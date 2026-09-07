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Sorana Cîrstea (36 de ani) a anunțat în decembrie 2025 că sezonul 2026 va fi ultimul al său în circuitul WTA, iar românca a avut un an extraordinar, în care a realizat mai multe performanțe remarcabile. Dacă aceasta nu va reveni asupra deciziei de a se retrage, turneul de la US Open a fost ultimul Grand Slam din cariera sa. Românca a fost eliminată în optimi, fiind învinsă cu 6-3, 6-4 de Jessica Pegula.

Câți bani a câștigat Sorana Cîrstea la US Open, ultimul turneu de Grand Slam din carieră

Sorana Cîrstea nu a pierdut niciun set în drumul spre optimile US Open, trecând de Julia Grabher (6-3, 6-0), Diane Parry (6-2, 7-5) și Jasmine Paolini (6-3, 6-3), însă românca nu a reușit să producă surpriza în duelul cu Jessica Pegula, sportivă aflată pe locul 3 în clasamentul mondial.

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Reprezentanta Statelor Unite s-a impus cu 6-3, 6-4, iar parcursul Soranei Cîrstea s-a oprit în optimile de finală. Acesta și-a asigurat un premiu de 480.000 de dolari (aproximativ 413.000 de euro) pentru rezultatele obținute la , care ar urma să fie ultimul turneu de Grand Slam din cariera sa.

2026, an fabulos pentru Sorana Cîrstea

La începutul lunii februarie, Sorana Cîrstea a cucerit al patrulea turneu WTA din carieră chiar în România, învingând-o pe Emma Răducanu în finala Transylvania Open. Apoi, în aprilie, românca a câștigat al șaptelea turneu de dublu din carieră, la Linz. Aceasta a evoluat alături de Shuai Zhang, învingându-le în finală pe Jesika Maleckova și Miriam Skoch.

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La Roma, Sorana Cîrstea a reușit să se impună contra liderului mondial Aryna Sabalenka, trecând mai apoi și de Linda Noskova și Jelena Ostapenko, înainte de a ceda în semifinale contra lui Coco Gauff. La , românca și-a egalat cea mai bună performanță din carieră la un turneu de Grand Slam, ajungând în sferturi, unde a fost învinsă de Mirra Andreeva. Datorită rezultatelor din acest sezon, Cîrstea a urcat pe locul 17 în clasamentul WTA, cea mai bună poziție ocupată în carieră, iar după parcursul de la US Open ar putea chiar să intre în top 15.