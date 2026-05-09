A bătut numărul 1 mondial pentru prima dată în carieră și a ajuns la o sumă fabuloasă! Câți bani a câștigat Sorana Cîrstea din tenis în întreaga carieră

Sorana Cîrstea (36 de ani), locul 27 în clasamentul WTA, a învins-o sâmbătă pe Aryna Sabalenka (28 de ani), liderul mondial, și s-a calificat astfel în optimile de finală ale turneului de 1000 de puncte de la Roma. A fost prima victorie obținută de jucătoarea din România în cariera sa în fața unui lider mondial. În faza următoare a competiției, Sorana se va duela cu Linda Noskova (21 de ani) din Cehia, numărul 13 mondial.

La câți bani câștigați din tenis a ajuns Sorana Cîrstea după victoria de senzație de la Roma cu Aryna Sabalenka

Pentru această performanță, românca va fi recompensată cu suma de 79.510 euro, dar și cu 120 de puncte în clasamentul WTA. Înaintea turneului din capitala Italiei, Sorana Cîrstea câștigase în acest an, doar din premiile de la turnee, deci în afară de banii proveniți din diferite contracte de publicitate, suma de 490.320 de euro. De asemenea, în întreaga carieră de până acum, românca adunase nu mai puțin de 9.669.548 de euro, conform informațiilor oficiale furnizate de către

Se gândește Sorana Cîrstea să își amâne retragerea? Ce a declarat românca după meciul cu Sabalenka

Așadar, în baza bonusului financiar primit acum grație acestei performanțe de la Roma, ea a ajuns la 569.830 de euro, bani câștigați în acest an calendaristic, respectiv la 9.749.058 de euro, suma totală aferentă întregii cariere de până acum. În aceste condiții, există o anumită șansă ca Sorana să își dorească să amâne măcar puțin momentul retragerii din activitate, chestiune programată inițial la finalul actualului sezon competițional,

„Sunt foarte, foarte fericită, Aryna e o jucătoare incredibilă, nu are nevoie de nicio introducere, e numărul 1 mondial. Sunt foarte încântată de această victorie. Cred că am jucat foarte bine astăzi. Muncesc din greu și e plăcut să obțin un astfel de rezultat. Nu mă miră o astfel de performanță.

Poate, dacă câștig acest turneu, o să mă mai gândesc (n.r. la retragere). Vreau să le mulțumesc tuturor celor din tribune, sunt niște spectatori minunați, ce simt aici la Roma e unic. Iubesc oamenii, îmi place acest turneu și îmi place pasiunea oamenilor de aici pentru acest sport”, a declarat