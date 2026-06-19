Sport

Câți bani a cerut portarul care a gafat în derby-ul cu Dinamo ca să semneze cu Rapidul lui Pancu

Un tânăr portar din curtea Rapidului a ajuns la final de contract. FANATIK a aflat ce sumă de bani a cerut pentru a continua în Giulești și ce răspuns a primit.
Cristi Coste, Traian Terzian
19.06.2026 | 09:00
Cati bani a cerut portarul care a gafat in derbyul cu Dinamo ca sa semneze cu Rapidul lui Pancu
EXCLUSIV FANATIK
Câți bani a cerut portarul Rapidului pentru a rămâne în Giulești. Sursă foto: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES
ADVERTISEMENT

Puștiul Adrian Briciu (19 ani) a debutat în poarta Rapidului la derby-ul cu Dinamo în care a gafat uluitor. Aflat la final de contract, portarul a pus condiții și a cerut o sumă clară de bani pentru a-și pune semnătură pe o nouă înțelegere.

Ce bani a vrut tânărul portar pentru a rămâne la Rapid și ce condiție a mai pus

Considerat unul dintre portarii de viitor ai României, Adrian Briciu a debutat în poarta Rapidului la derby-ul pierdut cu Dinamo, scor 1-3, în aprilie. După gafa comisă în acel joc, dar nu numai, el nu va mai continua la Rapid din această vară.

ADVERTISEMENT

Din informațiile obținute de FANATIK, portarul a cerut un salariu de 4.000 de euro pe lună și o clauză care să-i garanteze că va juca minim cinci meciuri pe sezon. Conducătorii din Giulești nu au fost de acord cu aceste cerințe și au renunțat la el.

Astfel, Briciu pleacă după doi ani și jumătate de la Rapid. El a fost achiziționat în februarie 2024 de la FC Argeș, dar nu a jucat pentru ”alb-vișinii” decât în acel derby cu Dinamo. A fost folosit atunci, după ce titularul Marian Aioani s-a accidentat în minutul 2 și nu a mai putut continua.

ADVERTISEMENT
Actrița Daveigh Chase, fetița din „The Ring”, a murit la doar 35 de...
Digi24.ro
Actrița Daveigh Chase, fetița din „The Ring”, a murit la doar 35 de ani. Detaliile tulburătoare din spatele tragediei

Rapid, probleme mari la nivelul portarilor

Giuleștenii au intrat într-o nouă eră odată cu venirea pe banca tehnică a lui Daniel Pancu. Noul antrenor a început deja să facă schimbări importante la nivelul lotului, însă una dintre cele mai presante poziții este cea de portar.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"I-am auzit osul trosnind!" Accidentare groaznică la Cupa Mondială: jucătorii au început să plângă când i-au văzut piciorul

Pe lângă despărțirea de Adrian Briciu, lucrurile nu stau pe roze nici cu titularul Marian Aioani, FANATIK aflând că jucătorului i-a fost întârziată plata salariului. Deși a ajuns la echipa națională, acolo unde a gafat uluitor în două rânduri, portarul nu este deloc pe placul lui Pancu și tehnicianul caută un înlocuitor.

ADVERTISEMENT

Varianta vehiculată în ultimele zile este că antrenorul giuleștenilor vrea să-l aducă pe Mihai Popa, pe care l-a avut sub comanda sa în sezonul precedent la CFR Cluj. Însă, șansele ca transferul să se realizeze sunt mici, deoarece goalkeeper-ul din Gruia are mai multe oferte din Polonia și ar fi tentat să o accepte pe cea de la Motor Lublin.

Pancu a făcut curățenie în lotul Rapidului

Imediat după instalarea în funcția de antrenor principal la Rapid, Daniel Pancu a început să-și creioneze lotul pentru viitor și a decis să renunțe la câțiva jucători importanți. Astfel au plecat Elvir Koljic și Diogo Mendes, iar la Leo Bolgado și Daniel Paraschiv nu s-au activat clauzele de achiziționare definitivă după împrumuturi.

ADVERTISEMENT

Ultimul care a părăsit Giuleștiul a fost mijlocașul Tobias Christensen. Norvegianul nu a intrat în planurile lui Pancu și a fost cedat la formația poloneză KS Wieczysta Krakow pentru 500.000 de euro, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate.

  • 86 de minute a jucat Adrian Briciu la Rapid
  • 4.000 de euro pe lună este salariu cerut de Briciu pentru a continua la Rapid
Grupa A, LIVE BLOG de la CM 2026. Mexic, prima echipă calificată în...
Fanatik
Grupa A, LIVE BLOG de la CM 2026. Mexic, prima echipă calificată în fazele eliminatorii!
Un băiețel din Uzbekistan oferă cel mai emoționant moment de la Cupa Mondială....
Fanatik
Un băiețel din Uzbekistan oferă cel mai emoționant moment de la Cupa Mondială. Cum a fost consolat de către fanii columbieni după eșecul țării sale
Accidentare groaznică în Canada – Qatar 6-0! Coechipierii au început să plângă când...
Fanatik
Accidentare groaznică în Canada – Qatar 6-0! Coechipierii au început să plângă când i-au văzut piciorul. Foto
Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
Parteneri
Terorizat de un cămătar, Gigi Becali a luat o decizie neașteptată: 'Nu sunt...
iamsport.ro
Terorizat de un cămătar, Gigi Becali a luat o decizie neașteptată: 'Nu sunt mândru!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!