Câți bani a cheltuit Claudia Pătrășcanu ca să divorțeze de Gabi Bădălău: ”Puteam să plătesc încă doi ani de școală pentru copii”

Claudia Pătrășcanu, cunoscută publicului a reușit să divorțeze, după trei ani de procese, de Gabi Bădălău, bărbatul căruia i-a dăruit doi copii, Gabriel și Nicolas. Cântăreața, în exclusivitate pentru FANATIK, a făcut o serie de dezvăluiri cu privire la despărțirea ei de actualul iubit al Biancăi Drăgușanu, cu atât mai mult cu cât el s-a lăudat cu banii pe care îi chetuiește pentru fiii lor.

Claudia Pătrășcanu, cheltuieli uriașe de bani ca să divorțeze de Gabi Bădălău

Celebra interpretă de muzică pop, Claudia Pătrășcanu, și Gabi Bădălău s-au căsătorit în 2015, dar, după doar patru ani de mariaj au decis să o ia în direcții diferite. Din 2019, cei doi se luptă în instanță pentru finalizarea divorțului. După trei ani de termene în care s-au tot văzut în fața magistraților, cei doi au semnat într-un final actele divorțului, pe 20 octombrie 2022.

ADVERTISEMENT

În premieră pentru FANATIK, despre suma pe care a irosit-o, spune ea, într-un proces care a ajuns tot unde ar fi ajuns de acum trei ani. Artista ne mai povestește și despre banii pe care .

De asemenea, Claudia răspunde și celor spuse de Bădălău în cadrul emisiunii Extra Night Show în care se lăuda că el plătește școala copiilor. Artista confirmă că el achită suma de 5.000 de euro anual, pentru că el s-a oferit, dar a nuanțat și explicat discursul pe care l-a avut fostul ei soț.

ADVERTISEMENT

Claudia Pătrășcanu: ”Tot la divorț am ajuns”

– Cum te simți acum când ești femeie liberă?

Nici măcar atunci când m-am căsătorit n-am primit atâtea felicitări. Nu știu cum este treaba asta, să te felicite atâta lume că ai divorțat. Oricum eu apreciez și le mulțumesc tuturor pentru susținere, pentru răbdare, pentru tot. Au fost atât de mulți oameni și pe care-i știu și pe care nu-i știu, care m-au susținut, care probabil că au suferit alături de mine, care… în divorțul ăsta am plâns, am și râs. Pe mine m-au încercat toate sentimentele, posibil și toate stările.

– Știu că îți doreai foarte mult să se termine, mai ales că au fost trei ani de zile.

Eu nu mi-am dorit după trei ani să divorțez. Știi vorba aia, niciodată nu e târziu, pentru nimic. Eu însă mi-am dorit din prima clipă. Deci, practic o să ajungem la ideea în care după trei ani că toată plimbările astea, toate încercările acestea, nervi acumulați, stres… totul a fost inutil pentru că tot la divorț am ajuns. Mai avem un hop de trecut, asta cu custodia copiilor. Nici nu vreau să mă gândesc că sigur se va termina bine și acest lucru, doar că am fost trei ani crâncenați așa și nu trebuia să se întâmple, că până la urma urmei tot aici am ajuns. De ce trebuiau ca anii ăștia trei să fie atât de duri, n-am înțeles și n-o să înțeleg niciodată de de, dar asta e.

ADVERTISEMENT

– Nu ai reușit să discuți cu el niciodată lucrurile acestea în mod amiabil, să spun așa? De ce vă chinuiți atât de mult?

Am discutat de atâtea ori, dar nu s-a înțeles, mă rog acuma până la urma urmei, uite că am divorțat în instanță. N u mai era nimic. Era chiar aberant să mai stăm. Pentru ce? Că nu mai avem nimic. Și aici legat de de custodia copiilor, tot la fel, vom ajunge la același lucru. Copiii trebuie să stea lângă mamă, că așa este normal, să crească lângă mamă. Gabi poate să vină să-i vadă când dorește el.

ADVERTISEMENT

Războiul dintre Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău nu a ajuns la final

– Apropo de lucrul acesta, custodia o ceri exclusivă sau comună?

