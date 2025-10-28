ADVERTISEMENT

Duminică, 26 octombrie, a avut loc slujba de sfințire a Catedralei Mântuirii Neamului. Ce contribuție a avut Gigi Becali la construirea grandioasei biserici și câți bani a donat, de fapt, patronul FCSB-ului.

Gigi Becali, filantropul care a sprijinit construcția Catedralei Neamului

Evenimentul din dimineața zilei de 26 octombrie a reunit 2.500 de persoane la Catedrala Mântuirii Neamului. Uriașa biserică a început să fie construită acum 15 ani, iar finalizarea acesteia a presupus peste 200 de milioane de euro, sumă obținută prin donații, contribuții ale Patriarhiei și fonduri publice.

„Gigi Becali a făcut publicitate ortodoxiei de 500 de milioane de dolari. Nu vreau să critic biserica sau membrii bisericii!”, a spus inițial Dumitru Dragomir la „Profețiile lui Mitică”.

Cine este Gigi Becali, legătura sa cu Biserica Ortodoxă Română

Gigi Becali are o lungă și veche relație cu Biserica Ortodoxă Română. Discursurile sale conțin deseori pasaje biblice, indiferent dacă subiectul despre care vorbește are legătură cu sportul, politica sau viața cotidiană.

Latifundiarul din Pipera îl respectă și îl numește pe Patriarhul Daniel „un mare om al lui Dumnezeu”. Totuși, El a fost acuzat că nu are pregătirea muzicală necesară pentru a cânta în Catedrala Patriarhală din București, implicarea sa fiind una deranjantă.

Cât despre implicarea sa în construirea și dezvoltarea altor lăcașe de cult, Gigi Becali a mai finanțat construcția și restaurarea unor biserici, mănăstiri și parohii din Ilfov, Vrancea și Constanța.

Câți bani a donat, de fapt, Gigi Becali pentru Catedrala Neamului

Gigi Becali, unul dintre susținătorii publici al proiectului Catedralei Neamului, a dezvăluit că a donat o sumă importantă încă din fazele incipiente. „E cea mai mare realizare a României din ultima sută de ani. Am dat şi eu două milioane de euro la început, când nici nu era proiectul măcar. Să vedem dacă dau şi pentru pictură. Dumnezeu cum vrea”, spunea latifundiarul din Pipera în 2018.

Cum a reacționat Patriarhia la gestul lui Gigi Becali

Patriarhia nu a rămas indiferentă față de ajutorul primit de la Gigi Becali și a transmis un comunicat în care a precizat că „o parte din suma donată de domnul Becali pentru construirea Catedralei a fost alocată… pentru plata proiectului de infrastructură a viitoarei catedrale şi a unor studii tehnice de specialitate”.

În acelaşi document se subliniază faptul că, potrivit legii (Legea 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor), „bunurile care fac obiectul aporturilor … nu pot face obiectul revendicării lor ulterioare”, astfel că patronul FCSB nu poate să revendice niciun ban, odată donat.

De ce a fost nemulțumit Gigi Becali l-a inaugurarea Catedralei Neamului

Gigi Becali a fost impresionat de aspectul final al Catedralei Neamului, declarând la FANATIK SUPERLIGA că țara noastră avea nevoie de un „spital al sufletului”: „E cea mai mare ( catedrală n.r.)! Noi nu suntem țară mare, dar am făcut cea mai mare catedrală. Și unii zic: ’spitale, spitale’.

Avem spitale pentru trup, dar cel mai mare spital pentru suflet îl avem acum aici, la București. Că biserica e spitalul sufletului. Cel mai mare spital de pe glob. Și eu sunt mândru că am pus umărul”.

Totuși, patronul FCSB-ului a rămas cu un gust amar din cauza faptului că nu a putut fi însoțit nici măcar de soția acestuia: „Merg, dar am primit numai una, nici măcar familiei, doar una mi-a dat mie. Fiecare invitat este verificat de SPP, așa mi-au zis. (n.r. e un eveniment foarte important) Da”, spunea Gigi Becali înaintea evenimentului de duminică.

Catedrala Mântuirii Neamului, proiectul-simbol al României moderne

Catedrala Mântuirii Neamului este una dintre cele mai importante construcții religioase și simbolice din România modernă. Ea reprezintă mai mult decât 0 biserică, fiind un adevărat simbol al credinței, identității și unității naționale, cu semnificații religioase, istorice și culturale profunde.

Patriarhia Română o numește „o rugăciune zidită în piatră pentru neam, eroi și viitor”. Construcția acesteia a început încă din anul 2010, finalizarea acesteia având loc peste 15 ani. Costurile au fost unele uriașe: 270 de milioane de euro. Cel mai mare lăcaș ortodox din lume are o înălțime de 127 de metri, iar interiorul ocupă peste 13.000 de metri pătrați.

Ce alte donații importante a făcut Gigi Becali în ultimii ani

Gigi Becali a fost implicat în mai multe donații în ultimii ani. El a oferit sprijin material celor în nevoie, de la oameni săraci, copii bolnavi sau orfani, și chiar oameni loviți de necazuri precum incendii sau inundații. Iată ce sume/bunuri a oferit în ultimii ani:

Aprox. 415.000 € pentru 74 de familii de preoţi cu mai mult de 5 copii (în total 415 copii)

Terenuri în 2019 către Primăria Voluntari (în Bucureşti/Ilfov)

Aprox. 200-300 de milioane € în total către biserici, mănăstiri, familii nevoiașe

Donații în perioada pandemiei Covid-19 către spitale, inclusiv în Republica Moldova

500.000 € transferați într-un cont al unei mănăstiri de pe Muntele Athos în 2025

Ce spune Gigi Becali despre credință și rolul banilor în viața lui

Gigi Becali este un promotor al credinței în România. Patronul FCSB-ului a fost mereu deschis la subiecte care să implice credința, luptând aprig în chestiunile ce au vizat constrângerea acesteia. „Am o datorie sfântă. Dacă văd un lup în piele de oaie sau un proroc mincinos, trebuie să atenţionez oamenii. Mi-a dat Dumnezeu darul ăsta, să înţeleg mai bine despre credinţă…”, spunea latifundiarul din Pipera.

În ceea ce privește banii, Gigi Becali a avut un statut material generos, în special după anii 2000. Totuși, el s-a ferit ca publicul să cunoască cu exactitate ce avere are. „Trebuie să ştie toată lumea averea mea şi banii mei din cont? Nu-mi convine”, spunea Becali, care a fost dispus să declare totul mai puțin situația din conturi „Declar tot ce am, imobile, toată averea, dar banii mei din cont nu vreau niciodată.”