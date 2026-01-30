Câți bani a câștigat FCSB din actualul sezon de Europa League. Suma importantă care a intrat în conturile grupării patronate de Gigi Becali

ADVERTISEMENT

FCSB a încheiat faza ligii din Europa League cu o remiză, 1-1 pe teren propriu cu Feyenoord. Campioana României a terminat pe locul 27 în grupă, la 2 puncte în urma lui SK Brann, ultima echipă care și-a asigurat prezența în faza eliminatorie. Gruparea patronată de Gigi Becali și-a încheiat astfel parcursul european, datorită căruia a obținut peste 8 milioane de euro de la UEFA.

Câți bani va primi FCSB de la UEFA pentru rezultatele din acest sezon european

FCSB și-a asigurat 8.245.000 de euro pentru rezultatele obținute în acest sezon al cupelor europene. Chiar dacă nu a reușit să o învingă pe Fenerbahce joi seară, remiza poate fi considerată un rezultat pozitiv pentru campioana României, care a primit încă 600.000 de euro după acest meci. Conform specialiștilor de la , suma pe care FCSB o va încasa de la UEFA se împarte astfel:

4.310.000 de euro a fost suma de pornire, acordată tuturor echipelor calificate în faza ligii

530.000 de euro pentru rezultatele din preliminarii

1.050.000 de euro pentru punctele obținute în faza ligii (câte 450.000 pentru fiecare victorie și 150.000 pentru remiză)

806.000 de euro pentru clasarea din faza ligii (locul 27)

1.550.000 de euro din Value Pillar

„Value Pillar” este format din două părți: partea europeană (73%) și partea non-europeană (27%). Clasamentul pentru partea europeană este realizat pe baza a două ierarhii: cea a sumelor plătite pentru drepturile TV de deținătorii din țările din care provin echipele și cea a coeficienților europeni din ultimii 5 ani. În acest clasament, FCSB ocupă locul 35, penultimul, și primește doar 434.000 de euro.

Campioana României primește mai mult din partea non-europeană, 1.120.000 euro, ierarhia aceasta fiind bazată pe rezultatele obținute de cluburi în ultimii 10 ani. După ultima etapă din faza ligii, în care , campioana României ocupă locul 33 în clasamentul sumelor totale primite de la UEFA.

Ce sumă a încasat FCSB de la UEFA în sezonul trecut

Sezonul european precedent a fost unul mult mai bun pentru FCSB, care a ocupat locul 11 în faza ligii din Europa League și a avansat în play-off, unde a reușit să treacă de PAOK după două victorii, 2-1 la Salonic și 2-0 pe Arena Națională.

Parcursul „roș-albaștrilor” s-a încheiat în optimi, după două eșecuri contra celor de la Olympique Lyon, 1-3 și 0-4. Atunci, FCSB a încasat nu mai puțin de 12.5 milioane de euro de la UEFA, așadar cu peste 4 milioane în plus față de suma pe care o va primi pentru rezultatele din actuala stagiune.

Ce echipă din Europa League a obținut cea mai mare sumă de la UEFA

Clasamentul veniturilor din Europa League este condus în mod surprinzător de AS Roma, formație care . Italienii vor primi 22.090.000 de euro de la UEFA, aproape jumătate din sumă (10.6 milioane) provenind din Value Pillar. Pe locul 2, cu 21.7 milioane de euro, este gruparea care a terminat grupa pe locul 1, Olympique Lyon.

