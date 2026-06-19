Câți bani a dat Dinamo pentru transferul jucătorului cedat gratis de FCSB

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FANATIK a aflat câți bani a dat Dinamo pentru transferul lui Răzvan Radu (20 de ani), jucător crescut de FCSB și cedat gratis de clubul roș-albastru la Metalul Buzău în vara anului trecut, după ce anterior fusese și împrumutat la gruparea din Crâng. De la clubul din Liga 2 fundașul stânga a fost adus acum de „câini”, fiind deja prezentat oficial de formația din „Ștefan cel Mare” în cursul zilei de joi.

Câți bani a dat Dinamo pentru transferul lui Răzvan Radu, jucătorul cedat gratis de FCSB la Metalul Buzău

Din informațiile noastre, echipa din SuperLiga a achitat în schimbul acestei mutări suma de 60.000 de euro. Potrivit anunțului oficial făcut de dinamoviști, , cu opțiune de prelungire pe încă două stagiuni din partea clubului. De asemenea, în baza acestei tranzacții, cei de la Metalul au păstrat și un procent dintr-un eventual viitor transfer al lui Răzvan Radu, după cum a informat chiar președintele buzoienilor, Patrick Benga.

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„Este transfer definitiv, plus procent dintr-un viitor transfer. Noi ne bucurăm că există interes pentru jucătorii noștri, ne bucurăm că Răzvan a reușit sa facă pasul următor, va fi o provocare mare pentru copil. E un copil în care noi am crezut când l-am luat de la cei de la FCSB și i-am oferit oportunitatea să joace. Acum e șansa lui. Dacă el va rezista la presiune, mă refer la obiectivele de la Dinamo, e foarte bine”, a spus el, potrivit

Ce transferuri a făcut Dinamo până acum în această vară

Din informațiile obținute de site-ul nostru, procentul păstrat de Metalul Buzău este de 20%. Așadar, Răzvan Radu a devenit al treilea jucător transferat de până acum în această vară. „Câinii” i-au mai adus și pe Ianis Doană de la Steaua și Adriano Manole de la FC Argeș, ambii de asemenea fotbaliști foarte tineri. Toți au semnat contracte pe trei ani, cu opțiune din partea clubului de prelungire pe încă două sezoane, și au fost anunțați în mod oficial prin intermediul aceluiași comunicat:

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„Clubul nostru continuă strategia de a înregistra jucători tineri de perspectivă, care în viitor să reprezinte soluții certe pentru prima echipă. Astfel, dorim să-i prezentăm astăzi pe trei jucători cu potențial, care s-au alăturat clubului nostru. Adriano Manole – noul nostru mijlocaș ofensiv, în vârstă de 18 ani, vine de la FC Argeș, club la care a crescut și pentru care a debutat în Superligă în sezonul recent încheiat.

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Ianis Doană – mijlocaș ofensiv, în vârstă de 18 ani, a evoluat în sezonul recent încheiat la CSA Steaua București unde a bifat un număr de 24 de meciuri, în care a înscris 3 goluri și a oferit 4 pase decisive. Răzvan Radu – fundaș stânga de 20 de ani, sosit prin transfer de la Metalul Buzău, pentru care în sezonul recent încheiat a bifat un total de 23 de meciuri la nivel de ligă secundă, timp în care a oferit două pase decisive. Tinerii noștri jucători au semnat înțelegeri valabile pentru trei sezoane, până la 30.06.2029 cu opțiune din partea clubului de prelungire pentru încă două sezoane”.