Zanni, Faimosul de la „Survivor România” 2021, a strâns o sumă impresionantă de bani doar din canalul de YouTube, câștigând foarte mulți abonați în ultima lună. Participarea la emisiuni și lansarea în muzică i-au adus mai multă notorietate decât s-ar fi așteptat.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Concurentul reality show-ului de la Kanal D a strâns o sumă deloc modestă din videoclipurile postate pe celebra platformă. Canalul său se apropie de două milioane de vizualizări și deja are zeci de mii de abonați.

Aproape jumătate din vizualizări s-au strâns doar în ultimele 30 de zile, relatează cancan.ro. Participarea la competiția sportivă i-a adus tânărului un număr uriaș de fani.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Câți bani a făcut Zanni de la Survivor România din YouTube. Suma este impresionantă

Zannidache Hubert Edmond, pe numele său real, a reușit să strângă o sumă destul de avantajoasă de bani cu ajutorul canalului său de YouTube. Deși are cont pe platformă din 2013, tânărul de 23 de ani a început să posteze videoclipuri recent.

În decembrie 2020, Zanni a avut un număr de 5.700 de abonați noi, iar în ianuarie numărul aproate să s-a triplat. Astfel, particparea la „Survivor România” i-a adus 18.500 de noi abonați luna trecută, potrivit platformei socialblade.com, citată de sursa menționată anterior.

ADVERTISEMENT

Cele 28 de videoclipuri postate pe canal au în total peste 1,8 milioane de vizualiări, dintre care un milion s-au strâns în ultima lună. Suma pe care o încasează tânărul este de 2.500-3.000 de euro pe lună, doar din activitatea pe YouTube.

Zanni a fost încercat de viață

Deși acum are un număr mare de fani și s-a lansat și în muzică, cu ajutorul lui Alex Velea, Zanni nu a avut deloc o viață ușoară. Tânărul a fost abandonat într-un orfelinat de către părinții lui, care au părăsit România. Condițiile de trai au fost foarte grele, însă niciodată nu și-a pierdut speranța.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Zanni a venit l „Survivor România” pentru a-și testa limitele, fiind obișnuit cu greutăți, așa că a fost convins că jungla din Republica Dominicană nu se ridică la nivelul propriilor sale experiențe traumatizante.

„Mi-am dorit experiență, presimțeam că o voi trăi, chiar dacă nu știam când se va întâmpla acest lucru. Viața mea a fost, pentru că eu am parcurs niște încercări.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

N-am mâncat mult la viața mea, am dormit pe unde am apucat, am avut în fiecare zi grijă să am și a doua zi ce mânca și unde să dorm. Sunt obișnuit să lupt pentru supraviețuire”, a declarat tânărul înainte de începerea show-ului de la Kanal D.

Ale Velea este cel care l-a ajutat să-și construiască o carieră muzicală, după ce tânărul i-a scris pe Instagram în speranța că va primi un răspuns. Visul i-a fost îndeplinit, iar acum face parte din organizația „Golden Boy Society”, înființată de iubitul Antoniei în urmă cu câțiva ani.

ADVERTISEMENT

Zanni a participat la „Chefi la Cuțite” în sezonul opt și a făcut parte din echipa lui Sorin Bontea. Show-ul culinar i-a adus și mai mulți fani, însă nu la fel de mulți precum competiția sportivă de la Kanal D.