Sport

A bătut numărul 1 mondial pentru prima dată în carieră și a ajuns la o sumă fabuloasă! Câți bani a câștigat Sorana Cîrstea din tenis în întreaga carieră

Sorana Cîrstea a ajuns la o sumă mai mult decât impresionantă câștigată doar din tenis în acest an după victoria de senzație cu Aryna Sabalenka! Câți bani a adunat în întreaga carieră
Gabriel-Alexandru Ioniță
09.05.2026 | 22:34
A batut numarul 1 mondial pentru prima data in cariera si a ajuns la o suma fabuloasa Cati bani a castigat Sorana Cirstea din tenis in intreaga cariera
SPECIAL FANATIK
Câți bani a câștigat Sorana Cîrstea în acest an din tenis și la ce sumă a ajuns în întreaga carieră. Foto: Hepta
ADVERTISEMENT

Sorana Cîrstea (36 de ani), locul 27 în clasamentul WTA, a învins-o sâmbătă pe Aryna Sabalenka (28 de ani), liderul mondial, și s-a calificat astfel în optimile de finală ale turneului de 1000 de puncte de la Roma. A fost prima victorie obținută de jucătoarea din România în cariera sa în fața unui lider mondial. În faza următoare a competiției, Sorana se va duela cu Linda Noskova (21 de ani) din Cehia, numărul 13 mondial.

La câți bani câștigați din tenis a ajuns Sorana Cîrstea după victoria de senzație de la Roma cu Aryna Sabalenka

Pentru această performanță, românca va fi recompensată cu suma de 79.510 euro, dar și cu 120 de puncte în clasamentul WTA. Înaintea turneului din capitala Italiei, Sorana Cîrstea câștigase în acest an, doar din premiile de la turnee, deci în afară de banii proveniți din diferite contracte de publicitate, suma de 490.320 de euro. De asemenea, în întreaga carieră de până acum, românca adunase nu mai puțin de 9.669.548 de euro, conform informațiilor oficiale furnizate de către site-ul WTA. 

ADVERTISEMENT

Se gândește Sorana Cîrstea să își amâne retragerea? Ce a declarat românca după meciul cu Sabalenka

Așadar, în baza bonusului financiar primit acum grație acestei performanțe de la Roma, ea a ajuns la 569.830 de euro, bani câștigați în acest an calendaristic, respectiv la 9.749.058 de euro, suma totală aferentă întregii cariere de până acum. În aceste condiții, există o anumită șansă ca Sorana să își dorească să amâne măcar puțin momentul retragerii din activitate, chestiune programată inițial la finalul actualului sezon competițional, după cum de altfel chiar ea a punctat la finalul meciului cu Sabalenka. 

„Sunt foarte, foarte fericită, Aryna e o jucătoare incredibilă, nu are nevoie de nicio introducere, e numărul 1 mondial. Sunt foarte încântată de această victorie. Cred că am jucat foarte bine astăzi. Muncesc din greu și e plăcut să obțin un astfel de rezultat. Nu mă miră o astfel de performanță.

ADVERTISEMENT
Concluziile lui Nicușor Dan după consultările informale: Noul Guvern va avea ca obiectiv...
Digi24.ro
Concluziile lui Nicușor Dan după consultările informale: Noul Guvern va avea ca obiectiv până în septembrie să propună bugetul pe 2027

Poate, dacă câștig acest turneu, o să mă mai gândesc (n.r. la retragere). Vreau să le mulțumesc tuturor celor din tribune, sunt niște spectatori minunați, ce simt aici la Roma e unic. Iubesc oamenii, îmi place acest turneu și îmi place pasiunea oamenilor de aici pentru acest sport”, a declarat Sorana Cîrstea, felicitată după această performanță remarcabilă și de gazetarul Cristian Tudor Popescu. 

ADVERTISEMENT
VIDEO Două cuvinte! Ce a spus Aryna Sabalenka la fileu, după ce Sorana...
Digisport.ro
VIDEO Două cuvinte! Ce a spus Aryna Sabalenka la fileu, după ce Sorana Cîrstea a eliminat-o la Roma
Goztepe – Gaziantep 2-1, în etapa 33 din Turcia. Trei înfrângeri în trei...
Fanatik
Goztepe – Gaziantep 2-1, în etapa 33 din Turcia. Trei înfrângeri în trei meciuri pentru Mirel Rădoi
U Cluj – Rapid 1-0, acum. Giuleștenii caută egalarea pe Cluj Arena
Fanatik
U Cluj – Rapid 1-0, acum. Giuleștenii caută egalarea pe Cluj Arena
Thomas Neubert, interviu amplu după ce a părăsit FCSB: „Asta mi-a spus Mirel!...
Fanatik
Thomas Neubert, interviu amplu după ce a părăsit FCSB: „Asta mi-a spus Mirel! M-a surprins gestul lui” Adevărul despre ruptura cu Reghecampf şi dezvăluiri despre pregătirea spartană: „Ne omoară!”. Video
Tags:
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
Tudorel Stoica: 'Pensia mea? Mi-e rușine să spun'. Câți bani încasează lunar legenda...
iamsport.ro
Tudorel Stoica: 'Pensia mea? Mi-e rușine să spun'. Câți bani încasează lunar legenda Stelei
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!