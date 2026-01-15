Câți bani a donat, de fapt, Gigi Becali călugărilor de pe Muntele Athos. Suma este una fabuloasă

ADVERTISEMENT

De mai bine de două decenii și jumătate, Gigi Becali a fost implicat extrem de activ în acțiuni filantropice la Muntele Athos. Câți bani a donat, de fapt, în toată această perioadă Gigi Becali călugărilor de pe muntele Sfânt. Suma este una de-a dreptul astronomică și este dezvăluită, la FANATIK, de fostul mare atacant Adrian Ilie.

Pe scurt: cum este văzut Gigi Becali la Muntele Athos

Cum îl văd călugării și monahii români de la Athos pe Gigi Becali : patronul FCSB este considerat un adevărat ctitor modern

: patronul FCSB este considerat un adevărat ctitor modern Când a început Becali să se implice financiar pe Muntele Sfânt : primele donații au început încă din 2005

: primele donații au început încă din 2005 Câți bani a donat Gigi Becali călugărilor de pe Muntele Athos : suma totală este de ordinul zecilor de milioane de euro

: suma totală este de ordinul zecilor de milioane de euro De ce nu mai donează Becali bani pentru Muntele Athos: o chilie ctitorită de el ar fi folosită ca studio pentru podcasturi politice

La finele anului 2025, Gigi Becali (67 de ani) a făcut un anunț surprinzător. Chiar în ziua de Crăciun, . A spus că preferă să se roage doar la bisericile din București.

De-a lungul ultimelor aproape trei decenii, Becali și-a legat numele de muntele Sfânt prin acțiunile sale. Este deja cunoscut publicului faptul că omul de afaceri, un credincios declarat, a fost la originea unora dintre cele mai consistente și masive acțiuni filantropice românești moderne în Sfântul Munte. Acestea s-au concentrat aproape exclusiv pe sprijinirea chiliilor și schiturilor românești (în special cele de la Schitul Prodromu și Schitul Lacu).

Istoricul implicării lui Becali la Athos

Istoricul implicării lui Becali la Athos are ca punct de plecare anii 2000. Atunci, Becali își începea vizitele regulate în pelerinaj. Devenise deja o tradiție anuală, mai ales în preajma Paștelui. Primele donații apar în jurul anului 2005.

Treptat, până în anul 2010, donațiile latifundiarului cresc semnificativ. Se estimează că suma a urcat dramatic la peste 4 milioane de euro. Becali a contribuit cu bani pentru construcții, materiale sau utilaje.

Apogeul implicărilor financiare ale lui Gigi Becali la Athos are loc în perioada 2010-2020. Românul a devenit atunci principalul finanțator al renovărilor și construcțiilor noi. Acesta a donat bani pentru chilii ridicate din temelii, cum e cea de la Gemeni. Estimările totale indică sume colosale de la 10–15 milioane de auto în această decadă. Donațiile au continuat și în perioada 2020-2024.

Ce a donat concret patronul FCSB

În urmă cu doi ani, legendarul atacant al Generației de Aur, Adrian Ilie, a fost invitatul special al lui Horia Ivanovici la FANATIK SUPERLIGA. ”Cobra” a discutat despre Gigi Becali, povestind, printre altele, cum este văzut patronul FCSB la Muntele Athos.

Adi Ilie a vorbit despre reputația pe care o are acolo latifundiarul din Pipera. . Din anul 1700, de la voievozi încoace, nimeni nu a mai ajutat Athosul așa cum a făcut-o Gigi Becali.

De la zeci de mii de euro ”doar” în perioada 2000-2005, Gigi Becali a ajuns să doneze sume de ordinul zecilor de milioane de euro la Athos. Concret, până în 2010 a donat peste 3–5 milioane euro. A trimis ajutoare pentru Prodromu: 500.000 euro transferați chiar și din închisoare.

În perioada de vârf, 2010-2020, Becali a dat bani pentru chilii ridicate din temelii: una a fost de peste 1 milion de euro, la Gemeni. În 2020–2024, sumele donate continuă: o chilie ctitorită de el a costat 700.000 euro – plătită părintelui Pimen. Totalul estimat de Adrian Ilie în 2024 ajunge la 20–25 milioane.

”A donat foarte mulți bani, este omul care în ultimii 15 ani a ridicat Athos. A ajutat toate chiliile românești de acolo, i-a ajutat pe toți. Cred că mai mult de 20-25 de milioane de euro. Dacă este după toți domnitorii români omul care a donat cei mai mulți bani.. Toate zonele, Gigi Becali le-a ajutat să se dezvolte.

