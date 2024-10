Câți bani a făcut o femeie după ce a reciclat sute de PET-uri de la pelerinajul Sfintei Parascheva: ”Decât să cerșesc…”

O femeie din Iași a reciclat sute de PET-uri ale pelerinilor de la Sfânta Parascheva. În fiecare zi, pe parcursul pelerinajului, a strâns sticle de la fața locului. Câți bani a reușit să facă în urma gestului său, dar și ce spune despre faptă?

Sute de sticle adunate și reciclate de o femeie la hramul Sfintei Parascheva. Câți bani a făcut

Femeia este mamă a unui copil și a impresionat prin povestea sa de viață. Cât timp credincioșii au stat la cozi imense pentru a ajunge ea a colectat sticlele pe care aceștia le-au lăsat în urma lor și le-a dus l-a reciclat pentru a face bani pentru fiul ei.

ADVERTISEMENT

Alina își crește de una singură băiatul în vârstă de 12 ani și nu dispune de un venit stabil. Este despărțită de soț după ce a avut un trai dificil cu acesta și a decis ca în cele din urmă să rămână fără el, fiindcă îi va fi mai bine. Totuși, îi este dificil să se angajeze din cauză că are doar 4 clase, dar asta nu o împiedică să-și găsească o muncă cinstită.

”De câteva zile vin la coada de la Sfânta Parascheva și adun sticle, doze, ce se poate returna pentru cei 50 de bani. Am nevoie de bani ca să îmi îngrijesc copilul, deoarece sunt singură. Este greu, nu am ce să zic, dar trebuie să pun ceva de mâncare pe masă.

ADVERTISEMENT

Am învățat să mă descurc singură toată viața, m-am despărțit de soț în urmă cu câțiva ani, e mai bine așa, deoarece aveam numai probleme cu el. Mi-am luat copilul și am plecat unde am găsit și eu să stau, însă nu am renunțat la el, nici nu am vrut să mă gândesc la asta”, a spus Alina, potrivit

Alina: ”Decât să cerșesc sau să fur, am ales să strâng sticle”

Deși nu are o situație financiară bună, Alina nu se gândește să cerșească sau să fure. Cât de cât, îi sunt de folos banii din alocația fiului său ori cei de unde reușește să găsească de treabă. De altfel, nu ezită să facă rost zilnic de sticle. La pelerinajul de la Sfânta Parascheva a adunat peste 300 de PET-uri și a strâns aproape 180 de lei.

ADVERTISEMENT

”Decât să cerșesc sau să fur, am ales să strâng sticle. Am lucrat un timp la spălat vase și la făcut curățenie, doar că după ce am rămas singură, trebuia să am grijă de copil. Este și greu să mă angajez, deoarece am doar 4 clase, dar măcar aș fi învățat să scriu bine și să socotesc, așa m-aș fi putut angaja la un magazin.

Pot să mă descurc, am alocația de la băiat, mai găsesc să merg la treabă uneori sau mai adun sticle. Păi, într-o zi, aici am reușit să strâng undeva la 300 și ceva de sticle, și așa, lumea le aruncă la gunoi”, a mai detaliat femeia.

ADVERTISEMENT

Pelerinajul Sfintei Parascheva din Iași a început pe data de 8 octombrie și se va încheia marți, 15 octombrie. Este cel mai mare din țară și adună sute de mii de credincioși, din întreaga Românie.