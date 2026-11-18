CE TREBUIE SĂ ȘTII FRF încasează o sumă importantă de la UEFA pentru parcursul din Liga Națiunilor

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Chiar dacă rezultatele României din Liga Națiunilor nu au fost cele sperate de toată lumea, în special de Gică Hagi, forul condus de Răzvan Burleanu și-a asigurat o sumă importantă de la UEFA.

FRF încasează o sumă importantă de la UEFA pentru parcursul din Liga Națiunilor

Așadar, chiar dacă naționala României a terminat pe locul 4 în Grupa 4 din Liga B, Federația Română de Fotbal Forul european are un sistem de premiere în care banii sunt acordați în funcție de liga în care evoluează fiecare reprezentativă, nu în funcție de numărul victoriilor sau al punctelor acumulate.

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Suma de 1,5 milioane de euro este una standard, de participare, pentru toate echipele care au evoluat în Liga B din Liga Națiunilor, indiferent de rezultatele înregistrate în cele șase dueluri.

De asemenea, ocupantele locurilor doi și trei, Bosnia-Herțegovina și Polonia, vor primi aceeași sumă de bani, chiar dacă s-au clasat mai bine decât „tricolorii”. Singura reprezentativă care va fi răsplătită suplimentar va fi Suedia, care va primi alte 1,5 milioane de euro pentru câștigarea grupei și va ajunge la un total de 3 milioane de euro.

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Poziția Naționala Suma primită 1. Suedia 3 milioane de euro 2. Bosnia-Herțegovina 1,5 milioane de euro 3. Polonia 1,5 milioane de euro 4. România 1,5 milioane de euro

Sistemul de premiere se aplică identic și în celelalte ligi. De exemplu, în Liga A, , iar bonusul pentru câștigarea grupei are aceeași valoare. Așadar, se poate ajunge la un total de 4,5 milioane de euro.

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În Liga C, UEFA acordă 1,25 milioane de euro pentru participare, cu un bonus de 1,25 milioane de euro pentru câștigarea grupei, în timp ce în Liga D vorbim despre 750.000 de euro, plus bonusul de 750.000 de euro, cu un total de 1,5 milioane de euro.

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Așadar, România va încasa 1,5 milioane de euro din partea UEFA pentru parcursul în Liga Națiunilor 2026/2027, o sumă mai mică decât cea obținută de câștigătoarele grupelor din Liga C, dar la nivelul câștigătoarelor din Liga D.