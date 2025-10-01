Câți bani a încasat FCSB de la UEFA și din biletele cu Young Boys Berna. Anunțul lui Gigi Becali

Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Alex Bodnariu
01.10.2025 | 12:30
La fel cum s-a întâmplat și în sezonul precedent, FCSB, campioana României, încasează bani serioși de la UEFA pentru participarea în cupele europene. Gigi Becali a intrat în direct la FANATIK SUPERLIGA și a vorbit despre suma primită până acum de clubul său.

Câți bani a băgat UEFA în conturile FCSB pentru calificarea in Europa League

UEFA premiază performanța. În sezonul precedent, când FCSB a ajuns până în optimile de finală ale Europa League, suma încasată de clubul din capitala României a trecut de 17 milioane de euro, iar Gigi Becali speră ca acest lucru să se întâmple și anul acesta.

Omul de afaceri a precizat că deja a pus pe listă aproximativ 5,5 milioane de euro, bani care au fost oferiți de forul european doar pentru calificarea în faza principală a Europa League. Fiecare rezultat pozitiv este răsplătit de UEFA, iar roș-albaștrii își pot rotunji veniturile.

„Orice senzație înseamnă bani. Să curgă banii. Am luat 5 milioane 650 de mii. Aceștia sunt banii din calificare. A intrat banul. Am luat deja”, a declarat Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, în direct și în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Ce sumă a primit Gigi Becali din biletele pentru FCSB – Young Boys

În plus, pe lângă banii veniți direct de la UEFA, în conturile FCSB vor ajunge sume importante provenite din vânzarea de bilete. Se anunță o atmosferă de senzație în primul meci pe care campioana României îl va juca acasă, pe Național Arena, în compania celor de la Young Boys Berna.

Clubul din capitala României a vândut pachete de 4 meciuri pentru partidele de pe Arena Națională din cupele europene, iar Gigi Becali a dezvăluit că până acum suma obținută a trecut de 1 milion de euro.

„Am luat un milion și ceva pe pachete. Un milion două sute de mii până acum. Acum luăm bani și de la biletele cu Young Boys, vreo 500 de mii. Nu mă pricep eu”, a mai spus Gigi Becali.

