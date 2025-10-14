Câți bani a cheltuit Dominic Thiem ca să iasă campion la US Open. Tenisul nu e un sport pentru oricine

Dominic Thiem a făcut o dezvăluire care a luat pe multă lume prin surprindere. Jucătorul de tenis, în vârstă de 32 de ani, a spus câți bani a cheltuit ca să iasă campion la US Open. Prin declarațiile sale a confirmat că tenisul nu e un sport pentru oricine.

Câți bani a cheltuit Dominic Thiem ca să iasă campion la US Open

Are în palmares un titlu de la US Open, primit în 2020, însă Dominic Thiem face o declarație dură despre sportul care l-a consacrat, după ce . A câștigat 17 titluri ATP și a disputat alte trei finale de Mare Șlem, cheltuind sume impresionante.

Jucătorul de tenis austriac a subliniat câți bani a scos din buzunar pentru a-și vedea visul îndeplinit. Această activitate l-a făcut pe sportivul de 32 de ani să spună că tenisul nu este un sport care poate fi practicat de oricine.

Cei pasionați de acest sport observă încă de la vârste fragede acest aspect. Din păcate, antrenamentele sunt foarte costisitoare și tinerii trebuie să plătească costuri colosale pentru o simplă rachetă sau pentru un echipament complet.

Prin urmare, formarea în tenis, pe durata junioratului, poate ajunge la sume uriașe. Dominic Thiem susține că este vorba de aproximativ un milion de euro. În altă ordine de idei, mulți copii renunță la sport pentru că nu-și permit aceste costuri exorbitante.

Dominic Thiem: ”Nu primește niciun sprijin”

„Antrenamentele sunt foarte scumpe. Pot să vă spun că, între 13 și 18 ani, trebuie să plătești între 80.000 și 100.000 de euro anual, aproape un milion de euro în total, o sumă pe care nimeni nu și-o permite.

Avem, de exemplu, în academie, un junior foarte talentat, de șaptesprezece ani, care a concurat în competiția de juniori la US Open. Călătorește 35 de săptămâni per an, dar nu primește niciun sprijin.

În această perioadă, el doar cheltuie bani. Când am urcat prima oară în clasament, nu eram interesat de bani sau să înțeleg cum funcționează totul; voiam doar stabilitate în carieră”, a mărturisit Dominic Thiem, într-un interviu acordat pentru .

Fostul a mai subliniat că în primul tur la Wimbledon un sportiv primește 65.000 de lire. Cu toate acestea, nu pleacă acasă cu întreaga sumă pentru că ajunge să piardă mai mult de 60% din premiu.

În primul rând, câștigătorul unei competiții sportive plătește taxe în țara în care a jucat. În al doilea rând, va achita alte taxe în propria țară. Ulterior, acesta este nevoit să se achite din punct de vedere financiar către echipa sa.