Câți bani a cheltuit Ilie Bolojan de când e premierul României. Comparație cu Marcel Ciolacu

La finalul lunii august, Cancelaria primului ministru avusese cheltuieli totale de 24,78 milioane lei. Suma este sub cheltuielile făcute de aceeași instituție în anul trecut, când premier era Marcel Ciolacu. În august 2024, Cancelaria avusese cheltuieli de 27,1 milioane lei. Este o altă instituție sub autoritatea , acolo unde la începutul anului actualul premier a impus mai multe măsuri de reformă.

Cheltuielile premierului Bolojan, comparație cu Marcel Ciolacu

Cancelaria primului ministru este o structură distinctă în aparatul de lucru al Guvernului, aflată în subordinea directă a premierului. Din bugetul acestei instituții sunt plătiți consilierii premierului, secretarii de stat numiți de premier, funcționarii publici de la departamentele juridic, economic, protocol – adică întreg cabinetul de lucru al primului ministru.

În bugetul instituției există, de asemenea, un fond special al premierului, care, potrivit legislației este folosit pentru cheltuieli neprevăzute sau pentru acțiuni de reprezentare, protocol. Cheltuielile din acest fond se fac prin decizia directă a premierului.

La finalul lunii iunie, atunci când Ilie Bolojan a fost investit în funcția de premier (23 iunie), din bugetul fondului primului ministru fuseseră cheltuiți doar 10.000 lei. La finalul lunii august, ultima lună pentru care există o execuție bugetară detaliată, alocările din acest fond ajunseseră la 45.000 lei, deci practic în cele două luni ca premier, Bolojan a cheltuit 35.000 lei.

La finalul lunii august 2024, cheltuielile din acest fond aflat la discreția premierului, erau de 252.000 lei. În cele două luni, iulie și august, fuseseră cheltuiți din acest fond circa 45.000 lei, adică exact cât suma cheltuită în primele 8 luni din acest an. Până la finalul anului, din acest fond fuseseră înregistrate cheltuieli de 262.000 lei.

Cheltuielile cu salariile la Cancelaria primului ministru

Până la finalul lunii august, cheltuielile cu salariile la Cancelaria primului ministru au ajuns la suma de 13,38 milioane lei. La această sumă se adaugă 857.000 lei, sporurile pentru condițiile de muncă, plus încă circa 500.000 lei, drepturi de delegare, alte sporuri și indemnizațiile de hrană.

La finalul lui august, 2024, salariile de bază la Cancelaria primului ministru erau de 12,65 milioane lei, plus 867.000 lei, sporurile pentru condițiile de muncă. La această sumă se adăuga încă un milion de lei, alte sporuri, drepturi de delegare și indemnizațiile de hrană.

O comparație mai exact în privința cheltuielilor cu salariile ar trebui să vizeze însă doar luna august. În august 2024, lei și 114.000 lei, sporurile pentru condițiile de muncă.

În luna august a acestui an, salariile de bază la Cancelarie au fost de 1,26 milioane lei, în timp ce sporurile pentru condițiile de muncă au fost doar 24.000 lei.

Cheltuielile cu bunurile și serviciile și deplasările în străinătate

Un capitol mai relevant în privința cheltuielilor bugetare efectuate de Cancelaria primului ministru ar fi alocările pentru bunuri și servicii. Mai exact, este vorba de capitolul „materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional” și „alte bunuri și servicii”.

În luna august 2025, cheltuielile la cele două capitole bugetare ce țin de achiziția unor bunuri și servicii pentru funcționarea instituției, și unde există de regulă o mare risipă în administrația publică, ajunseseră la 7,56 milioane lei. În aceeași perioadă a anului trecut, suma alocată pentru bunuri și servicii fusese de 9,2 milioane lei.

Strict pentru cele două luni, iulie și august, în 2025 Cancelaria condusă de Ilie Bolojan cheltuise 1,8 milioane lei. În anul precedent, strict în cele două luni, suma cheltuită a fost de 2,73 milioane lei.

În ceea ce privește deplasările în străinătate, în august 2025 cheltuielile ajunseseră la 111.265 lei. Strict în lunile iulie și august, cheltuielile cu deplasările au fost de circa 5.000 lei (la finalul lui iunie, cheltuielile aici erau de 106.000 lei).

În anul 2024, după primele 8 luni, cheltuielile cu deplasările în străinătate au fost de 457.000 lei. Doar în cele două luni de vară, Cancelaria condusă de Ciolacu cheltuise la acest capitol 70.000 lei.

Banii de protocol

În august 2024, cheltuielile cu protocolul la Cancelaria condusă de Ciolacu ajunseseră la 1,41 milioane lei. Suma este doar puțin mai mică decât în acest an, când cheltuielile cu protocolul au ajuns la 1,45 milioane lei.

Strict pe cele două luni de vară, iulie și august, în 2024 au fost cheltuiți pe protocol 403.000 lei. În acest an, în cele două luni, suma cheltuită a fost de 239.000 lei.

Cu cât au fost reduse cheltuielile la Cancelaria premierului

Per total, după primele opt luni din an, cheltuielile totale ale Cancelariei au fost cu 2,3 milioane de lei mai mici ca cele din 2024. Cu mici excepții, de exemplu cheltuielile cu locuințele de serviciu, în acest an, instituția are cheltuieli mai mici decât în anul precedent.

Diferențele sunt și mai mari dacă ne uităm strict la lunile în care premier a fost Ilie Bolojan. Unul dintre capitolele ce au înregistrat cele mai importante reduceri de cheltuieli se vede la capitolul de bunuri și servicii, precum și la cheltuielile cu deplasările în străinătate. Vorbim de perioade în care pentru ambii premieri reducerea cheltuielilor a reprezentat o prioritate.

Strict pe cele două luni cât Bolojan a fost premier, Cancelaria a avut cheltuieli totale de 5,54 milioane lei, cu 1,8 milioane mai puțin ca în anul anterior, când premierul Ciolacu cheltuise 7,36 milioane.

În procente, vorbim de o reducere a cheltuielilor cu peste 24% față de anul precedent. Procentul vizează însă doar scăderile cheltuielilor în termeni nominali. Dacă luăm în calcul și rata inflației de 10% (execuția bugetară pe tot bugetul arată o creștere a cheltuielilor cu circa 12%) atunci reducerea cheltuielilor la Cancelaria premierului a fost și mai mare, de peste 31%.