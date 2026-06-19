Câți bani a cerut portarul care a gafat în derby-ul cu Dinamo ca să semneze cu Rapidul lui Pancu

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Puștiul Adrian Briciu (19 ani) a debutat în poarta Rapidului la derby-ul cu Dinamo în care a gafat uluitor. Aflat la final de contract, portarul a pus condiții și a cerut o sumă clară de bani pentru a-și pune semnătură pe o nouă înțelegere.

Ce bani a vrut tânărul portar pentru a rămâne la Rapid și ce condiție a mai pus

Considerat unul dintre portarii de viitor ai României, Adrian Briciu a debutat în poarta Rapidului la derby-ul pierdut cu Dinamo, scor 1-3, în aprilie. După , dar nu numai, el nu va mai continua la Rapid din această vară.

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Din informațiile obținute de FANATIK, portarul a cerut un salariu de 4.000 de euro pe lună și o clauză care să-i garanteze că va juca minim cinci meciuri pe sezon. Conducătorii din Giulești nu au fost de acord cu aceste cerințe și au renunțat la el.

Astfel, Briciu pleacă după doi ani și jumătate de la Rapid. El a fost achiziționat în februarie 2024 de la FC Argeș, dar nu a jucat pentru ”alb-vișinii” decât în acel derby cu Dinamo. A fost folosit atunci, după ce titularul Marian Aioani s-a accidentat în minutul 2 și nu a mai putut continua.

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Rapid, probleme mari la nivelul portarilor

Giuleștenii au intrat într-o nouă eră odată cu venirea pe banca tehnică a lui Daniel Pancu. Noul antrenor a început deja să facă schimbări importante la nivelul lotului, însă una dintre cele mai presante poziții este cea de portar.

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Pe lângă despărțirea de Adrian Briciu, lucrurile nu stau pe roze nici cu titularul Marian Aioani, FANATIK aflând că . Deși a ajuns la echipa națională, acolo unde a gafat uluitor în două rânduri, portarul nu este deloc pe placul lui Pancu și tehnicianul caută un înlocuitor.

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Varianta vehiculată în ultimele zile este că antrenorul giuleștenilor vrea să-l aducă pe Mihai Popa, pe care l-a avut sub comanda sa în sezonul precedent la CFR Cluj. Însă, șansele ca transferul să se realizeze sunt mici, deoarece goalkeeper-ul din Gruia are mai multe oferte din Polonia și ar fi tentat să o accepte pe cea de la Motor Lublin.

Pancu a făcut curățenie în lotul Rapidului

Imediat după instalarea în funcția de antrenor principal la Rapid, Daniel Pancu a început să-și creioneze lotul pentru viitor și a decis să renunțe la câțiva jucători importanți. Astfel au plecat Elvir Koljic și Diogo Mendes, iar la Leo Bolgado și Daniel Paraschiv nu s-au activat clauzele de achiziționare definitivă după împrumuturi.

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Ultimul care a părăsit Giuleștiul a fost mijlocașul Tobias Christensen. Norvegianul nu a intrat în planurile lui Pancu și , așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate.