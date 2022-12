Câți bani a cheltuit Dorian Popa în ultimii cinci ani de zile: ”Atât am produs și am și cheltuit”

Dorian Popa este unul dintre cei mai râvniți bărbați din showbiz-ul românesc.

Suma cheltuită de Dorian Popa în ultimii cinci ani de zile

Deși a devenit cunoscut publicului ca artist, dar și ca actor, iată că între timp, acesta a decis să își schimbe domeniul de activitate, în funcție de cerințele publicului.

Dorian Popa câștigă sume imense din YouTube, și de asemenea, a investit și în domeniul imobiliarelor bani destul de mulți, iar rezultatele au început deja să apară.

Mai mult de atât, artistul mai are și contracte de imagine și de asemenea nu vrea să se oprească doar la atât.

Câți bani face însă Dorian Popa și cât ajunge să cheltuie? În ultimul vlog de pe Youtube, artistul a vorbit despre suma de bani pe care a ajuns să o cheltuie în ultimii cinci ani de zile.

El susține că cel mai ușor îi este să aproximeze investițiile în afaceri.

Cât despre ultimii cinci ani de zile, atât cheltuielile personale cât și cele din afaceri au depășit suma de 3 milioane de euro, povestește artistul.

Dorian Popa spune însă că atât cât a produs, a și cheltuit, deci nu se plânge deloc.

”Îmi este mai simplu să aproximez cu tot cu investițiile în afaceri.

Dacă aș vorbi despre ultimii cinci ani, cheltuieli personale cât și afaceri, vă pot spune că am depășit cred că suma de 3 milioane de euro, pentru că obiectiv vorbind, față de ce am agonosit acum și am pe dreapta, cam atât am produs și am și cheltuit, cred că peste totuși înspre patru”, a mărturisit artistul.

Câți bani a cheltuit Dorian Popa pentru nevoile sale

Acesta le-a mai precizat urmăritorilor săi că banii investiți i-au adus profituri, dar și încasări și au acoperit lejer toate cheltuielile.

Pentru a dat un exemplu, Dorian Popa a explicat că din cei peste 3 milioane de euro pe care i-a cheltuit în ultimii cinci ani de zile, doar 500.000 de euro au fost doar pentru el, iar aici intră chiar și în anii care au trecut.

”Nu uitați că banii investiți se vor întoarce cu profit și chiar și încasări, pentru că eu am plătit deja toate cheltuielile. Ce se va întoarce, se va întoarce către mine”, a mai dezvăluit Dorian Popa.