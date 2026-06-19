Câţi bani a încasat Darius Olaru de la FCSB în şase ani! Suma uriaşă câştigată de fostul căpitan al roș-albaștrilor

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în schimbul sumei de 3.000.000 de euro. Mijlocașul s-a despărțit de roș-albaștri după 6 ani și jumătate, perioadă în care a câștigat o sumă impresionantă de bani.

Câți bani a câștigat Darius Olaru în 6 ani și jumătate la FCSB

Sosit la FCSB în ianuarie 2020, când Gigi Becali a plătit pentru el 600.000 de euro, Darius Olaru s-a despărțit de roș-albaștrii după 6 ani și jumătate. Latifundiarul din Pipera l-a cedat în Belgia, la Royale Union Saint-Gilloise, în schimbul sumei de 3.000.000 de euro. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate cu care a semnat un contract valabil până în 2030. Fostul căpitan de la FCSB va fi remunerat lunar cu 45.000 de euro.

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Darius Olaru s-a îmbogățit însă și în cei 6 ani și jumătate pe care i-a petrecut la multipla campioană a României. Pe lângă cele 5 trofee, 2 titluri, 1 Cupă a României și 2 Supercupe, internaționalul român a câștigat bani frumoși de la Gigi Becali. Olaru a fost unul dintre cei mai bine plătiți fotbaliști ai roș-albaștrilor și a încasat prime pentru calificările în cupele europene.

Gigi Becali i-a mărit contractul în august 2024

În primii trei ani la FCSB, după transferul de la Gaz Metan Mediaș, Darius Olaru a avut un salariu de bază cuprins între 10.000 și 20.000 de euro, care a crescut progresibv. În august 2024, când avea 20.000 euro/lună, Gigi Becali a decis să îi mărească contractul mijlocașului și, cu 25.000 de euro pe lună, a devenit unul dintre fotbaliștii cu cele mai mari salarii de la FCSB.

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Din 2020 și până în prezent, Darius Olaru a jucat de trei ori cu FCSB în fazele principale din cupele europene. Roș-albaștrii s-au calificat în grupele Conference League, sezonul 2022-2023, și pe tabloul principal din Europea League, sezonul 2024-2025 și 2025-2026. În 2025, FCSB a jucat inclusiv în „primăvara europeană” și s-a oprit în optimile de finală. Astfel, pe lângă salariul de la FCSB, Darius Olaru a beneficiat și de bonusuri consistente pentru parcursul european al echipei.

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Mijlocașul a încasat câte 20.000 de euro pentru fiecare dintre cele trei calificări în fazele grupelor competițiilor europene, adunând astfel 60.000 de euro. La această sumă s-a adăugat încă un bonus de 20.000 de euro pentru calificarea în primăvara europeană de anul trecut, premiile pentru performanțele continentale ajungând la un total de 80.000 de euro. În aceste condiții, Darius Olaru ar fi încasat aproximativ 1.515.000 euro brut din salarii, plus bonusuri la FCSB în perioada ianuarie 2020 – iunie 2026.

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