Câți bani a câștigat Gigi Becali după ce FCSB a eliminat-o pe PAOK în play-off-ul Europa League! Dezvăluirea omului de afaceri

Gigi Becali a realizat o nouă lovitură financiară impresionată după . Patronul roș-albaștrilor a câștigat bani grei în urma calificării echipei sale în optimile Europa League.

Gigi Becali, un nou tun financiar după dubla manșă dintre FCSB și PAOK Salonic

Finanțatorul campioanei en-titre a dezvăluit că a obținut o sumă totală de trei milioane de euro. Banii au rezultat din premii de la UEFA pentru cele două succese (2-1 în tur, 2-0 în retur), la care s-au adăugat și vânzările de bilete de la confruntarea de pe Arena Națională.

ADVERTISEMENT

În bucuria calificării și a realizării pecuniare, Becali a ales să nu îl mai atace pe Răzvan Lucescu. . La finalul duelului din retur, fiul selecționerului a recunoscut superioritatea liderei din Superligă.

În plus, Gigi Becali a ales și adversara pe care ar vrea să o întâlnească în faza optimilor Europa League. Becali și-ar dori ca FCSB să se lupte pentru o calificare istorică în sferturile de finală cu Olympique Lyon. Cealaltă variantă ar fi fost Eintracht Frankfurt.

ADVERTISEMENT

Becali: ”Sunt așa de bucuros încât nu mai are rost să mă mândresc”

”Nu mai zic nimic de Răzvan, a zis omul că am fost mai buni. E adevărat, a fost puțin cârcotaș, dar nu i-am lăsat din primul minut să aibă nicio șansă. Nu le-am dat nicio șansă.

Nu are rost acum, sunt așa de bucuros încât nu mai are rost să mă mândresc. Poate ne ajută Dumnezeu și o batem și pe Lyon. Eu cred că vom pica cu Lyon. Sunt trei milioane de euro din aceste două victorii, plus biletele.

ADVERTISEMENT

Așa s-a ajuns cu fotbalul astăzi. Îți dă emoții oricât de milionar ai fi. Cu Manchester am luat 1,2 milioane de euro din bilete. Când ajungi să iei atât din bilete ești bine ca țară”, a declarat Gigi Becali, la .