Câți bani a cerut Dinamo ca să-l lase pe Musi la americani! Suma l-ar face invidios chiar și pe Gigi Becali

ADVERTISEMENT

Alexandru Musi este dorit în MLS. FANATIK anunțase în exclusivitate încă de marți, 18 august, că pentru transferul jucătorului de la Dinamo. Care este suma cerută, de fapt, de echipa din „Ștefan cel Mare” pentru cedarea fotbalistului de 22 de ani.

Suma pentru care Dinamo este gata să îl cedeze pe Alexandru Musi în MLS

Alexandru Musi a fost adus de Dinamo în vara anului 2025 de la rivala FCSB, într-un schimb cu Dennis Politic plus bani. Tânărul fotbalist s-a adaptat rapid la noua echipă și a devenit piesă de bază la formația „alb-roșie”. Acum, jucătorul care poate schimba din nou clubul. New York City FC, din MLS, îl dorește, dar presa din străinătate a scris despre suma cerută de Dinamo pentru a-și ceda „perla”.

ADVERTISEMENT

„Principalul obstacol este evaluarea clubului Dinamo. Se pare că clubul român dorește aproximativ 3 milioane de euro, cu aproximativ 1,2 milioane de euro mai mult decât propunerea inițială a NYCFC. Musi este sub contract, a început bine sezonul și rămâne o piesă importantă a unei echipe cu ambiții interne. Vânzarea lui târziu în sezonul de transfer ar crea, de asemenea, provocarea de a găsi un înlocuitor.

NYCFC trebuie acum să decidă cât de agresiv va urmări transferul. Creșterea sumei garantate, îmbunătățirea structurii bonusurilor sau includerea unui procent de vânzare viitoare ar putea reduce distanța fără a satisface imediat întreaga cerere a lui Dinamo”, au scris cei de la

ADVERTISEMENT

Americanii i-au făcut portretul lui Alexandru Musi. Ce aspecte au scos în evidență

Însă jurnaliștii au scris și despre cum este Alexandru Musi ca jucător. Aceștia au notat totul, de la poziția pe care o joacă până la sistemul în care a fost integrat la Dinamo. Ei au evidențiat și principalele sale calități, lăudându-l pentru faptul că poate destabiliza apărările adverse cu lejeritate.

ADVERTISEMENT

„Musi este în principal o extremă stânga, dar poate juca pe flancul opus, ca mijlocaș ofensiv sau în spatele unui atacant central. Antrenorul lui Dinamo, Nuno Campos, l-a folosit și ca atacant secund într-o formație 4-2-2-2 în acest sezon. Această versatilitate ar fi deosebit de utilă pentru Pascal Jansen. NYCFC a fost nevoită frecvent să își modifice structura de atac din cauza accidentărilor, în timp ce mai mulți jucători tineri au fost rugați să accepte roluri mai importante mai devreme decât se aștepta.

ADVERTISEMENT

Musi ar putea oferi alergare directă, control strâns și abilitatea de a ataca fundașii în situații unu la unu. Se simte confortabil primind mingea în zonele largi înainte de a se deplasa spre interior, dar poate găsi și spațiu între mijlocul terenului și defensivă. Producția sa s-a îmbunătățit odată cu dezvoltarea sa tactică. Musi a înregistrat opt ​​goluri și cinci pase decisive în 29 de apariții în toate competițiile sezonul trecut. Apoi a început noua campanie marcând de două ori în primele șase meciuri.

Aceste cifre demonstrează că este mai mult decât o achiziție pur de dezvoltare. La 22 de ani, Musi oferă încă un potențial considerabil, dar ar putea concura și pentru minute în prima echipă imediat. Flexibilitatea sa i-ar permite lui Jansen să-l folosească alături de Nicolás Fernández Mercau sau ca alternativă atunci când argentinianul nu este disponibil. Musi ar putea, de asemenea, să compenseze golul creativ lăsat de accidentarea lui Maxi Moralez, care i-a încheiat sezonul. Tranziția fizică de la fotbalul românesc la MLS ar necesita adaptare. Capacitatea sa de a juca pe mai multe poziții, însă, l-ar putea ajuta să câștige minute în timp ce se adaptează la noul său mediu”, au mai scris jurnaliștii, conform sursei precizate mai sus.

ADVERTISEMENT

De ce a plecat Musi de la FCSB la Dinamo, de fapt

Alexandru Musi a fost jucătorul FCSB-ului, însă el bifase anterior împrumuturi la echipe precum Poli Iași sau Petrolul Ploiești. Deși a primit jocuri și în tricoul bucureștenilor, aceștia au decis vara trecută să renunțe definitiv la serviciile sale.

Mihai Stoica, președintele celor de la FCSB, a explicat în exclusivitate la „MM la FANATIK” motivul pentru care Musi a fost cedat la rivala din „Ștefan cel Mare”. „L-am văzut extrem de supărat de situație. Nu îi plăcea la noi. Am spus-o. L-am văzut la petrecerea de titlu. El era abătut, era îmbufnat. Nu îi plăcea la noi. E de discutat”.