Inclusiv unde stau eu, la chilia la Gemeni, a costat mai mult de 1 milion. Prețurile sunt foarte mari să cari piatră, sunt duble ca să ajungi. Gigi Becali, după toți domnitorii români, este cel mai bine văzut om. Când merge la înmormântări, sunt pusnici, sunt sfinți, eu cred că îi cunoaște pe toți. Foarte apreciați. Spun că va fi un sfânt, la cât bine a făcut în muntele Athos, rămâne în istorie. Că român, el a făcut cel mai mult”, a spus Adrian Ilie, la FANATIK.

Reacția și percepția monahilor și a comunității Athos

Datorită gesturilor sale impresionante, Gigi Becali este comparat cu domnitorii români (Ștefan cel Mare, Mihai Viteazul). ”După voievozi, el a ajutat cel mai mult”. În plus, călugării îl văd ca pe un ctitor modern, unii spunând ”o să fie sfânt” și ”rămâne în istoria Athosului”.

”La câtă istorie este în Sfântul Munte.. Sunt Mihai Viteazul, este pus în biserica ca sfânt, Ștefan cel Mare. Sunt mai mulți dintre domnitorii români, fiecare la câte o biserică, puși ca sfinți. Din punctul meu de vedere, Gigi Becali, după toți domnitorii români, de la 1400-1700, este omul care este ctitor la aproape toate chiliile”, a mai spus Adrian Ilie.

Ce rol are această legătură în percepția publică a lui Becali

Implicarea din ultimele decenii a lui Gigi Becali la Muntele Athos, cu donații estimate la 20–25 milioane de euro, joacă un rol major în percepția publică asupra sa în România. Am văzut cum acesta, în acea zonă, este considerat un ctitor modern. El e comparat în dese rânduri cu domnitorii români (Ștefan cel Mare, Mihai Viteazul etc).

De ce nu mai vrea să doneze bani pentru muntele Athos

Am văzut așadar cum, de-a lungul ultimelor două decenii și jumătate, Muntele Athos a fost locul preferat de Gigi Becali pentru rugăciuni și reflecție spirituală. În decembrie 2025, omul de afaceri a anunțat la FANATIK SUPERLIGA că a renunțat chiar la celebrele sale pelerinaje la Muntele Athos. A venit și cu explicația.

”Eu la Athos nu mai merg. Mie mi-au intrat în deprindere Patriarhia, Cernica, Darvari și Plumbuita, la astea mai merg. Mă simt atât de bine în bisericile din București că nici în provincie nu mă duc. Sunt niște trăiri pe care tu nu le știi și pe care nu le știu mulți. Eu dau slavă Domnului că mi-a dat mie dar! Dacă plec în provincie, nu le mai trăiesc.

M-am obișnuit în anumite locuri. Când mă duc la Darvari, îmi aduc aminte din tinerețile mele, acolo am început. Eu nu mă refer la tinerețe ca vârstă, ci la tinerețea mea duhovnicească, pentru că începuturile mele au fost la Schitul Darvari.

Acum merg o dată la 2-3 săptămâni, dar în momentul în care intru acolo mă bufnește plânsul pentru că îmi aduc aminte de începuturile mele. Acolo sunt amintirile mele frumoase de la începuturi”, a declarat Becali, la emisiunea de pe FANATIK.

Tot la FANATIK, Gigi Becali a explicat de ce a luat decizia radicală de a nu mai dona bani pentru muntele Athos. Patronul FCSB Gigi Becali a luat foc după o veste primită de la Muntele Athos. El a criticat apariţiile preoţilor şi călugărilor în spaţiul online. Patronul FCSB consideră prezenţa acestora în podcasturi drept o formă de idolatrie.

”Mi-a trimis cineva, de la Muntele Athos, că el, călugărul, face podcasturi. Tu îţi dai seama? Hai că îi mai înțeleg pe ăia pe Facebook, că mai propovăduiesc, ca să vadă lumea, deşi nici cu asta nu sunt de acord, pentru că ei, călugării, trebuie să înţeleagă un lucru. Că ăla când îl vede pe el pe Facebook, se uită pe Facebook şi la toate celelalte. Nu-l mai întorci pe ăla la credință! Ăla se uită puțin la tine, la Dumnezeu, după aia se uită iar la draci şi dracii îl paradesc mai tare decât ce-i spui tu acolo”, a spus Gigi Becali.