Este custodie comună. Așa am cerut, custodie comună. Să fie liniște și pace, să se respecte programul de vizită. Gabi tot insistă pe domiciliu copiilor la el. Adică practic să ia el copiii. Niște lucruri aberante. Tot insistă pe chestia asta. Aberant. În condițiile în care eu, ca mamă, am nu casă, am souă case, am servici, sunt o mamă exemplară, îmi dedic timpul și viața copiilor. Gabi nu înțelege lucrurile astea. Deci 3 ani inutili petrecuți într-o instanță. Inutil, efectiv inutil.

ADVERTISEMENT

– Dar de ce insistă să ia copiii la el? Consideră că nu ești capabilă să ai grijă de ei?

Nu există la dosar nimic care să arate cumva, că cei mici trebuie să stea la el și nu la mine.

– Și atunci cum motivează cererea lui ca o mamă să nu fie lângă copiii ei?

Pur și simplu e o dorință de-a lui. De a sta copiii la domiciliu și de a face practic rău copiilor, nu mie. Lor le face în primul rând: să iei de lângă mamă și după atâta timp. Copiii sunt mari. Sunt convinsă că n-ar putea să reziste fără mine. Nu vreau să mă întorc la așa ceva. Am trecut de etapa de a mă gândi la lucruri de genul ăsta negative. Nu se poate întâmpla acest lucru în situația de față, situația mea cel puțin ca și mamă să… și nu cred că și-ar permite niciun judecător să facă acest lucru. Să îi dea tatălui, pe ce considerente? Copiii sunt liniștiți, sunt fericiți, au o școală, un univers. Se ce să se facă un judecător așa ceva? Eu nu cred că riscă nimeni să facă acest lucru.

Claudia Pătrășcanu, despre custodie: ”Merg până în pânzele albe”

– Gabi a făcut aseară niște declarații la Capatos și spunea că tu ai venit în procesul de ieri cu niște dovezi noi pe care, mă rog, de care el nu știa și a fost luat prin surprindere.

Mai aveam ceva de depus de data trecută la dosar, ce nu am depus. Le-am depus acum pentru că mai avem un termen. Trebuia să le depun că nu le-am depus data trecută și trebuia să le depunem acum. E vorba de și un stick audio… dar asta nu are legătură cu divorțul nostru, ține de custodie și cam atât. E dreptul meu să fac acest lucru și să se știe că nu știu ce va urma, încă… S-a încheiat o etapă din viața mea cu divorțul, dar merg până în pânzele albe pentru un final liniștit și frumos pentru copii.

– El spunea că nu s-a finalizat și custodia, să zic așa, pentru că ai adăugat niște dovezi despre care ei nu știau și nu înțelege ce vrei să mai dovedești.

Le va auzi și-și aduce aminte. Trebuiau depuse și atunci le-am depus la termenul acesta. Nu știu de ce îl incomodează și nu știu de ce… Sper ca Gabi să se liniștească cu afirmațiile, cu denigrările și să se liniștească toate apele acestea și într-un final o să vedeți că toți anii aceștia au fost practic așa…. fost degeaba, inutili, doar ne-am plimbat, doar ne-am atras energii, doar lucruri care nu trebuiau să se întâmple și să se ajungă aici. Gabi, într-adevăr, va avea un program de vizită cu copiii. Este normal să-l aibă, dar, atât cât să le fie bine copiilor și să înțeleagă și el anumite situații că sunt mici. Este un un drum foarte lung.

Claudia Pătrășcanu, despre pensia alimentară: ”O dădea când dorea el, când își amintea”

– El mai spunea și faptul că el întreține copiii din punct de vedere financiar, cel puțin el le plătește școala.

Noi amândoi am căzut de comun acord să transferăm acești copii de la o școală, la o școală privată. Am fost împreună de acord, am fost împreună la semnarea contractului, iar lui Gabi nu i-a cerut nimeni nimic să facă, doar că el și-a asumat acest lucru și a spus în fața a două doamne directoare de la școală că va plăti el școala copiilor, nimeni nu i-a cerut acest lucru. Am apreciat și, până la urma urmei, a fost decizia lui.

Doar că și această școală privată pe care el a spus că o plătește, o întârzie și niciodată nu este punctual cu plata. Tot timpul suntem sunați de către cei de la școală că plătim ultimii și sunt mari decalaje și întârzieri. Se plătește foarte târziu.

