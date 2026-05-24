Câți bani a cheltuit, de fapt, Universitatea Craiova pentru event! Suma e uluitoare: “Doar ca să trăim!” Oltenii vor o baza nouă de pregătire

Universitatea Craiova a impresionat în acest sezon, cucerind și Cupa și campionatul. Oltenii au investit masiv pentru a ajunge la o asemenea performanță. Mihai Rotaru a spus suma care s-a cheltuit pentru ca echipa să triumfe în sfârșit, dar și ce planuri are în legătură cu o nouă bază de pregătire pentru formația din Bănie.

Mihai Rotaru vrea să construiască o nouă bază de pregătire la Universitatea Craiova

. După acest sezon în care echipa a realizat eventul și a impresionat și în cupele europene, oltenii vor să își ridice condițiile oferite jucătorilor la un nivel superior. Mihai Rotaru a dezvăluit în acest sens că echipa va beneficia în viitor de o nouă bază de pregătire, însă că este nevoie de cel puțin 3,5 milioane de euro pentru realizarea acesteia. „(n.r. – Faceți o bază nouă sau sunt povești?) Vrem să facem și o bază nouă într-adevăr. Fie pentru echipa mare, și mutăm echipa mare și lăsăm centrul de copii și juniori aici, fie pentru centrul de copii și juniori. Ne dorim să facem asta.

Dar în momentul ăsta facem încă o construcție în cadrul bazei noastre, unde să avem o sală de forță mult mai mare, unde să avem zonă de recuperare mult mai bună. Deci încercăm să investim în zona asta de recuperare, de nutriție. Vrem și o bază nouă, dar pentru asta ne trebuie bani și în momentul ăsta n-avem. Ne trebuie undeva la 3 sau chiar 3,5 milioane de euro. Azi nu avem banii aceștia”, a spus inițial Mihai Rotaru.

Câți bani a cheltuit, de fapt, Universitatea Craiova pentru event în acest sezon

Mihai Rotaru a spus ulterior sumele investite anul trecut la echipă, mărturisind că pentru simpla existență a clubului s-au plătit 18 milioane de euro. La această sumă se adaugă și . „Anul trecut am cheltuit 18 milioane. Atât am cheltuit anul trecut fără transferuri, doar ca să trăim. Cu transferuri am cheltuit cu totul 22 sau 23 de milioane. Eu sper că anul ăsta să cheltuim mai mult.

Noi nu suntem axați pe bani, nu măsurăm totul în bani. Viața în ziua de astăzi are și alți indicatori, nu doar câți bani ai, câți bani cheltui, câți bani câștigi. Și atunci, nu stau să știu cât am vândut, de câți bani am vândut jucători. Dacă avem dacă vom avea buget mai mare anul ăsta, automat înseamnă că ne-am calificat într-o grupă europeană superioară celei de anul trecut sau am făcut o performanță mult mai mare în grupa europeană de anul trecut!”, a mai spus Mihai Rotaru la FANATIK EXCLUSIV.

