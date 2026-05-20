Câți bani a câștigat Jaqueline Cristian după ce s-a calificat în sferturi la Strasbourg

Gabriel-Alexandru Ioniță
20.05.2026 | 21:13
Recent, Jaqueline Cristian (27 de ani) a reușit pentru prima dată în cariera sa să intre în Top 30 WTA. Mai exact, pe data de 4 mai românca a ajuns până pe poziția a 28-a în clasamentul mondial. Ulterior, ea și-a continuat evoluțiile foarte solide și la turneul de la Strasbourg. Jaqueline s-a calificat în sferturile de finală după ce a învins-o pe daneza Clara Tauson cu scorul de 6-1, 7-5.

Câți bani a câștigat Jaqueline Cristian după ce s-a calificat în sferturile de finală ale turneului de la Strasbourg

Pentru această performanță, Jaqueline Cristian va fi recompensată cu suma de 30.435 de euro din partea organizatorilor competiției, dar și cu 108 puncte în clasamentul mondial din partea celor de la WTA. În cazul în care se va califica în semifinalele turneului din Franța, jucătoarea din România va ajunge la 57.395 de euro încasați și 195 de puncte WTA.

În sferturile de finală ale turneului de la Strasbourg, Jaqueline se va duela cu Daria Kasatkina din Australia, în vârstă de 29 de ani, situată pe locul 62 în clasamentul mondial înaintea începerii acestei competiții. Ea a ajuns în această fază după ce în optimile de finală a trecut de Peyton Stearns din Statele Unite cu scorul de 6-1, 6-3.

Ce a declarat Jaqueline Cristian după victoria din optimile de finală

După ce a învins-o pe Clara Tauson, românca a avut doar cuvinte de laudă la adresa adversarei sale, despre care a spus că este una dintre cele mai bune prietene ale sale din circuitul mondial: „A fost un meci foarte bun, sunt foarte fericită de cum am jucat. Suntem foarte bune prietene, o jucătoare foarte bună. Nu e ușor să joci contra unei jucătoare ca ea. Condițiile nu sunt ușoare, m-am bucurat de meci și am dat tot ce e mai bun.

Am avut meciuri bune în trecut, știu că e o adversară grea. Trebuie să fii concentrată, să găsești soluții contra ei. Am încercat să aduc varietate în jocul meu. Am fost obligată să mă adaptez la condițiile de aici. Sunt fericită cu jocul, cu atitudinea pe care am avut-o. Vă mulțumesc foarte mult pentru susținere și ne vedem în runda următoare”. 

Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
