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Dezamăgirea este uriașă la Universitatea Craiova după ce a pierdut returul cu Ararat-Armenia și a ratat accederea în grupa de Europa League. Chiar și așa, oltenii vor continua parcursul în cupele europene, iar banii încasați în preliminarii nu sunt deloc puțini.

Universitatea Craiova a făcut bani buni în cupele europene

Visul măreț al Olteniei de a ajunge în Champions League s-a spulberat după ”dubla” cu Levski. S-a sperat că va fi măcar Europa League, mai ales că traseul era unul mai mult decât accesibil. Însă, i-a coborât pe ”alb-albaștri” în Conference League, la fel ca și în stagiunea precedentă.

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Pentru parcursul avut până acum în acest sezon al cupelor europene, Universitatea Craiova și-a asigurat de la UEFA nu mai puțin de 3,8 milioane de euro. Dar această sumă poate crește simțitor dacă rezultatele din grupa de Conference League vor fi pozitive.

Așadar, pentru trupa lui Filipe Coelho urmează cel puțin încă șase meciuri europene. Iar forul continental recompensează cu 400.000 de euro o victorie în grupa din cea de-a treia competiție și cu 133.000 de euro fiecare remiză.

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Dacă va termina grupa între primele opt și se va califica direct în optimile de finală, Universitatea Craiova va fi premiată cu 800.000 de euro. Echipele de pe locurile 9-24, care vor juca în play-off-ul pentru optimi vor primi 200.000 de euro.

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Posibilii adversari ai Universității Craiova în grupa de Conference League

Tragerea la sorți a partidelor din grupa de Conference League va avea loc vineri, de la ora 14:00, la Monaco. Universitatea Craiova , dar asta va conta prea puțin, deoarece va juca cu câte o formație din fiecare urnă.

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Printre posibilii adversari ai oltenilor se află nume grele ale fotbalului european, precum Atalanta, Braga, Ajax, AS Monaco, Brighton, Getafe sau Trabzonspor, dar și formații accesibile care nu sperie pe nimeni.

Când joacă Universitatea Craiova în Conference League

Așadar, campioana României va avea șase partide în grupa de Conference League, trei pe teren propriu și trei în deplasare. , la mai bine de o lună și jumătate după dezamăgirea trăită la Erevan.

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