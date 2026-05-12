Câți bani a câștigat Sorana Cîrstea, după calificarea în semifinale la WTA Roma! Suma este una uriașă

Sorana Cîrstea și-a continuat parcursul fabulos de la Roma cu o victorie contra Jelenei Ostapenko și va evolua în semifinale. Ce sumă și-a asigurat românca.
Bogdan Mariș
12.05.2026 | 15:46
Sorana Cîrstea (36 de ani) s-a calificat în semifinalele turneului de la Roma. FOTO: Hepta
Sorana Cîrstea (36 de ani) s-a calificat în semifinalele turneului de la Roma după ce a învins-o în sferturi pe Jelena Ostapenko (Letonia, 36 WTA) cu 6-1, 7-6. Românca își continuă astfel parcursul extraordinar, după ce a eliminat-o în 16-imi pe Aryna Sabalenka, liderul mondial WTA. Ce sumă și-a asigurat românca după acest succes.

Ce sumă și-a asigurat Sorana Cîrstea după ce s-a calificat în semifinalele turneului de la Roma

Sorana Cîrstea și-a asigurat un premiu fabulos, de 289.115 euro, dar și 390 de puncte WTA, după ce a obținut calificarea în semifinalele turneului de la Roma. Românca a învins-o pe Jelena Ostapenko după un duel care a durat o oră și 33 de minute. Sportiva clasată pe locul 27 mondial nu i-a dat nicio șansă adversarei în primul set, câștigat cu 6-1, iar apoi a revenit de la 2-4 și 3-5 în setul secund, pe care l-a câștigat în tie-break.

Sorana Cîrstea și-a început parcursul la Roma cu un succes clar, 6-2, 6-0 contra Tatjanei Maria, iar apoi a obținut o victorie extraordinară contra liderului mondial Aryna Sabalenka, 2-6, 6-3, 7-5. În optimi, românca a produs o nouă surpriză și a învins-o pe Linda Noskova, jucătoare clasată pe locul 13 WTA, cu 6-2, 6-4.

Pe cine ar putea întâlni Sorana Cîrstea în semifinala de la Roma

Sorana Cîrstea va avea un nou duel foarte dificil în semifinala de la Roma. Românca va întâlni în penultimul act învingătoarea din duelul Coco Gauff – Mirra Andreeva, care se va disputa marți seară. Cîrstea a înfruntat-o de 3 ori pe Coco Gauff, două dintre partide având loc chiar în acest an, la Miami și Madrid, iar sportiva din SUA a triumfat de fiecare dată.

Pe Mirra Andreeva, românca a înfruntat-o o singură dată, tot în acest an, la turneul de la Linz, iar sportiva din Rusia a avut câștig de cauză, scor 7-6, 4-6, 6-2. Sorana Cîrstea participă și pe tabloul de dublu al turneului de la Roma, alături de Jaqueline Cristian. Cele două românce urmează să le înfrunte miercuri pe Katerina Siniakova (Cehia) și Taylor Townsend (SUA).

