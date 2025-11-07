Câți bani a cheltuit România pentru a sprijini militar Ucraina în războiul cu Rusia. Ministrul Ionuț Moșteanu a făcut publice cifrele

ADVERTISEMENT

Acuzată de lipsă de transparență în privința ajutorului financiar acordat Ucrainei de la începerea războiului cu Rusia, România a făcut publică lista cheltuielilor.

România a ținut secrete sumele cheltuite pentru a ajuta Ucraina

De la începerea conflictului armat din Ucraina, România a preferat discreția în privința ajutoarelor trimise către guvernul de la Kiev. În septembrie, Ministerul Apărării a anunțat că a trimis ”23 de pachete de ajutoare militare”, însă fără a da prea multe indicii despre acestea, în condițiile în care Hotărârile de Guvern care le autorizau au fost secretizate de CSAT încă de pe vremea premierului Ciucă.

Venirea la Palatul Victoria a lui Ilie Bolojan nu a schimbat prea mult datele problemei. Am aflat că România a trimis gloanțe, căști și un sistem Patriot, însă nu și cât a cheltuit țara noastră pentru acest lucru.

Câți bani a dat România pentru Ucraina. Răspunsul ministrului Ionuț Moșteanu

Recent, Ionuț Moșteanu a decis să facă publice datele referitoare la banii pe care România ”i-a dat Ucrainei” după . La data de 30 octombrie 2025, Ministrul Apărării Naționale a răspuns unei interpelări parlamentare a deputatului PSD Voicu Vușcan, care a solicitat aceste date.

”Încă de la începerea războiului de agresiune declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei, România a acordat Ucrainei sprijin multidimensional, în domenii precum economic, social sau umanitar, calibrat la nevoile partenerului ucrainean, dar și la propriile posibilități naționale.

În acest sens, spre exemplificare, precizăm că instituția militară a transferat partenerului ucrainean 2.000 de căști de protecție Kevlat și 2.000 de veste antiglonț, în valoare de aproximativ 6.000.000 de lei, precum și o cantitate de șapte tone de materiale medicale, în valoare de aproximativ 500.000 de lei.

De asemenea, este de precizat că valoarea de înlocuire a sistemului Patriot donat Ucrainei este de aproximativ 300 de milioane de dolari, exclusiv taxe și comisioane de transport”, se arată în răspunsul lui Ionuț Moșteanu.

MApN a clasificat datele referitoare la muniții

În total, ar fi fost în valoare de peste 260 de milioane de euro (301,3 milioane dolari), pe baza datelor oferite de MApN. Moșteanu a explicat însă că ”alte informații referitoare la domeniul propriu de responsabilitate al ministerului (…) sunt clasificate”.

Ionuț Moșteanu a promis că va declasifica o parte din informațiile referitoare la muniții, însă a amânat momentul pentru ca acestea să nu pună România într-o situație vulnerabilă.

„Vom vedea împreună cu premierul şi cu preşedintele în ce măsură şi ce putem declasifica din asta, pentru că, practic, noi spunem şi cu ce ne-am golit depozitele şi asta nu e neapărat cel mai bun lucru să-l faci public”, a explicat Moșteanu.

Institutul Kiel: ”România a cheltuit jumătate de miliard de euro cu ajutoarele pentru Ucraina”

Cifrele lui Moșteanu sunt mai mici decât cele publicate de Institutul Kiel, care ține o evidență a ajutorului financiar al guvernelor din întreaga lume pentru sprijinirea Ucrainei: .

Aici, România apare cu o alocare totală de 487 de milioane de euro, adică 0,196% din PIB. Suma este împărțită în două: 123 de milioane de euro constând în ajutoare umanitare și 364 de milioane de euro în ajutoare militare. Potrivit raportului, România de clasează pe locul 24 în clasamentul mondial după suma cheltuită și pe 22 după procentul din PIB. Raportul acoperă 43 de state ale lumii.

Statele Unite reprezintă cel mai important furnizor de fonduri pentru Ucraina, cu 64,6 miliarde de euro constând în ajutoare militare și 3,42 miliarde în suport umanitar în perioada 24 februarie 2022 – 31 august 2025. Alte 46,6 miliarde ar mai fi promise de SUA pentru perioada următoare.

După procentul din PIB, Danemarca este cel mai important sponsor al Ucrainei, cu 2,9%, urmată de Estonia cu 2,8% și Lituania cu 2,2% din PIB.

Consiliul Fiscal dă alte cifre. Cât a plătit țara noastră pentru a susține Ucraina

În ultimul an, s-a vorbit mult despre banii pe care România i-a cheltuit pentru a susține Ucraina în războiul cu Federația Rusă. În social media a circulat informația falsă că țara noastră a alocat o sumă echivalentă cu 3,5% din PIB pentru a ajuta statul vecin.

În septembrie, Consiliul Fiscal a răspuns la o solicitare a europarlamentarului AUR precizând că România a cheltuit, până la acel moment, 1,6 miliarde de euro pentru a sprijini Ucraina, adică 0,6% din PIB. Suma include suport militar, financiar și umanitar acordat Ucrainei de la declanșarea invaziei ruse.