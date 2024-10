Fostul lider WTA nu a reușit să se impună în fața rusoaicei de pe locul 78 în lume. Așadar, , dar câștigat o sumă importantă de bani, dar și câteva puncte WTA.

Câți bani a câștigat Simona Halep după ce a fost eliminată în turul 2 la Hong Kong de Anna Blinkova

Simona Halep nu după ce a fost eliminată de la turneul Hong Kong 125 de Anna Blinkova, însă suma nu este una neglijabilă.

Așadar, fostul număr 1 mondial la feminin va primi un cec în valoare de 2000 de euro, echivalentul aproximativ a 10.000 de lei, fiind salariul mediu pe două luni al unui român.

Pe lângă bani și experiența turneului, Simona Halep a mai câștigat și 15 puncte după victoria din primul tur cu Arina Rodionova, locul 114 mondial.

În cadrul turneului din Asia, . Sportiva din România a trecut printr-o perioadă dificilă din cauza suspendării pentru dopaj.

Însă, sancțiunea a fost redusă la 9 luni și s-a întors pe teren în martie 2024, la Miami. Acolo unde a pierdut în fața Paulei Badosa, scor 6-1, 4-6, 3-6.

Ce a spus rusoaica după ce a eliminat-o pe Halep

“Am jucat cel mai bun tenis din viața mea. Știam că joc împotriva unei mari campioane, fostul număr 1 WTA. A fost extraordinar ce tenis am jucat aici.

Mă bucur că am revenit. Ador orașul și acest turneu. Am prieteni aici. Vreau să le mulțumesc prietenilor și staff-ului meu. Am jucat cel mai bun tenis din viața mea azi.

Se știe că Simona Halep nu face greșeli. A trebuit să mă gândesc să returnez fiecare minge și să accelerez jocul. Pe final am lovit la capacitate maximă”, .

40.227.773 de dolari a câștigat Simona Halep în tenisul profesionist

579 victorii și 240 înfrângeri , așa arată bilanțul meciurilor fostului lider mondial WTA