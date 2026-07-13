Sport

Câți bani a încasat, de fapt, Istvan Kovacs după cele două meciuri arbitrate la CM 2026. Suma nu e deloc mică

Câți bani a încasat, de fapt, Istvan Kovacs după ce a arbitrat două meciuri la Campionatul Mondial din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic. „Centralul” din Carei a primit o sumă importantă.
Iulian Stoica
13.07.2026 | 16:09
Cati bani a incasat de fapt Istvan Kovacs dupa cele doua meciuri arbitrate la CM 2026 Suma nu e deloc mica
ULTIMA ORĂ
Câți bani a încasat, de fapt, Istvan Kovacs după cele două meciuri arbitrate la CM 2026. Foto: Colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Deși nu s-a calificat la Campionatul Mondial din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic, România a avut un reprezentant la turneul final: Istvan Kovacs. Arbitrul din Carei a condus două meciuri din faza grupelor, Tunisia – Japonie și Iordania – Argentina, astfel că FIFA l-a premiat cum se cuvine

Câți bani a încasat, de fapt, Istvan Kovacs după cele două meciuri arbitrate la CM 2026

Turneul final este față în față cu semifinalele (sau: a ajuns în faza semifinalelor). Cele două partide arată astfel: Franța – Spania și Anglia – Argentina, naționalele rămase în competiție dorind să obțină cu orice preț un loc în marea finală programată duminică, 19 iulie. Deși mai multe voci susțineau că Istvan Kovacs poate fi protagonist în ultimul meci de la CM 2026, acest lucru nu s-a întâmplat.

ADVERTISEMENT

FIFA a decis ce arbitrii sunt în cărți pentru ultimele trei meciuri ale competiției, iar Istvan Kovacs nu se numără printre ei. Lista europenilor rămași arată astfel: Szymon Marciniak (Polonia), Maurizio Mariani (Italia), Glenn Nyberg (Suedia), Joao Pinheiro (Portugalia), Slavko Vincic (Slovenia) și Espen Eskas (Norvegia).

Deși se va întoarce în România cu doar două meciuri arbitrate la Campionatul Mondial, Istvan Kovacs a primit o sumă importantă din partea FIFA. „Centralul” din Carei a primit o recompensă de 100.000 de dolari pentru participarea la turneul final, iar pentru fiecare duel la care a fost delegat s-au mai adăugat 3.000 de dolari. După un calcul simplu, Kovacs a încasat o remunerație de 106.000 de dolari. Dacă ar fi condus partide și în fazele eliminatorii, românul ar mai fi primit câte 10.000 de dolari per meci.

ADVERTISEMENT
Blocaj în negocieri: Președintele Dan ia în calcul anticipatele (surse)
Digi24.ro
Blocaj în negocieri: Președintele Dan ia în calcul anticipatele (surse)

Cine va arbitra Franța – Spania

Prima semifinală de la Campionatul Mondial este cea dintre Franța și Spania. Duelul este programat marți, 14 iulie, de la ora 22:00, iar FIFA a anunțat delegările. Meciul de la Dallas îl va avea la centru pe Ivan Barton (El Salvador), iar asistenții săi vor fi David Moran (El Salvador) și Antonio Pupiro (Nicaragua). Al patrulea oficial este Glenn Nybeg (Suedia), ca arbitrul de rezervă să fie Mahbod Beigi (Suedia).

ADVERTISEMENT
Englezii au văzut-o pe Simona Halep alături de noul partener și nu le-a...
Digisport.ro
Englezii au văzut-o pe Simona Halep alături de noul partener și nu le-a venit să creadă

  • 2.65 este cota oferită de SUPERBET pentru pariul „Franța să câștige Cupa Mondială”

Andrei Vochin scrie despre revelaţia de la Cupa Mondială 2026: „Planul de țară...
Fanatik
Andrei Vochin scrie despre revelaţia de la Cupa Mondială 2026: „Planul de țară al Norvegiei pentru fotbal”
Fratele lui Istvan Kovacs, cadou de la UEFA! Prima delegarea internaţională a sezonului
Fanatik
Fratele lui Istvan Kovacs, cadou de la UEFA! Prima delegarea internaţională a sezonului
Transferuri internaționale 2026, live blog. Manchester United, lovitură în mercato! Ia unul dintre...
Fanatik
Transferuri internaționale 2026, live blog. Manchester United, lovitură în mercato! Ia unul dintre jucătorii care au făcut diferenţa la Cupa Mondială
Tags:
"I-AM ÎNVINS!" Horia Ivanovici, mesaj FANATIK pentru fani dupa ce Legea 4 a devenit istorie
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
'Cea mai sexy actriță din lume', dată afară din tribune la Cupa Mondială...
iamsport.ro
'Cea mai sexy actriță din lume', dată afară din tribune la Cupa Mondială după ce un steward a văzut-o ce face
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!