Câți bani a încasat, de fapt, Universitatea Craiova după egalul cu Noah din Conference League. Rețeta financiară propusă de UEFA nu e rea deloc

Universitatea Craiova a revenit în competițiile europene, pentru prima dată de când echipa este condusă de Mihai Rotaru. Pentru olteni, rețeta financiară este una excelentă, chiar dacă vorbim de Conference League, doar a treia competiție europeană. Formația pregătită de Mirel Rădoi are doar un punct după primele două etape, dar conturile clubului arată mult mai bine.

Universitatea Craiova, bani frumoși după egalul cu Noah

Universitatea Craiova – Noah 1-1 a fost primul punct obținut de olteni în faza principală de Conference League. Iar remiza contra armenilor a însemnat și 133.000 de euro care intră în conturile clubului. Dacă elevii lui Rădoi ar fi reușit să păstreze avantajul de 1-0 și ar fi obținut victoria, suma încasată ar fi fost 400.000 de euro.

După acești 133.000 de euro, Universitatea Craiova a ajuns la un total de 4.609.000 de euro încasări. Dintre aceștia, 530.000 de euro sunt pentru rezultatele din preliminarii, iar bonusul pentru calificarea în faza grupei principale este de 3.170.000. Se mai adaugă 750.000 de euro din value pillar, cei 133.000 de euro pentru egalul cu Noah și 30.000 de euro suma garantată pentru locul final în această fază a competiției.

3.100.000 euro – bonus accedere în faza principală

530.000 euro – pentru rezultatele din preliminarii

750.000 euro – din value pillar

133.000 de euro – pentru egalul cu Noah

70.000 de euro – suma garantată pentru locul final în faza principală (UEFA oferă o recompensă și în funcție de locul ocupat la final în faza principală. Ultima clasată, locul 36, ia 70.000 de euro. Locul 35 primește 70.000 ori 2, locul 34 primește 70.000 ori 3, și tot așa până la locul 1, care primește 70.000 ori 36)

Total: 4.609.000

Câți bani de la UEFA au pierdut până acum oltenii

Suma încasată de olteni este una destul de bună, dar putea fi considerabil mai mare dacă rezultatele ar fi fost mai bune. 133.000 de euro a luat U Craiova ca bonus de rezultate, pentru un singur punct adunat. Dacă ar fi avut două victorii în aceste două meciuri, ar fi încasat 800.000 de euro. Rezultatele contează și pentru un loc cât mai bun în clasament. Locul 36 la finalul acestei faze ia 70.000 de euro, locul 1 ia 2.520.000 euro.

Universitatea Craiova are nevoie de rezultate și pentru , care să aducă sume mai mari și din value pillar. Oltenii încearcă să devină o prezență constantă în cupele europene, pentru a-și asigura venituri cât mai mari și pe viitor în cupele europene. Iar cota lor în value pillar ar putea crește treptat.

Cum funcționează noua formulă financiară UEFA pentru Conference League

Începând din acest an, UEFA a gândit o nouă schemă . Vechiul market pool a fost spart în mai multe bucăți și totalul lor dă așa numitul value pillar. Astfel, sunt 3 surse de venit pentru cluburi: bonusurile de calificare, bonusurile de performanță și acest value pillar.

Cea mai mare parte a sumelor încasate de cluburi se distribuie în funcție de clasamentul în acest value pillar. Care la rândul său are două componente: european part, cu o pondere de 73 la sută, și non-european part, cu pondere 27 la sută. Pentru european part se fac două clasamente. Cel pentru market pool, în funcție de contribuția pe care fiecare echipă și țara din care face parte o au la marketingul competiției, și cel pentru coeficientul UEFA pe ultimii cinci ani.

Locurile în fiecare dintre aceste clasamente se adună și rezultă un punctaj. Cu cât punctajul este mai mic, echipa este mai sus în clasamentul european part din value pillar. În fine, clasamentul pentru non-european part se face în funcție de coeficientul UEFA obținut de fiecare echipă în ultimii 10 ani de cupe europene.

De ce rețeta UEFA nu e deloc rea pentru cluburile din Est

Universitatea Craiova este pe locul 21 în clasamentul pentru market pool. Nu stă la fel de bine în clasamentul coeficienților, fiind prima dată când trece de preliminarii. Locul 33 la acest capitol. Rezultă un punctaj total de 54, care o plasează pe Universitatea Craiova pe locul 28 în european part. Și oltenii încasează 567.000 euro din această parte a value pillar.

La non-european part, unde contează coeficientul UEFA pe ultimii 10 ani, Universitatea Craiova este pe locul 29. Cu 11,5 puncte de coeficient. Astfel, pentru această a doua parte din value pillar, Universitatea Craiova primește 184.000 de euro. Această formulă ar trebui să asigure o distribuire uniformă a banilor, în care țările din Europa de Est să nu fie dezavantajate. Ca drept dovadă, Șahtior Donețk este locul 4 în clasamentul încasărilor, cu 6.765.000.

