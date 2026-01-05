Sport

Câți bani a câștigat Sorana Cîrstea după victoria de senzație de la Brisbane. Câte locuri a urcat în clasamentul WTA

Suma cu care a fost recompensată Sorana Cîrstea, după duelul de excepție de la Brisbane, Australia. Tenismena are toate motivele să fie mândră de reușita sa.
Alexa Serdan
05.01.2026 | 09:47
Cati bani a castigat Sorana Cirstea dupa victoria de senzatie de la Brisbane Cate locuri a urcat in clasamentul WTA
ULTIMA ORĂ
Sorana Cîrstea a făcut senzație în Brisbane. Sursa foto: Instagram.com
ADVERTISEMENT

Sorana Cîrstea a strălucit în circuitul profesionist de tenis, ultimul din cariera sa. Iată câți bani a câștigat românca de 35 de ani, după victoria de senzație de la Brisbane. Urcă mai multe locuri în clasamentul WTA.

Sorana Cîrstea, recompensată pentru victoria de la Brisbane

A reușit să impresioneze la startul sezonului 2026. Sorana Cîrstea se află în centrul atenției datorită reușitei bifate în cursul zilei de duminică, 4 ianuarie. Jucătoarea de tenis a avut un duel de excepție în Brisbane.

ADVERTISEMENT

În competiția din Australia a reușit să o învingă pe sportiva din Rusia, clasată pe locul 47 la nivel mondial. Mai exact, este vorba de Anastasia Pavlyuchenkova. În felul acesta și-a asigurat un premiu consistent în conturile bancare la început de an.

A fost recompensată cu o sumă care se ridică la valoarea de 13.735 de dolari. De asemenea, în urma victoriei iubita lui Alexandru Țiriac are parte și de un salt în ierarhia WTA. Inițial, se afla pe locul 43, însă a urcat două poziții.

ADVERTISEMENT
Șoferul de autobuz ajuns dictator. Cine este Nicolas Maduro, președintele Venezuelei capturat de...
Digi24.ro
Șoferul de autobuz ajuns dictator. Cine este Nicolas Maduro, președintele Venezuelei capturat de armata lui Trump

În momentul de față, ocupă locul 41. Sorana Cîrstea a impresionat datorită jocului său, care i-a adus nu mai puțin de 7 ași. Prin urmare, tenismena româncă a făcut senzație, inclusiv în ceea ce privește vestimentația.

ADVERTISEMENT
Fotbalistul român care a fost
Digisport.ro
Fotbalistul român care a fost "numărul 1" a ajuns la 150 kg: "Nu vreau să mă operez!"

Pe social media a recunoscut că s-a simțit extraordinar de bine în echipamentul de culoare mov. Sportiva a subliniat că încălțămintea s-a ridicat la nivelul așteptărilor sale, „la fel ca întotdeauna”.

Ce a declarat Sorna Cîrstea după victoria de la Brisbane

Sorana Cîrstea i-a cucerit pe jurnaliștii prezenți la Brisbane, Australia. Jucătoarea de tenis a oferit un interviu special după victoria în fața rusoaicei Anastasia Pavlyuchenkova, pe care a învins-o în două seturi, 6-3, 6-1.

ADVERTISEMENT

„Anul acesta va fi, din păcate, ultimul din cariera mea. Simt că am în continuare un nivel foarte bun. Am muncit foarte mult în pre-sezon. Sunt foarte mulțumită pentru performanța de astăzi (n.r. duminică, 4 ianuarie).

Anastasia a fost un adversar foarte bun. Faptul că am reușit să câștig acest meci îmi dă foarte multă încredere. Sunt foarte norocoasă! Iubesc tenisul și este un privilegiu să fiu aici, în Australia, încă o dată.

Este o plăcere și o onoare să joc în fața publicului australian și sper să am aici un turneu excelent și o lună extraordinară”, a spus Sorana Cîrstea, relatează flashscore.ro. Tenismena își dorește să se retragă din tenis anul acesta.

Mircea Lucescu şi-a anulat deplasarea în Antalya! Motivul pentru care nu mai poate...
Fanatik
Mircea Lucescu şi-a anulat deplasarea în Antalya! Motivul pentru care nu mai poate veni momentan în Turcia. Update exclusiv
Prima mare personalitate din sport care îl condamnă pe Donald Trump după capturarea...
Fanatik
Prima mare personalitate din sport care îl condamnă pe Donald Trump după capturarea lui Maduro: „Președintele păcii pe naiba!”
Cutremur în tenis! Anunțul neașteptat făcut de Novak Djokovic
Fanatik
Cutremur în tenis! Anunțul neașteptat făcut de Novak Djokovic
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
Parteneri
Finanțatorul din SuperLiga care ar fi, de fapt, miliardar în euro. S-ar afla...
iamsport.ro
Finanțatorul din SuperLiga care ar fi, de fapt, miliardar în euro. S-ar afla în top 7 cei mai bogați români
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!