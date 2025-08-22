Câți bani a dat Ministerul Economiei pe concursurile de selecție anulate de ministrul USR. Firmele care au obținut contractele publice

Ministrul USR al economiei, Radu Miruță, a anunțat joi anularea a șase concursuri de numire a conducerilor unor companii aflate în subordinea ministerului. Decizia vine după o anchetă a Corpului de control, care ar fi descoperit nereguli grave în procedurile de selecție. Asta înseamnă că sumele alocate pentru aceste proceduri au fost irosite.

ADVERTISEMENT

Banii irosiți de Ministerul Economiei pentru procedurile de selecție

Nu mai puțin de 190.000 lei are alocați Ministerul Economiei pe anul 2025 pentru achiziția de „servicii de recrutare candidați pentru pozițiile de membri ale CA/ CS” ale întreprinderilor publice aflate în subordinea ministerului. În total, suma alocată pentru anul în curs se apropie probabil de 200.000 lei dacă adunăm și serviciile de publicitate, în condițiile în care aceste anunțuri trebuie publicate în presa națională. Pentru aceste servicii ministerul a alocat alți 25.000 lei.

Suma alocată în acest an este însă doar o mică parte din suma alocată în anul precedent, atunci când au avut loc majoritatea proceselor de selecție amintite de ministrul economiei. Potrivit publice pe anul trecut, Ministerul Economiei a alocat 558.000 lei pentru serviciile de recrutare. În total, în cei doi ani, vorbim de o sumă de peste 750.000 lei.

ADVERTISEMENT

Concursuri anulate la companiile Ministerului Economiei

Joi, într-o conferință de presă, ministrul economiei a precizat că după verificările la șase companii de stat au fost descoperite nereguli la toate cele șase societăți comerciale. Ministrul a precizat că faptele sunt de natură penală, și că au fost utilizate legi și prevederi abrogate pentru a influența procedurile de selecție.

„Au fost verificate șase companii de stat și s-a observat că întreg procesul de selecție a fost viciat, printr-o procedură construită și folosită timp de opt ani de ani de zile, prin care angajați ai acestui minister și-au arătat dimensiunea competenței în interes personal, timp în care interesele companiilor au fost călcate în picioare.

ADVERTISEMENT

Dimensiunea lucrurilor este de o dimensiune penală, cu șase companii din șase verificate să fie cu probleme. Am dispus extinderea controlului la toate companiile de stat. Mă aștept la noi probleme”, a spus ministrul Radu Miruță.

ADVERTISEMENT

Companiile care au beneficiat de contractele cu ministerul

Cum ministrul economiei nu a specificat care sunt companiile cu probleme nu putem spune cu exactitate care sunt firmele de recrutare care au participat la procedurile de selecție anulate acum de ministrul Radu Miruță. Totuși, printre contractele încheiate de minister se regăsesc numele mai multor firme care sunt abonate la acest tip de contracte cu statul.

Spre exemplu, firma Fox Management Consultants SRL, firmă despre care FANATIK , s-a ocupat anul trecut de selecția șefilor pentru compania , aflată în subordinea Ministerului Economiei. Luna trecută, compania a beneficiat de un contract de recrutare cu una din filialele Romarm, Uzina Mecanică Mija SA, o altă companie aflată în subordinea Ministerului Economiei.

ADVERTISEMENT

Anului trecut, firma Fox Management a câștigat o licitație publică pentru servicii de recrutare cu Ministerul Economiei în valoare de 282.000 lei. Compania trebuia să asigure procesul de recrutare la Romarm și filialele sale din industria de armament. Săptămâna trecută, Romarm a anunțat finalizarea procesului de selecție pentru numirea unui nou director general.

Numirea însă nu a fost acceptată de către Ministerul Economiei. „Conform procedurii de selecţie, autoritatea tutelară este informată despre rezultat, dar nu aprobă direct candidatul”, se arată în comunicatul ministerului.

Contractul pentru selecțiile în industria de apărare a fost împărțit cu o altă firmă de HR abonată la contracte cu statul: Pluri Consultants. De altfel, cele două firme fac parte care, în ultima perioadă, au beneficiat pe bandă rulantă de contractele pentru procedurile de selecție.

Pluri Consultants este firma care în anul 2024 a avut un contract de aproape 200.000 de lei cu AMEPIP pentru servicii de recrutare. Ministrul economiei a spus că este nevoie de o comisie independentă, care să nu aibă legături cu AMEPIP, care să verifice toate procedurile de numire. FANATIK a scris pe larg despre cum s-au desfășurat acolo unde foștii șefi au devenit noii șefi după un proces de numire gestionat de SGG și AMEPIP.