Fiorentina a luat cei mai mulți bani până acum, 7.247.000 de euro. Iar cel mai puțin primesc maltezii de la Hamrun, 4.095.000 euro. Dinamo Kiev are 5.956.000 de euro, iar Legia Varșovia, echipa pregătită de Edward Iordănescu, este pe podium în topul celor mai mulți bani încasați. Cu un total de 7.068.000 de euro.

Bonusuri suplimentare: cum poate Craiova să-și dubleze încasările

Din acest moment, Universitatea Craiova își poate mări încasările din Conference League accesând cât mai multe bonusuri de performanță și de calificare. Mai are de jucat încă 6 meciuri, în care fiecare victorie este recompensată cu 400.000 de euro, iar fiecare egal cu 133.000 de euro. În plus, în funcție de locul final în această fază a competiției, vin alți bani.

Ultima clasată ia 70.000 de euro, iar apoi se primesc încă 70.000 de euro pentru fiecare loc avansat. De pe locul 29, pe care îl ocupă acum, Universitatea Craiova ar primi 70.000 X 8 pentru locul în clasament, adică 560.000 de euro. Apoi, locurile 1-8 mai primesc un bonus de 400.000 de euro, iar locurile 9-16 primesc încă 200.000 de euro.

Calificarea în play-off pentru runda eliminatorie aduce, de asemenea, 200.000 de euro. Iar pentru optimi se mai primesc 800.000 de euro. 1,3 milioane de euro este suma pentru sferturi, iar semifinalistele încasează bonusuri de 2,5 milioane de euro. Finalista mai ia încă 4 milioane de euro, iar câștigătoarea încheie cu încă 3 milioane euro.

Ce sume minime sunt garantate tuturor echipelor UEFA Conference League

Vin bani garantați din UEFA Conference League. Din start, vorbim despre cei 3.170.000 de euro care intră automat în conturile fiecărui club care trece de preliminarii și ajunge în această fază. Acesta este bonusul de calificare. Apoi se adaugă bonusul de performanță. Chiar și o echipă care face zero puncte primește 70.000 de euro. De aici, suma poate crește consistent în funcție de rezultate.

Există sume garantate și din value pillar. Noah, adversara Universității Craiova din runda 2, este echipa clasată pe ultimul loc la încasări din value pillar. A luat 110.000 de euro. Armenii au fost pe ultimul loc la european part, dar au luat totuși suma minimă garantată de UEFA la acest capitol: 63.000 de euro. Fiecare loc urcat în acest clasament înseamnă 63.000 de euro în plus.

La non-european part, Noah a fost locul 35 și a primit 46.000 de euro. Suma minimă garantată de UEFA la acest pilon era de 23.000 de euro, pe care i-a luat Shelbourne, ultima clasată în clasamentul coeficienților pe ultimii 10 ani. Fiecare loc avansat aduce 23.000 de euro în plus și la acest capitol. În fine, sunt minimum 30.000 de euro garantați pentru locul în această fază. Atât ia locul 36, iar fiecare loc avansat aduce în plus câte 30.000 euro.

Program Universitatea Craiova în Conference League. Cu cine mai are de jucat și clasament

Universitatea Craiova va mai încerca să strângă puncte și bani din această ediție de Conference League. Mai are de disputat încă 4 meciuri, iar programul nu este deloc unul simplu. Craiova este în acest moment pe locul 29, cu un singur punct, și va încerca să urce între primele 24 pentru a juca în faza următoare.

Rapid Viena este următoarea adversară a oltenilor, iar meciul se va juca pe 6 noiembrie, în Austria. Apoi, la Craiova vine Mainz, formație din Bundesliga, pe 27 noiembrie. Tot acasă este și penultimul meci din faza principală a ligii, cu Sparta Praga, pe 11 decembrie. În fine, ultimul meci programat pentru olteni este în deplasare cu AEK Atena.

Ce urmează pentru Universitatea Craiova în SuperLiga

Pentru a juca și în edițiile viitoare ale cupelor europene, Universitatea Craiova trebuie să aibă prestații cât mai bune și în meciurile din SuperLiga. Acolo unde oltenii ocupă locul 3 după 13 runde disputate, cu 27 de puncte. Unul mai puțin decât primele două clasate, FC Botoșani și Rapid.

Pentru Universitatea Craiova urmează un meci pe terenul lui Metaloglobus, iar oltenii au fost avertizați de victoria obținută de nou promovată contra FCSB. Duminică de la 14:00 se joacă Metaloglobus – U Craiova. Apoi, oltenii au meci în Cupa României cu Sănătatea Cluj, pentru ca primul meci din noiembrie să fie derby-ul cu Rapid în SuperLiga. Și apoi Rapid și în Conference League, dar cel din Viena.