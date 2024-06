Câți bani a cheltuit o familie pentru o vacanță de 9 zile în Mamaia: “Liniștitor, cam scump”

şi şi-au prelungit concediul. Hotelierii raportează un număr record de vizitatori pentru această perioadă, peste 80.000.

Câți bani s-au cheltuit la mare în vacanța de Rusalii

Cu toate acestea, mult mai mulți români au ales să meargă în Bulgaria, numărul lor depășind 180 de mii. Începând cu 1 iulie, prețurile la mare vor crește.

Loredana a venit pe litoral din Cluj și și-a instalat biroul pe plajă pentru două săptămâni, scrie Experiența a fost atât de plăcută încât unii turiști nu mai vor să plece.

„Zilele acestea la mare au fost foarte pline. Cred că duminică nu am avut loc nici de şezlong. Am venit la 9 şi am prins loc în rândul 5. Eu şi lucrez aici, de pe telefon, de pe laptop. Vibe-ul de la mare e senzational”, a povestit Loredana pentru sura citată.

Hotelierii și administratorii plajelor nu se așteptau la un număr atât de mare de turiști. Mulți vizitatori și-au prelungit vacanța cel puțin până la sfârșitul săptămânii.

„Am venit vineri, a fost super frumos la mare. Liniştitor, cam scump. 1.000 de lei pe zi de familie”, a povestit un tursit.

„Am profitat de vacanța copiilor şi de mini weekendul de Sânziene. Stăm până sâmbătă, 9 zile. Doar cazarea 4.500 de lei”, a mai povestit alt turist.

Patronii plajelor încearcă să-i păstreze pe turiști cât mai mult timp pe litoral. De Rusalii, peste 80 de mii de turiști au fost pe litoral, un număr mult mai mare decât anticipau hotelierii.

Prețuri mici de Rusalii la malul mării

În perioada Rusaliilor, turiștii au beneficiat de prețurile reduse din programul “litoralul pentru toți”. De săptămâna viitoare, însă, prețurile vor crește.

„Următoarea perioadă este plină. luna iunie este deja ocupată. Preţuirile sunt încă mici. În momentul acesta camera porneşte de la 320 de lei pe noapte cu mic dejun inclus, de la 1 iulie vor mai creşte cu aproximativ 10%, până pe 11 iulie când va fi o nouă mărire”, spune pentru Observator Oana Tănase, manager hotel.

Zilele libere de Rusalii au fost aglomerate și pentru forțele de ordine. Pe teren au fost prezenți 300 de polițiști și 550 de jandarmi. În punctele de trecere a frontierei a fost un trafic intens.

Chiar mai mulți români au ales să-și petreacă vacanța în Bulgaria, 182 de mii de persoane traversând granița prin cele cinci puncte de trecere din județul Constanța, dintre care 100 de mii prin Vama Veche.