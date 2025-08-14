Sport

Câți bani a câștigat Gigi Becali după ce FCSB s-a calificat în grupele Conference League

Gigi Becali a câștigat o sumă frumoasă de bani după ce FCSB s-a calificat în play-off-ul Europa League și, automat, în grupele Conference League
Cristian Măciucă
15.08.2025 | 01:07
Câți bani a câștigat Gigi Becali după ce FCSB s-a calificat în grupele Conference League. FOTO: Fanatik

Gigi Becali a câștigat o sumă importantă de bani după ce FCSB e sigură de prezența pe tabloul principal Conference League. Campioana României a obținut calificarea odată cu victoria din turul 3 preliminar Europa League. Roș-albaștrii au trecut de Drita cu scorul general de 6-3.

Câți bani încasează Gigi Becali din calificarea FCSB-ului în Conference League

FCSB e sigură că va juca și la toamnă pe tabloul principal al unei competiții europene. Roș-albaștrii s-au calificat în play-off-ul Europa League, acolo unde vor da piept cu Aberdeen. Dacă nu va trece de formația scoțiană, echipa lui Elias Charalambous are asigurată prezența în grupa XXL de Conference League.

Campioana României pleacă favorită în „dubla” cu Aberdeen și are o șansă importantă să revină în faza principală din Europa League. Sezonul trecut, FCSB a avut un parcurs remarcabil în a doua competiție europeană. A făcut 14 puncte în grupa XXL și s-a oprit în optimi, acolo unde a fost eliminată de Lyon. 

Totuși, în cazul unei eliminări, Elias Charalambous și fotbaliștii săi vor mai juca cel puțin șase meciuri europene, toate în faza principala din Confernece League. Pentru calificarea în a treia competiție europeană, fără a lua în calcul potențialele rezultate, FCSB va încasa 3,17 milioane de euro de la UEFA.

Ce bonusuri mai oferă UEFA în Conference League

În cazul în care va continua în Conference League, FCSB poate obține bani și din bonusurile pe care le oferă forul continental. În Conference, victoria se premiază cu 400.000 de euro, în timp ce remiza e remunerată cu 133.000 de euro.

Echipele care se clasează pe locurile 1-8 în faza grupelor mai primesc 400.000 de euro, în timp ce o clasare pe locurile 9-24 se plătesc cu 200.000 de euro.

Premiile pentru fazele eliminatorii

  • Optimi – 800 de mii de euro
  • Sferturi – 1,3 milioane de euro
  • Semifinale – 2,5 milioane de euro
  • Finala – 4 milioane de euro
  • Câștigătoarea – 7 milioane de euro
În cazul în care FCSB își va îndeplini obiectivul actual, calificarea pe tabloul principal Europa League, gruparea patronată de Gigi Becali va încasa un bonus ceva mai mare: 4,31 milioane de euro.

  • 12,5 milioane de euro a încast FCSB în sezonul trecut din cupele europene
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
