Suma colosalã pe care a încasat-o Gâlcă din clauza de reziliere! Mihai Rotaru: „Cu Costel, negocierea e grea”

ADVERTISEMENT

Mihai Rotaru a avut nevoie de 13 ani pentru a ieși campion în SuperLiga cu Universitatea Craiova. Primul antrenor cu care a reușit acest lucru este portughezul Filipe Coelho (45 de ani). Omul de afaceri a dezvăuit câți bani a cheltuit pe tehnicieni până să extragă lozul câștigător.

Câți bani a cheltuit Mihai Rotaru pe antrenori până să iasă campion cu U Craiova

Lui Mihai Rotaru nu i-a fost deloc ușor să aleagă antrenorul cu care să câștige campionatul. care a adus atât titlul, cât și Cupa României în Bănie. Până să ajungă Coelho, la Craiova s-au perindat nume mari de antrenori, precum Victor Pițurcă, Eugen Neagoe, Devis Mangia, Marianos Ouzounidis, Laurențiu Reghecampf, Costel Gâlcă sau Mirel Rădoi.

ADVERTISEMENT

„Nu am făcut un calcul, dar plătind clauze de reziliere, destul de mulți. La câți antrenori am schimbat, că am fost consumatori de antrenori, chiar ne puneam problema asta, ce facem greșit. De ce nu avem continuitate. Pentru că noi ne dorim. Nu vă gândiți că noi ne trezeam dimineața și voiam să schimbăm antrenorul. Excepând cazurile când ei au plecat și avem două cazuri, Mirel Rădoi și, cred, Bergodi, în rest, au fost decizii ale noastre.

Și au fost ca urmare a unor evenimente. Nu ne-am trezit dimineața hai să schimbăm antrenorul, că nu e plăcut. Dar sunt clauze și trebuie să te așezi la masă cu un om pe care nu îl cunoști. Trebuie să începi să te cunoști. Să pui pe masă tot ce știi despre club ca să îl ajuți. El să vină în întâmpinarea ta. Și nu am chef de socializare atât de des cu antrenorii”, a declarat Mihai Rotaru, la FANATIK EXCLUSIV.

ADVERTISEMENT

Cât de grea a fost negocierea cu Costel Gâlcă

Actualul antrenor al Rapidului a pregătit formația din Bănie în perioada 17 aprilie 2024 – 28 ianuarie 2025. „(n.r. – Numai pentru Gâlcă ați plătit 800.000 de euro) Nu știu dacă chiar 800.000 de euro, dar, cu tot cu staff, și cu clauza de reziliere, și cu taxele, cred că pe acolo. Nu știu exact, dar 7-8 sute de mii de euro. (n.r. – Ați plătit peste 10 milioane pentru antrenori?) Exclus. Nu, nu. Totuși nu sunt chiar ultimul negociator din România. Cu Costel am avut ceva probleme. Cu Costel negocierea e grea”, a adăugat boss-ul Universității Craiova.