Gabi a decis ca pensia pe care le-o dădea copiilor de 2.500 de lei, și aceea nu era fixă și nici lunară. A decis să o ia copiilor. Ce înseamnă 1.250 de lei pe lună pentru fiecare copil. El a decis să le-o ia copiilor și să folosească în favoarea școlii. Tot el a decis acest lucru. Nu instanța, nu nimeni. El nu dădea o pensie fixă în fiecare lună. O dădea când dorea el, când își amintea, dacă voia sau nu, nimeni nu i-a zis absolut nimic. Tot el a decis printr-o notificare dată de avocați să le ia pensia copiilor și să folosească banii aceștia în pentru a le plăti școala. O școală pe care, repet, el și-a asumat-o, dar nu o plătește la timp.

Câți bani plătea Gabi Bădălău pentru pensia alimentară

– El nu-ți mai plătește pensia alimentară a copiilor, dar în schimb le plătește școala, să zic așa?

Da, nu-mi plătește mie. Gabi a plătit o sumă de bani lunar, dar nu s-a stabilit de către instanță. De exemplu, trei luni dădea, când nu mai avea el chef nu mai dădea. Și dădea cam 25 de milioane, 20-25-30 maxim copiilor. Asta însemna 1.250 de lei pe lună pentru fiecare copil. Și acum 2 săptămâni am primit o notificare de la Gabi că el nu mai dorește să dea pensia copiilor, că acea pensie se va duce la plata școlii. Și mi s-a părut un pic, așa… Să iei pensia copiilor… copiii nu merg doar la o școală privată. Copiii merg la activități pe care eu le plătesc: tenis, înot, fotbal, meditații, engleză. Sunt extrașcolare. Haine, mâncare, doctorii, farmacii.

Claudia Pătrășcanu: ”Eu nu pot să îl susțin și pe Nico acuma cu grădinița”

– Dar suma pe care o plătește pentru școală este mai mare decât cei 2.500 de lei?

Este mai mare, că este o școală privată, dar repet, în momentul în care am decis să înscriem copiii la școală, eu am decis să-l înscriu doar pe Gabriel la școală privată pentru că începea clasa 0 și am zis pe Nicolas să-l mai lăsăm la grădiniță, să-și continue grădinița în Agigea. Gabi a spus că nu, el își dorește ca și Nico să meargă cu fratele lui la privat. I-am spus că eu nu pot să îl susțin și pe Nico acuma cu grădinița, probabil din școala primară și să-l mai lăsăm pe Nico.

El a zis nu, că îi susțin eu pe amândoi. Deci a fost strict decizia lui, nu i-a băgat nimeni una în buzunar. El și-a luat acest angajament. Şi dintr-o dată a zis că nu mai plătește pensia, că vrea să se ducă banii aceia la școala copiilor. Mi se pare e tot o chestie de ranchiună, niște jocuri, tot de copii, că până la urmă nu fac eu școală, nici el. Copiii noștri merg la școală? El nu dă banii aceștia pentru mine, îi dă pentru copiii noștri și eu mă ocup de educația lor, și eu mă ocup de extrașcolare și eu mă ocup de viața lor. Copii încă sunt mici și sunt nevoi foarte multe.

Cât plătește Bădălău pentru a ține copiii la școală privată

– Cât plătește acum pentru școală? Se plătește lunar sau anual?

Se plătește anual. Oricum școala privată, cea din Constanța este de două ori mai ieftină și mai bună decât cea din București. Același Cambridge. Și dacă în Constanța se plătește 5.500 de euro pe an, în București același Cambridge peste 15.000 de euro pe an. Mă îndoiesc, atâta timp cât lui Gabi este foarte greu să plătească și acești 5.000 de euro pe an și uită să plătească școala şi trebuie să fim anunțați de 3-4 ori, cu telefoane de la școală.

Imaginați-vă cât de greu ar fi 30.000 de euro pentru doi copii. Gabi vorbește, iese pe TV și spune vrute și nevrute, dar nu spune exact realitatea. Eu mi-aș dori să se termine și cu toate treburile astea. Cine plătește, cum plătește, de ce plătește. Până la urmă, la urmei, avem doi copii împreună. Dacă el și-a asumat să plătească școala, să fie punctual pe treaba asta, dacă nu, copiii pot învăța și la stat, nu neapărat la privat.

