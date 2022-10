Câți bani a costat, de fapt, producția filmului Teambuilding. Regizorul Matei Dima a spus adevărul

Câți a costat, de fapt, producția celui mai de succes film din ultimii 30 de ani. Bromania, vloggerul care a câștigat Premiul Publicului la Gala Gopo, a spus adevărul despre investiția pe care a făcut-o pentru peliculă.

Ce sumă s-a investit în Teambuilding. Matei Dima a dat cărțile pe față legat de producție

Matei Dima a regizat alături de Cosmin Nedelcu și Alex Coteț Teambuilding, care a stabilit până acum mai multe recorduri. Unul dintre acestea are legătură cu cel mai bun film din ultimii 30 de ani, dar și legat de numărul biletelor vândute.

Producția filmată în perioada pandemiei a costat aproape un milion de euro, după cum a declarat Bromania. Omul de afaceri a mărturisit că investiția a fost una uriașă, la fel și riscurile pe care și le-a asumat.

„Dincolo de bani, este despre sutele de mii de oameni care au mers să vadă Teambuilding. Este despre faptul că au râs, că s-au simțit bine, așa că această critică nu mă deranjează.

Investiția în a fost de aproape 800.000 de euro, una destul de mare pentru un film românesc. Faptul că a avut un succes atât de mare ne bucură și ne liniștește, dacă nu mergea… riscam să ajungem pe străzi.

Morala? Să nu rișți, decât dacă crezi cu adevărat în ceva. A fost un proiect foarte solicitant pentru mine, am avut nevoie de un an pentru recuperare, dar am și învățat foarte multe”, a explicat Matei Dima pentru .

Matei Dima, dezvăluiri despre următorul proiect

Matei Dima a făcut mai multe dezvăluiri despre următorul proiect. Este vorba de un film intitulat Haita de acțiune, scris și regizat de Vali Dobrogeanu. Din această producție vor face parte actori, dar și persoane publice.

Antonia și Elena Chiriac de la Survivor România fac parte din pelicula care este una de suflet pentru cunoscutul regizor originar din Techirghiol, județul Constanța.

În aceeași notă, vloggerul a mai precizat că joacă un personaj pe care și-l dorește de foarte mulți ani, iar acum are ocazia. Vedeta și iubita lui Alex Velea vor fi parteneri la o secție de poliție.