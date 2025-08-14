Câți bani a câștigat Gigi Becali după ce FCSB s-a calificat în grupele Conference League

Gigi Becali a câștigat o sumă importantă de bani după ce Campioana României a obținut calificarea odată cu victoria din turul 3 preliminar Europa League. Roș-albaștrii au trecut de Drita cu scorul general de 6-3.

Câți bani încasează Gigi Becali din calificarea FCSB-ului în Conference League

FCSB e sigură că va juca și la toamnă pe tabloul principal al unei competiții europene. Roș-albaștrii s-au calificat în play-off-ul Europa League, acolo unde vor da piept cu Aberdeen. Dacă nu va trece de formația scoțiană, echipa lui Elias Charalambous are asigurată prezența în grupa XXL de Conference League.

Campioana României pleacă favorită în „dubla” cu Aberdeen și are o șansă importantă să revină în faza principală din Europa League. Sezonul trecut, FCSB a avut un parcurs remarcabil în a doua competiție europeană.

Totuși, în cazul unei eliminări, Elias Charalambous și fotbaliștii săi vor mai juca cel puțin șase meciuri europene, toate în faza principala din Confernece League. Pentru calificarea în a treia competiție europeană, fără a lua în calcul potențialele rezultate, FCSB va încasa 3,17 milioane de euro de la UEFA.

Ce bonusuri mai oferă UEFA în Conference League

În cazul în care va continua în Conference League, FCSB poate obține bani și din bonusurile pe care le oferă forul continental. În Conference, victoria se premiază cu 400.000 de euro, în timp ce remiza e remunerată cu 133.000 de euro.

Echipele care se clasează pe locurile 1-8 în faza grupelor mai primesc 400.000 de euro, în timp ce o clasare pe locurile 9-24 se plătesc cu 200.000 de euro.

Premiile pentru fazele eliminatorii

Optimi – 800 de mii de euro

Sferturi – 1,3 milioane de euro

Semifinale – 2,5 milioane de euro

Finala – 4 milioane de euro

Câștigătoarea – 7 milioane de euro

În cazul în care FCSB își va îndeplini obiectivul actual, calificarea pe tabloul principal Europa League, gruparea patronată de Gigi Becali va încasa un bonus ceva mai mare: 4,31 milioane de euro.