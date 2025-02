Câți bani a câștigat Simona Halep din tenis în cei 17 ani de carieră. Sumă astronomică în comparație cu Ilie Năstase sau Ion Țiriac

. Românca sale din tenisul profesionist. Sportiva noastră a reușit să strângă o sumă impresionantă în cei 17 ani de carieră.

Cu ce sumă de bani se poate mândri Simona Halep după 17 ani de tenis profesionist

Povestea Simonei Halep începe în 2008, când a început să joace la competiţiile rezervate junioarelor. Românca reușea atunci să câștige primul trofeu în finala de la juniori de la Roland Garros, când o învingea pe conaționala ei Elena Bogdan (scor 6–4, 6–7(3), 6–2).

ADVERTISEMENT

Cele mai mari performanțe din cariera sa le-a atins însă mai târziu. Simona Halep avea să câștige două titluri de Grand Slam: Roland Garros (2018) și Wimbledon (2019). Sportiva originară din Constanța a fost și lider mondial, postură cu care s-a mândrit timp de 48 de săptămâni consecutive.

În cei 17 ani de carieră, Simona Halep a reușit să câștige 40.203.437 de dolari până la turneul de la Cluj. Ea a reușit să îi întreacă cu mult pe Ilie Năstase sau pe Ion Țiriac, alți doi foști mari tenismeni români.

ADVERTISEMENT

Câți bani au câștigat din tenis Ilie Năstase și Ion Țiriac

Ca în multe alte sporturi, România a avut și în trecut oameni care au scris istorie. Este și cazul lui Ilie Năstase și al lui Ion Țiriac, cei doi foști tenismeni care au rămas în memoria tuturor.

Ilie Năstase, cel care a câștigat în cariera sa US Open (1972) și Roland Garros (1973), a câștigat bani care în prezent nu mai reprezintă un premiu consistent, ci reprezintă suma primită pentru eliminarea în primele tururi ale turneelor importante. Mai exact, după 16 ani de carieră,

ADVERTISEMENT

De partea cealaltă, Ion Țiriac a avut un an memorabil în 1968. Atunci, fostul mare jucător de tenis ajungea în sferturi la Rolan Garros și ocupa locul 19 în lume, însă câștiga doar 5000 de dolari.

„În 1970 au început să se facă bani în sport. În 1968, de exemplu, am avut cel mai bun an al meu, am câștigat 17 turnee. În anul acela am făcut 5000 de dolari și mi-am cumpărat primul Mercedes. Un 280 S”, spunea Ion Țiriac într-un interviu pentru

ADVERTISEMENT

Anunțul Simonei Halep la retragerea din tenis

Transylvania Open a fost ultimul turneu din cariera Simonei Halep. Românca a fost eliminată încă din runda inaugurală, iar la finalul meciului cu Lucia Bronzetti a avut un discurs prin care și-a anunțat retragerea.

„Iau decizia cu sufletul împăcat. Corpul meu nu mai duce așa mult pentru a ajunge acolo unde am mai fost. Știu ce înseamnă. De aceea am vrut să vin astăzi la Cluj să joc în fața dumneavoastră și să îmi iau la revedere pe terenul de tenis!”, a fost doar o parte din momentul emoționant al Simonei Halep, la Cluj.

Revenită pe teren anul trecut, la WTA Miami, Simona Halep s-a confruntat în ultimii doi ani cu accidentări, dar mai ales cu o suspendare provizorie primită la finalul anului 2022, când a fost depistată pozitiv cu substanța Roxadustat.