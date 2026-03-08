Câți bani a încasat Elias Charalambous în trei ani la FCSB! A venit pe 5.000 euro pe lună și pleacă milionar

ADVERTISEMENT

Era Elias Charalambous la FCSB a ajuns la final. Antrenorul cipriot a anunțat, după înfrângerea suferită de campioană în fața celor de la U Cluj, scor 1-3, că își dă demisia. Tehnicianul a petrecut trei ani pe banca roș-albaștrilor, perioadă în care a câștigat două titluri și două Supercupe și și-a rotunjit serios veniturile.

Elias Charalambous pleacă de la FCSB după 3 ani! Care a fost primul salariu al cipriotului în Superliga României

În luna martie a anului 2023, Gigi Becali a surprins pe toată lumea atunci când l-a numit în funcția de antrenor principal pe Elias Charalambous. Tehnicianul cipriot nu avea un CV deloc impresionant la acel moment, însă urma să formeze un tandem de succes pe banca roș-albaștrilor alături de secundul Mihai Pintilii.

În primul său sezon la FCSB, Elias Charalambous a avut un salariu lunar destul de modest. Cipriotul a fost remunerat de patronul echipei, Gigi Becali, cu suma de 5.000 de euro pe lună. Totuși, tehnicianul a demonstrat rapid că poate face performanță, iar salariul său a crescut odată cu startul stagiunii 2023-2024.

Gigi Becali a mers pe mâna lui Charalambous! Patronul de la FCSB i-a triplat după un sezon salariul

Gigi Becali i-a propus atunci o nouă înțelegere antrenorului. Elias Charalambous a primit un contract de trei ori mai avantajos, în valoare de 15.000 de euro pe lună, la care s-au adăugat diverse bonusuri de performanță. Concret, tehnicianul a trecut de la 60.000 de euro pe an la nu mai puțin de 180.000 de euro pe sezon.

Rezultatele nu au întârziat să apară. În acel sezon, FCSB a câștigat după mulți ani titlul de campioană și a obținut biletele pentru UEFA Europa League. Roș-albaștrii au impresionat prin jocul practicat, iar Omul de afaceri i-a acordat în continuare încredere deplină lui Elias Charalambous.

Cipriotul a luat 500.000 de euro într-un singur sezon!

Cel mai bun sezon pentru cipriot din punct de vedere financiar a fost 2024-2025. FCSB venea după titlul câștigat, a evoluat în faza principală din Europa League, a trecut apoi de PAOK la baraj, după o dublă victorie, și s-a oprit în optimile competiției, unde a fost eliminată de Lyon. La finalul sezonului, roș-albaștrii au cucerit al doilea titlu consecutiv.

În contractul lui Elias Charalambous au fost trecute mai multe bonusuri de performanță. Astfel, antrenorul cipriot a încasat într-un singur an peste jumătate de milion de euro. Tehnicianul a fost, fără îndoială, cel mai bine plătit antrenor din Superliga în acea perioadă, o mare parte din bani venind din primele obținute în Europa League.

Câți bani a luat, de fapt, Elias Charalambous în cei trei ani petrecuți la FCSB

FCSB a jucat și în acest sezon în faza principală a Europa League. Dacă facem un calcul, Elias Charalambous, antrenorul care a stat trei ani pe banca formației din Capitală, a încasat în total mult peste un milion de euro. Suma este una impresionantă dacă ne amintim că, în martie 2023, avea un salariu de doar 5.000 de euro pe lună.

Tehnicianul are acum un cu totul alt statut, iar în perioada următoare nu ar fi deloc surprinzător să vedem cluburi importante din Europa sau din zona Golfului interesate de serviciile antrenorului din Cipru.