le demonstra internauților că aparatele etilotesc pot fi „păcălite”.

”Continuăm seria de experimente pe care le-am facut cu noul model de #alcooltest din dotarea poliției rutiere.

În acest episod verific un mit des întâlnit în ultima perioadă, pandemiei de coronavirus COVID 19 de la începutul anului 2020 și anume, dacă iese alcool în aerul expirat, dupa ce te-ai #dezinfectat pe mâini cu spirt”, scria în acel moment Perțea pe Facebook.