Câți bani a câștigat Irina Begu pentru calificarea în turul 3 al Mastersului de la Madrid. Cu cine joacă în turul următor

În cele ce urmează, FANATIK vă prezintă câți bani a câștigat Irina Begu pentru calificarea în turul 3 al turneului de la Madrid, ea rămânând singura reprezentantă a României în competiție, precum și următorul adversar al Irinei.

Câți bani a câștigat Irina Begu pentru calificarea în turul 3 al Mastersului de la Madrid

Irina Begu a reușit să se califice în , după ce a trecut în două seturi de Karolina Muchova. În urma victoriei, jucătoarea din România va primi suma de 48,835 de euro.

În faza următoare, Irina Begu va da peste Shelby Rogers, care a reușit să o elimine pe Ana Bogdan din competiție. Cele două s-au mai întâlnit de-a lungul timpului de trei ori, iar românca a câștigat un singur duel.

Irina Begu a rămas singura sportivă din România care mai evoluează la turneul de la Madrid, Sorana Cîrstea, Ana Bogdan și Gabriela Ruse fiind eliminate treptat din competiție.

32 de ani are Irina Begu

„Obiectivul meu e un sfert de finală de Grand Slam!”

În luna ianuarie, ei pentru 2023, dezvăluind că își dorește enorm să joace un sfert de finală de Grand Slam: „Îmi doresc foarte mult să joc bine la turneele de Grand Slam, îmi doresc să fac un minim de sfert de finală de Slam”.

„E obiectivul meu și sper să-l ating. E un vis pe care sper să-l îndeplinesc, pentru că pentru asta muncesc și trag de mine și încerc să mă îmbunătățesc”, a declarat Irina Begu, pentru .

„Și chiar dacă am 32 de ani, mă simt foarte bine acum. O iau turneu cu turneu, deplasare cu deplasare, am învățat să fiu mai relaxată per total, față de cum obișnuiam să fiu înainte, și asta m-a ajutat, pentru că nu mă consum la fel de mult.

Mă simt bine fizic, am muncit foarte mult în offseason, a trebuit să recuperez pentru că am avut o vacanță mai lungă, forțată, de șapte săptămâni, cea mai lungă pe care am avut-o.

Sincer, nu mă așteptam să mă simt atât de bine din prima săptămână, acum mă simt foarte bine fizic, simt că mă mișc bine, trebuie doar să gestionez un pic situația cu mine”, mai spunea Irina Begu.

