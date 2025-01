Câți bani a dat Speak pe 10 portocale și un pahar cu apă într-o stațiune din Elveția: ”Ne-am luat și țeapă”

În unul dintre podcast-urile pe care le realizează pe YouTube, fostul concurent de la America Express, Speak, a spus câți a dat pe 10 portocale și un pahar cu apă într-o stațiune din Elveția. Vedeta și partenera sa de viață, Ștefania, au luat și o țeapă uriașă.

Speak, dezvăluiri din vacanța petrecută în Zermatt, Elveția

Speak a făcut mai multe dezvăluiri despre concediul pe care l-a avut în Zermatt, Elveția, o de ski situată la o altitudine de 1.620 metri, chiar la poalele celor mai înalte vârfuri. Este renumită în rândul celebrităților.

Destinația turistică este cunoscută pentru activitățile montane și pentru resorturile care se găsesc aici. Din păcate, prețurile sunt piperate, aspect pe care l-a simțit pe propria piele fostul finalist de la America Express.

Cântărețul a cheltuit o sumă considerabilă pentru a-și cumpăra 10 portocale și un pahar cu apă plată. A scos din buzunar mulți bani inclusiv pentru urcarea cu telescaunul, recomandându-le oamenilor să plece de acasă cu conturile pline.

„După vacanța asta nu mai am bani. O apă, 7 euro. Un pahar! Am cumpărat 10 portocale, am dat 30 de franci elvețieni, adică 32 de euro, 156 de lei. Dacă mergeți în Zermatt, trebuie să aveți foarte mulți bani.

O urcare și folosirea telescaunului, 140 de euro pe zi. M-a spart! Oriunde ieșeam… Cu 100 de euro nu faci nimic. În ultima zi, în 20 de minute am cheltuit 180 de euro și nu am făcut nimic.

Am luat un taxi, 30 de franci, trenul până la Gornergrat, tren de jumătate de oră, 140 de euro”, a povestit Speak în podcast-ul Fiertzi on Power Couple, de pe YouTube, relatează site-ul .

Peripeția de care a avut parte Speak în Zermatt

„Ne-am luat și țeapă, gaură 5.000. Ne-am luat un hotel, pe afară superb, înăuntru arăta bine, dar inconfortabil complet. A doua zi am plecat. Nu ne-au dat nimic, niciun refund. Mirosea a mâncare în cameră, n-aveai cum”, a completat Speak.

Cu toate acestea, artistul și logodnica sa, Ștefania, au rămas și cu amintiri frumoase, nu doar neplăcute. Cei doi cântăreți au făcut numeroase fotografii pe care le-au împărtășit cu internauții de pe social media, care s-au bucurat de acestea.