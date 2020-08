Câţi bani a câştigat Simona Halep pentru semifinala de la Praga! Pe cine înfruntă pentru un loc în finală şi când e meciul

Simona Halep s-a calificat în semifinalele turneului de la Praga, după ce a învins-o pe Magdalena Frech, scor 6-2, 6-0. A fost un succes categoric al româncei, care îşi continuă drumul spre cel de-al 21-lea titlu WTA al carierei.

Ar fi un trofeu care ar contribui enorm la moralul Simonei Halep, după cele şase luni de pauză provocate de pandemia de coronavirus. Pe de altă parte, contribuţia în contul bancar al româncei nu va fi la fel de însemnată.

Turneul de la Praga este unul de categorie International, printre cele mai slabe din circuitul WTA. În plus, sumele acordate jucătoarelor au scăzut mult pentru 2020, din cauza pandemiei de coronavirus.

UPDATE 14 august, ora 18:16 / Partida Irina Begu – Sara Sorribes Tormo, din sferturile de finală ale Turneului WTA de la Praga, a fost întreruptă din cauza furtunii, la scorul de 6-2, 0-1. La cum se prezintă vremea în capitala Cehiei, este greu de crezut că meciul se va mai relua în această seară.

Simona Halep, 8.035 de dolari pentru calificarea în semifinale la Praga

Organizatorii nu au putut vinde bilete, astfel că au fost nevoiţi să acorde premii mult mai mici. 25.000 de dolari va încasa învingătoarea de la Praga. Pentru accederea în semifinale, Simona Halep ia 8.035 dolari. Învinsa din finală primeşte 14.000 dolari.

Simona Halep nu are prea mult timp să sărbătorească victoria cu Magdalena Frech. Sâmbătă va intra din nou pe teren, pentru calificarea în finală. Va juca împotriva învingătoarei dintre Irina Begu şi Sara Sorribes Tormo, partidă care se desfăşoară de la această oră.

Simona Halep o domină clar pe Irina Begu la capitolul întâlniri directe. Are şase victorii din tot atâtea meciuri disputate. A pierdut un singur set în faţa prietenei sale. Se întâmpla la Madrid, în 2016, când a spus că “i l-a făcut cadou”.

Partida Simonei Halep din semifinale de la WTA Praga va fi probabil programat după-amiază, după ora 16:00. Simona nu a mai înfruntat-o niciodată de-a lungul carierei pe Sara Sorribes Tormo.

Elise Mertens şi Kristyna Pliskova se vor înfrunta în cealaltă semifinală a turneului de la Praga. Jucătoarea din cehia a profitat de abandonul Anei Bogdan, care a suferit o accidentare.

Simona Halep a declarat că va anunţa după turneul de la Praga dacă va merge la ediţia din acest an a US Open. Pare tentată să refuze călătoria la New York.