”O vacanță pe care Gabi Bădălău o face costă în 40-50.000 de euro într-o săptămână”

– Voi de ce ați decis să meargă la o școală privată? Adică crezi că le aduce niște plusuri?

Am ales împreună, pentru că, da, sunt niște plusuri, oarecum. În primul rând că vor pleca cu o limbă străină. Eu îmi doresc foarte tare ca acești doi copii ai noștri… şi ei văd că au aspirații, pentru că au colegi, au… să studieze afară, sunt alte oportunități, alte deschideri, alte orizonturi. Nu putem să spunem că Gabi nu-și permite să își țină, să ne ținem sau eu… să ținem 2 copii la școală. Pe bune? Numai o vacanță pe care Gabi Bădălău o face costă în 40-50.000 de euro într-o săptămână. Acuma, să fim realiști, nu cred că stăm în 5.000 de euro.

– Crezi că semnarea finală a divorțului are legătură și cu alte planuri ale lui Gabi cu Bianca? Apropo de acele vacanțe.

Nu vreau să comentez. Este un om liber, poate să facă ce vrea, cum, și eu, de altfel, sunt o femeie liberă și pot să fac ce vreau. Ține de fiecare, ține de noi, de fiecare în parte. Nu comentez viața lui. Chiar nu mă mai interesează.

Claudia Pătrășcanu, gânduri de măritiș după divorț

– Tu te gândești să-ți refaci la un moment dat viață și să mergi mai departe?

Doar ce am divorțat și hop… Trebuie să fiu un pic… Să-ți placă adrenalina, nebunia. Nu mă gândesc să mă recăsătoresc. Nu spun nu, dar nu acum nu e cazul. Nu mă văd cu acte, iar nu. Sub nicio formă nu mă gândesc la acest aspect. Sunt liberă, oricând pot să am un om lângă mine, o relație. De ce nu, sunt deschisă? Sunt pregătită, dar nu pentru căsătorie…. Nu mă interesează acest aspect. N-am divorțat cu gândul de a mă recăsători cu cineva.

Mi-aș dori ca după acest divorț să se așeze lucrurile și poate de acum încolo să se înțeleagă că nu avem de ce să ne certăm, să mai avem discuții, să le mai purtăm… Singura noastră problemă ar mai fi pe programul copiilor, că Gabi de multe ori nu respectă programul copiilor de somn, de masă. Dar poate va înțelege și acest aspect, că este important, e vorba despre ei, ca să fie apți la școală.

Fosta soție a lui Gabi Bădălău, 10.000 de euro cheltuieli de judecată pentru a divorța

– Revenind la procesul de divorț, a fost costisitor?

Păi, hârtii, avocați, notari, mulți… mii de euro pe care, eu cred că cu miile de euro pe care i-am cheltuit, puteam să plătesc încă doi ani de școală ai copiilor. Să-i țin la școală. Știi cum? Cred că chiar trei.

– Aproape 10.000 de euro v-au ajuns cheltuielile de judecată?

Mai mult, dar nu contează. Banii aceștia pe care trei ani de zile Gabi i-a luat de la mine practic pentru ce, că tot am divorțat, puteam să-i folosim în favoarea copiilor și să divorțăm de acum trei ani. Că fiecare concert pe care l-am avut a fost pentru copii. Fiecare muncă pe care o fac, reclamă sau așa. Toți banii ăștia pentru se duc pentru copii.

A cerut sau nu Claudia Pătrășcanu bani de la familia lui Gabi Bădălău?

– La începutul procesul s-a spus că nu divorțați pentru că tu cereai o sumă foarte mare de bani de la Gabi și avea niște pretenții financiare, ăla era motivul pentru care nu divorțați?

Măi, oameni buni, eu când i-am cerut prima oară divorțul, că nici nu mai vreau să mai mă întorc în timp, că nu mai vreau să vorbesc despre acest divorț. Eu am vrut să divorțez prima și prima oară la mediator. Gabi a fost chemat la mediator și acolo a fost doar o discuție.

Nu mi-am dorit să fiu dată afară din casă, voiam să stau cu copiii. Și a fost o sumă pe care împreună am decis-o pentru copii în momentul acela, dar și după, au făcut tot felul de artificii legale. Oricum, nu s-a dorit acest divorț mulți ani. Dar acum cred că s-au înțeles niște lucruri.