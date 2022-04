Câți bani a câștigat Elena Matei la Survivor România: “I-am investit”. De ce și-a șocat iubitul la întoarcerea în țară

Elena Matei, războinica eliminată de la Survivor România 2022, și-a revenit din șocul că a părăsit competiția, după cum ne-a declarat, însă tot regretă parcursul avut în jungla din Dominicană. De când a revenit în țară, concurenta este mult mai atentă la sănătate.

Elena Matei, dezvăluiri după Survivor România

Războinica s-a “pricopsit” în Dominicană cu mai multe , unele chiar serioase. Mai mult, încă are unul dintre degete amorțit după ce s-a lovit în competiție.

“Încă mai am degetul mare puțin amorțit… eu am jucat și așa, cu problemele astea. Am și eu pietre la rinichi, am și gastrită, am și infecție urinară, mai am și infecție în gât. Acolo au început să se activeze aceste probleme, de la frig….

Menstruația nu mi-a venit nici acum… din ianuarie. Așadar, încă sunt dereglată hormonal. E greu să-ți revii. Am fost la medic. Am fost și în Dominicană la spital, am făcut ecografii și tot ce era de făcut. Urmez tratament și beau multă apă”, a declarat Elena Matei, pentru FANATIK.RO.

Elena Matei ajunsese să cântărească 38 de kilograme

Războinica ne-a dezvăluit și faptul că la ajunsese să cântărească nici mai mult, nici mai puțin de 38 de kilograme. “Aveam 42,5 kilograme când am ajuns în Dominicană, apoi, când am ieșit din competiție aveam vreo 38. Iar acum am 47,5. M-am îngrășat, deși nu se vede. Pentru mine este destul de mult, n-am avut niciodată mai mult de 43 de kilograme. Îmi place așa de mine, mă face să arăt mai femeie.

Condițiile acolo sunt foarte grele. Să dormi pe scândură, pe pătura aia care nu ține nici de frig, să dormi fără pernă, în frig, udă. Cel mai greu mi s-a părut să reziști în ploaie. Degeaba aveam acoperiș că se udau imediat hainele și dacă se mai stingea și focul… aia era!

Acum sunt bine. Mi-am revenit din șocul că am plecat, dar tot mă oftic că sunt acasă. N-aș și vrut să plec. Nu mă așteptam să fiu eliminată.

Nu am niciun regret, n-aș schimba nimic. Tot ce a fost să se întâmple a fost cu un motiv. N-aș schimba nimic pentru că așa sunt eu. Nu m-aș schimba pe mine ca să le fac pe plac celorlalți”, a mai declarat concurenta Survivor România 2022, pentru FANATIK.RO.

Elena Matei a plecat din competiție supărată pe colegul ei, Relu. “Cine m-a supărat cel mai tare? Oare cine m-a supărat pe mine? (râde – n.r.) În afară de Relu care… m-a supărat cel mai tare… M-a dezamăgit. Dacă mă întâlnesc acum cu el… nu am nicio problemă, eu nu pot să țin în suflet vreo ură că mi se pare că-mi fac mie rău. Dar sunt dezamăgită”, a mai spus ea.

Elena Matei și-a șocat iubitul la întoarcerea acasă

Imediat ce a aterizat în România, Elena Matei i-a cerut iubitului să o ducă la un fast-food celebru de care i-a fost foarte poftă cât a stat la Survivor România 2022. Tânărul a avut un șoc când a văzut că Elena și-a comandat mâncare de 150 de lei și, culmea, a mâncat tot!

“Iubitul meu a fost cel mai fericit că m-am întors acasă. M-a așteptat. Noi avem o relație foarte deschisă, avem încredere unul în celălalt și m-a așteptat. Voia să vin acasă, că îi era dor de mine. Prima oară când am venit am fost la fast food și am dat comandă de vreo 150 de lei. Iubitul meu a zis că e prea multă mâncare, că n-am cum să mănânc atât. Până să vadă că am mâncat toată comanda… “, a mai declarat blondina.

Câți bani a câștigat Elena Matei la Survivor România 2022?

Războinica a reușit să-și rotunjească veniturile cu câteva mii de euro prin participarea la competiția de la Pro Tv. O parte din sumă a investit-o deja! “Nu prea pot să vă spun cât am câștigat. Mii de euro, până în 10.000 euro, da. I-am investit în ingrediente, în ustensile, în renovarea bucătăriei, în mașină… să o pun pe picioare. Mi-am făcut vlog, am postat despre Survivor, urmează să postez și rețete, fac un cooking show, am multe planuri.

Am plecat la Survivor cu un scop: să pot să-mi duc afacerea mai departe, să pot să fiu independentă, să nu mai stau să lucrez pentu ceilalți. Că dacă lucrez 17 ore pentru altcineva, pot face și pentru mine. În continuare fac torturi și prăjituri. Toți banii pe care i-am câștigat i-am investit în asta, nu i-am dat pe prostii”, a conchis Elena Matei.