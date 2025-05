Câți bani a donat Victor Rebengiuc pentru campania lui Nicușor Dan: „Contribui și eu acolo cu ceva”

Actorul Victor Rebengiuc a mărturisit că a donat o sumă importantă de bani pentru campania lui Nicușor Dan. Declarația vine după ce actualul primar al Bucureștiului a refuzat să facă publice numele donatorilor.

După ce în ultima să nominalizeze numele donatorilor pentru campania prezidențială, iar acesta a refuzat, Victor Rebengiuc a dezvăluit că și el i-a dat o sumă importantă de bani.

Suma oferită a fost de 25.000 de lei, iar în schimbul acestei donații, actorul a menționat că a avut o singură rugăminte: să nu îi fie făcut public numele. Totodată, a subliniat că nu este pentru prima dată când sprijină astfel de inițiative, el alegând să contribuie și la alte cauze importante.

„L-am văzut cum aproape îl lua de gât pe Nicușor să spună cine i-a dat bani (n.red.: George Simion, în dezbaterea de la Euronews). Eu i-am dat niște bani lui Nicușor Dan, din cât pot eu să dau, nu am făcut averi, cu condiția să nu fiu nominalizat.

Am mai donat și la ONG-uri. Și am spus: ‘Domne, nu spune că am dat eu. Nu vreau…’. Contribui și eu acolo cu câte ceva…”, a declarat actorul din Moromeții, pentru

Delia îl susține pe edilul Capitalei

Printre persoanele publice care îl susțin pe Nicușor Dan se numără și Delia. care va avea loc pe 18 mai 2025.

„Sunt un om foarte activ, ies cu bicla, ma plimb, mă duc să îmi cumpăr chestii de la Mega, mă duc colo, nu umblu cu mașina, merg pe jos. Lumea mă știe. Am toate motivele să îmi fie frică.

Nu ar trebui să îmi fie frică să spun că votez cu Nicușor Dan. Vă rog frumos să nu mă așteptați cu o bâtă, să mă scuipați. Care aveți alte păreri…Asta votez, asta sunt. Da, mi-e frică că o să îmi iau o bâtă în cap seara când vin de la alergat”, a dezvăluit Delia