Câţi bani a câştigat Tyson Fury la ultima luptă din carieră! Momente emoţionante la retragerea “regelui greilor”, pe Wembley. Video

Peste 93.000 de spectatori au venit pe “Wembley” ca să vadă lupta dintre Tyson Fury şi Dillian Whyte, meciul de retragere al campionului mondial al categoriei grea. “The Gypsy King” nu le-a trădat aşteptările spectatorilor şi , ca apoi să urmeze momente emoţionante în ring.

Pentru gala de pe “Wembley”, a avut o bursă în valoare de 22.900.000 de lire sterline, la care s-au mai adăugat alte 3.200.000 de lire, suma depozitată de promoterul luptei. Astfel, campionul mondial va pleca acasă cu 26.100.000 de lire, după ultimul meci al carierei.

De cealaltă parte, Dillian Whyte s-a ales cu 5.750.000 de lire sterline, la capătul luptei care a durat şase runde. Cei doi pugilişti vor mai încasa bani din drepturile de televizare în sistem pay-per-view.

Încă de la intrare pe stadion. Tyson Fury a avut parte de momente speciale, după ce acesta a fost aclamat de cei peste 93.000 de spectatori care au umplut tribunele de pe “Wembley”. Campionul mondial a intrat pe ritmurile piesei “Sex On Fire” a trupei Kings Of Leon şi s-a aşezat pe un tron special.

Tyson Fury a urmărit de pe tronul “regelui greilor” focul de artificii care a luminat stadionul “Wembley”, în minutele premergătoare luptei cu Dillian Whyte. Modul cum a intrat în arenă i-a făcut pe mulţi să considere că pugilistul de 33 de ani a câştigat lupta înainte să înceapă.

Nobody does walkouts like Tyson Fury. Nobody. GOATed.

La finalul galei, după ce arbitrul a anunţat victoria lui Tyson Fury prin TKO, campionul mondial a oferit o primă reacţie din ring şi a anunţat, încă o dată, că lupta cu Dillian Whyte a fost ultima din cariera lui.

“Îi dedic această victorie lui Iisus Hristos, aşa cum am făcut de fiecare dată. Nu-mi vine să cred că 93.000 de oameni au venit aici să mă vadă. Vă mulţumesc din toată inima. Sunt cel mai bun ‘greu’ din istorie. Dillian este puternic ca un taur, dar azi s-a luptat cu cel mai puternic om din lume.

I-am promis soţiei mele că după trilogia cu Wilder mă voi retarge. A venit oferta de a lupta pe Wembley şi am venit aici. Simţeam că sunt dator fiecărei persoane din Marea Britanie. Trebuie să fiu un om de cuvânt, aşa că asta a fost totul. Asta a fost cortina finală pentru ‘The Gypsy King’ şi ce mod mai bun să plec”, a spus Tyson Fury.

Let’s hope this is not Tyson Fury’s last time singing in the ring but if it is what a great career 🐐🐐🐐

