Câți bani a câștigat Gabriela Ruse după calificarea în turul 3 la Australian Open 2026. Recordul stabilit după victoria cu Ajla Tomljanovic

ADVERTISEMENT

Startul de an este unul fantastic pentru Gabriela Ruse, care a ajuns pentru prima dată în turul 3 la Australian Open. Pe lângă performanța sportivă de excepție, românca va încasa și un premiu în bani consistent.

Gabriela Ruse, premiu consistent în bani după calificarea în turul 3 la Australian Open 2026

Aflată pe locul 79 în clasamentul WTA, Gabriela Ruse are un parcurs foarte bun la Grand Slam-ul de la Melbourne. Ea s-a calificat în turul 3, după o , în fața australiencei Aijla Tomljanovic, poziția 79 în ierarhia mondială.

ADVERTISEMENT

În urma acestei performanțe, sportiva din România și-a asigurat un cec în valoare de 327.750 de dolari australieni (aproximativ 220.000 de dolari americani). Iar potul poate ajunge la 323.000 de dolari americani în cazul accederii în turul 4.

Succesul în fața Ajlei Tomljanovic i-a adus Gabrielei Ruse și 130 de puncte în clasamentul WTA. La acest moment, ea a înregistrat o urcare de 8 locuri în clasamentul WTA Live Race și este pe poziția 71.

ADVERTISEMENT

Cu cine joacă Gabriela Ruse în turul 3

În turul 3, Gabriela Ruse, care a mai atins această fază într-un Grand Slam doar la US Open 2024, va avea parte de un adversar extrem de dificil. Ea o va întâlni pe învingătoarea partidei dintre Maria Sakkari din Grecia, poziția 53 WTA, și Mirra Andreeva din Rusia, cap de serie numărul 8 și locul 7 în clasamentul mondial.

ADVERTISEMENT

Dacă un duel cu Andreeva, puștoaica minune de 18 ani care a ajuns în semifinale la Roland Garros 2024, ar fi o premieră, Ruse s-a mai aflat de două ori față în față cu Sakkari și de fiecare dată a ieșit învinsă.

Prima victorie a sportivei din Grecia a venit în 2015, în calificările turneului de la București, scor 6-2, 6-3, iar în primul tur de la Doha, în 2025, Ruse a abandonat în stul decisiv din cauza unor probleme medicale.

ADVERTISEMENT

Creștere semnificativă a premiilor la Australian Open 2026

Organizatorii primului turneu de Grand Slam al anului . Fonful total de premii s-a mărit cu 16% și a ajuns astfel la 111,5 milioane dolari australieni (aproximativ 75 de milioane dolari americani).

Deși Australian Open rămâne turneul de Grand Slam cu cele mai mici premii, câștigătorii vor ajunge să încaseze în acest an 4,15 milioane de dolari australieni (2,79 milioane dolari americani), cu 19% mai mult față de 2025.

Premiile de la Australian Open 2026

Sumele alocate pentru fiecare tur în parte sunt următoarele: