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Câți bani a câștigat Sorana Cîrstea la US Open, ultimul turneu de Grand Slam din carieră. Românca a fost învinsă în optimi de Jessica Pegula

Sorana Cîrstea a fost eliminată în optimile US Open de reprezentanta gazdelor, Jessica Pegula. Ce sumă și-a asigurat românca pentru parcursul de la ultimul turneu de Grand Slam din carieră.
Bogdan Mariș
07.09.2026 | 11:52
Cati bani a castigat Sorana Cirstea la US Open ultimul turneu de Grand Slam din cariera Romanca a fost invinsa in optimi de Jessica Pegula
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Câți bani a câștigat Sorana Cîrstea (36 de ani) la US Open, ultimul turneu de Grand Slam din carieră. FOTO: Hepta
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Sorana Cîrstea (36 de ani) a anunțat în decembrie 2025 că sezonul 2026 va fi ultimul al său în circuitul WTA, iar românca a avut un an extraordinar, în care a realizat mai multe performanțe remarcabile. Dacă aceasta nu va reveni asupra deciziei de a se retrage, turneul de la US Open a fost ultimul Grand Slam din cariera sa. Românca a fost eliminată în optimi, fiind învinsă cu 6-3, 6-4 de Jessica Pegula.

Câți bani a câștigat Sorana Cîrstea la US Open, ultimul turneu de Grand Slam din carieră

Sorana Cîrstea nu a pierdut niciun set în drumul spre optimile US Open, trecând de Julia Grabher (6-3, 6-0), Diane Parry (6-2, 7-5) și Jasmine Paolini (6-3, 6-3), însă românca nu a reușit să producă surpriza în duelul cu Jessica Pegula, sportivă aflată pe locul 3 în clasamentul mondial.

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Reprezentanta Statelor Unite s-a impus cu 6-3, 6-4, iar parcursul Soranei Cîrstea s-a oprit în optimile de finală. Acesta și-a asigurat un premiu de 480.000 de dolari (aproximativ 413.000 de euro) pentru rezultatele obținute la US Open, care ar urma să fie ultimul turneu de Grand Slam din cariera sa.

2026, an fabulos pentru Sorana Cîrstea

La începutul lunii februarie, Sorana Cîrstea a cucerit al patrulea turneu WTA din carieră chiar în România, învingând-o pe Emma Răducanu în finala Transylvania Open. Apoi, în aprilie, românca a câștigat al șaptelea turneu de dublu din carieră, la Linz. Aceasta a evoluat alături de Shuai Zhang, învingându-le în finală pe Jesika Maleckova și Miriam Skoch.

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La Roma, Sorana Cîrstea a reușit să se impună contra liderului mondial Aryna Sabalenka, trecând mai apoi și de Linda Noskova și Jelena Ostapenko, înainte de a ceda în semifinale contra lui Coco Gauff. La Roland Garros, românca și-a egalat cea mai bună performanță din carieră la un turneu de Grand Slam, ajungând în sferturi, unde a fost învinsă de Mirra Andreeva. Datorită rezultatelor din acest sezon, Cîrstea a urcat pe locul 17 în clasamentul WTA, cea mai bună poziție ocupată în carieră, iar după parcursul de la US Open ar putea chiar să intre în top 15.

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