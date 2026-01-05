Câți bani a câștigat Sorana Cîrstea după victoria de senzație de la Brisbane. Câte locuri a urcat în clasamentul WTA

ADVERTISEMENT

Sorana Cîrstea a strălucit în circuitul profesionist de tenis, ultimul din cariera sa. Iată câți bani a câștigat românca de 35 de ani, după victoria de senzație de la Brisbane. Urcă mai multe locuri în clasamentul WTA.

Sorana Cîrstea, recompensată pentru victoria de la Brisbane

A reușit să impresioneze la startul sezonului 2026. Sorana Cîrstea se află în centrul atenției datorită reușitei bifate în cursul zilei de duminică, 4 ianuarie. Jucătoarea de tenis a avut un .

În competiția din Australia a reușit să o învingă pe sportiva din Rusia, clasată pe locul 47 la nivel mondial. Mai exact, este vorba de Anastasia Pavlyuchenkova. În felul acesta și-a asigurat un premiu consistent în conturile bancare la început de an.

A fost recompensată cu o sumă care se ridică la valoarea de 13.735 de dolari. De asemenea, în urma victoriei iubita lui Alexandru Țiriac are parte și de un salt în ierarhia WTA. Inițial, se afla pe locul 43, însă a urcat două poziții.

În momentul de față, ocupă locul 41. Sorana Cîrstea a impresionat datorită jocului său, care i-a adus nu mai puțin de 7 ași. Prin urmare, tenismena româncă a făcut senzație, inclusiv în ceea ce privește vestimentația.

Pe social media a recunoscut că s-a simțit extraordinar de bine în echipamentul de culoare mov. Sportiva a subliniat că încălțămintea s-a ridicat la nivelul așteptărilor sale, „la fel ca întotdeauna”.

Ce a declarat Sorna Cîrstea după victoria de la Brisbane

Sorana Cîrstea i-a cucerit pe jurnaliștii prezenți la Brisbane, Australia. Jucătoarea de tenis a oferit un interviu special după victoria în fața rusoaicei Anastasia Pavlyuchenkova, pe care a învins-o în două seturi, 6-3, 6-1.

„Anul acesta va fi, din păcate, ultimul din cariera mea. Simt că am în continuare un nivel foarte bun. Am muncit foarte mult în pre-sezon. Sunt foarte mulțumită pentru performanța de astăzi (n.r. duminică, 4 ianuarie).

Anastasia a fost un adversar foarte bun. Faptul că am reușit să câștig acest meci îmi dă foarte multă încredere. Sunt foarte norocoasă! Iubesc tenisul și este un privilegiu să fiu aici, în Australia, încă o dată.

Este o plăcere și o onoare să joc în fața publicului australian și sper să am aici un turneu excelent și o lună extraordinară”, a spus Sorana Cîrstea, relatează . Tenismena își .