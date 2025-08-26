Platforma de streaming Voyo, deținută de ProTV, a investit sume importante în ultimele luni pentru achizițonarea de drepturi TV ale unor competiții și meciuri importante. O măsură care nu a fost deloc pe placul microbiștilor din România, care încă nu sunt obișnuiți cu sistemul pay-per-view, care pare să se implementeze treptat și în România.

Câți bani a câștigat Voyo din meciurile FCSB în preliminariile Champions League și Europa League. Rețetă financiară peste așteptări pentru trustul Pro

Voyo și-a asumat un risc important, după ce a plătit sume importante pentru a transmite exclusiv Premier League, FA Cup, Ligue 1, cât și trei partide disputate de FCSB în preliminariile Champions League și Europa League. Dintre acestea, partida disputată de FCSB cu Drita, în Kosovo, a fost mutată de urgență pe Sport.ro, după .

După Aberdeen – FCSB 2-2, , numărul de conturi active pe care i-a avut pe parcursul partidei. Mai exact, au fost 114.000 de conturi active care au accesat platforma pentru a viziona partida din Scoția. Un total considerat foarte bun de conducerea trustului Pro.

Voyo, estimare optimistă după Aberdeen – FCSB 2-2: „Audiența reală a depășit un milion de persoane”. Cât costă abonamentul Voyo și care au fost încasările

„Transmisiunea de aseară a partidei dintre Aberdeen și FCSB, încheiată la egalitate, scor 2-2, a demonstrat încă o dată apetitul uriaș al publicului pentru fotbalul european urmărit pe VOYO. Platforma de streaming a înregistrat cifre impresionante, confirmând poziția sa de referință pentru transmisiunile sportive premium din România.

Conform datelor interne, 114.000 de conturi active au accesat platforma pentru a urmări duelul, generând un total de aproape 300.000 de sesiuni de vizionare. Estimările arată că audiența reală a depășit un milion de persoane, luând în calcul partajarea conturilor și vizionările colective, atât la nivelul familiilor, cât și în grupuri de prieteni, în spații publice precum restaurante, sports pub-uri sau terase”, se arată în comunicatul Voyo.

Cifrele care au produs entuziasm la nivelul conducerii Pro se traduc și prin încasări importante generate de platforma de streaming Voyo. Aproximativ 5 euro pe lună este prețul abonamentului lunar la Voyo. La 114.000 de conturi active, ar însemna un venit de 570.000 de euro, adică o rețetă financiară pentru ProTV.

Cât a plătit Voyo pentru a transmite exclusiv Premier League și FA Cup în sezonul 2025-2026. Estimările sunt în jurul a 10 milioane de euro!

Nu există date oficiale legate de suma plătită de Voyo pentru a transmite în exclusivitate Aberdeen – FCSB 2-2, dar estimările ar fi undeva în jurul a 120.000 de euro. Astfel, cel puțin la prima vedere, profitul înregistat de trustul Pro este unul excelent. Desigur, trebuie ținut cont că suma investită de Voyo, doar în meciurile FCSB, a fost mai mare pentru a se ajunge la aceste cifre. S-au plătit bani și pentru a achiziționa partidele cu Shkendija și Drita. Sumele au fost, desigur, mai mici decât banii plătiți pentru Aberdeen – FCSB, dar rămân investiții importante ale trustului Pro.

Doar că toate aceste calcule nu pot fi făcute fără a lua în calcul și drepturile TV pentru Premier League achiziționate de Voyo. De departe cea mai importantă investiție făcută de conducerea din Pache Protopopescu. Se estimează că s-au achitat în jurul a 10 milioane de euro pentru ca Voyo să transmită exclusiv sezonul 2025-2026 de Premier League.

Desigur, de această dată vorbim de calcule diferite, Voyo are la dispoziție aproximativ 10 luni pentru a-și amortiza investiția și a scoate profit. Cu siguranță, dintre cei 114.000 abonați Voyo care au urmărit Aberdeen – FCSB sunt și microbiști care și-au făcut cont mai degrabă pentru Premier League decât pentru campioana României, dar au ales totuși să vizioneze și FCSB.

Ce competiții sportive transmite Voyo în exclusivitate, după ce FCSB se mută la Digi și Prima. Premier League rămâne piesa de paradă, Ligue 1 e miză mică

Calculele legate de investiția făcută de Voyo în Premier League sunt ceva mai complicate. Ar fi nevoie de aproximativ 170.000 de conturi active care să urmărească lunar competiția pentru a exista șanse de a se scoate profit. Platforma nu este încă la acest nivel, dar startul este unul promițător.

Rămâne de văzut dacă va exista un recul, totuși, în condițiile în care Voyo nu va mai transmite exclusiv meciuri ale FCSB. Practic, urmează un test important pentru Voyo, va vedea câți dintre abonați au fost interesați doar de FCSB și câți vor să vizioneze Premier League. Ligue 1, NFL, dar și competiții de fight, rugby, handbal și fotbal feminin se văd exclusiv pe Voyo. De asemenea, vor fi direcționate și meciuri de U21 și U19 ale naționalei României

ProTV transmite FCSB – Aberdeen, meciul nu va mai fi exclusiv pe Voyo. S-au plătit peste 250.000 de euro pentru partida decisivă de pe Arena Națională

Drepturile TV pentru FCSB – Aberdeen, manșa retur din faza play-off a Europa League, au fost achiziționate tot de trustul din Pache Protopopescu, doar că meciul nu va mai fi excluiv pe Voyo, ci va fi transmis și la ProTV. Aproximtiv 250.000 de euro este suma record care a fost plătită de ProTV pentru a avea meciul FCSB – Aberdeen.

Din faza ligii, indiferent dacă FCSB merge în Europa League sau Conference League, meciurile vor fi transmise de Digi și Prima, care le au deja achiziționate într-un pachet pe mai mulți ani. Astfel că pentru Voyo, Premier League rămâne piesa de paradă prin care mai poate atrage noi abonați. La care se adaugă și Ligue 1, campionatul în care joacă PSG, campioana Europei. Doar că prima ligă din Franța nu a adus audiențe prea importante în România în ultimii ani, iar estimările nu sunt optimiste nici pentru 2025-2026.

