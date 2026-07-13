Câți bani a încasat, de fapt, Istvan Kovacs după cele două meciuri arbitrate la CM 2026. Suma nu e deloc mică

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Deși nu s-a calificat la Campionatul Mondial din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic, România a avut un reprezentant la turneul final: Istvan Kovacs. Arbitrul din Carei a condus două meciuri din faza grupelor, Tunisia – Japonie și Iordania – Argentina, astfel că FIFA l-a premiat cum se cuvine

Câți bani a încasat, de fapt, Istvan Kovacs după cele două meciuri arbitrate la CM 2026

Turneul final este față în față cu semifinalele (sau: a ajuns în faza semifinalelor). Cele două partide arată astfel: Franța – Spania și Anglia – Argentina, naționalele rămase în competiție dorind să obțină cu orice preț un loc în marea finală programată duminică, 19 iulie. Deși mai multe voci susțineau că , acest lucru nu s-a întâmplat.

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FIFA a decis ce arbitrii sunt în cărți pentru ultimele trei meciuri ale competiției, iar . Lista europenilor rămași arată astfel: Szymon Marciniak (Polonia), Maurizio Mariani (Italia), Glenn Nyberg (Suedia), Joao Pinheiro (Portugalia), Slavko Vincic (Slovenia) și Espen Eskas (Norvegia).

Deși se va întoarce în România cu doar două meciuri arbitrate la Campionatul Mondial, Istvan Kovacs a primit o sumă importantă din partea FIFA. „Centralul” din Carei a primit o recompensă de 100.000 de dolari pentru participarea la turneul final, iar pentru fiecare duel la care a fost delegat s-au mai adăugat 3.000 de dolari. După un calcul simplu, Kovacs a încasat o remunerație de 106.000 de dolari. Dacă ar fi condus partide și în fazele eliminatorii, românul ar mai fi primit câte 10.000 de dolari per meci.

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Cine va arbitra Franța – Spania

Prima semifinală de la Campionatul Mondial este cea dintre Franța și Spania. Duelul este programat marți, 14 iulie, de la ora 22:00, iar FIFA a anunțat delegările. Meciul de la Dallas îl va avea la centru pe Ivan Barton (El Salvador), iar asistenții săi vor fi David Moran (El Salvador) și Antonio Pupiro (Nicaragua). Al patrulea oficial este Glenn Nybeg (Suedia), ca arbitrul de rezervă să fie Mahbod Beigi (Suedia).

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